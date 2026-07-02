Man City dokonał głośnego transferu. Reprezentant Anglii pobił rekord

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Elliot Anderson trafił do Manchesteru City

Manchester City w ubiegłym sezonie zajął drugie miejsce w tabeli Premier League. Po zakończeniu rozgrywek z klubem pożegnał się Pep Guardiola, a jego miejsce zajął Enzo Maresca. 46-letni Włoch wcześniej pracował w Chelsea oraz Leicester City, a także był asystentem Guardioli w The Citizens.

Teraz klub z Etihad Stadium oficjalnie poinformował o osiągnięciu porozumienia z Nottingham Forest w sprawie transferu Elliota Andersona. Jeden z najbardziej utalentowanych angielskich pomocników przeniesie się do niebieskiej części Manchesteru po zakończeniu mistrzostw świata.

23-letni Anderson obecnie przebywa na turnieju z reprezentacją Anglii. To właśnie za oceanem przeszedł również badania medyczne, które poprzedziły finalizację transferu. Jak poinformowano, wszystkie formalności zostaną dopięte po jego powrocie do Anglii.

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Medialne doniesienia wskazują, że Manchester City zapłaci za pomocnika około 135 milionów euro. Co istotne, umowa nie zawiera dodatkowych bonusów ani klauzul uzależnionych od wyników. Transfer czyni Andersona najdroższym brytyjskim piłkarzem w historii futbolu. Poprzedni rekord należał do Declana Rice’a, który w 2023 roku przeniósł się z West Hamu do Arsenalu za około 116 milionów euro.

Anderson opuszcza Nottingham Forest po bardzo udanym okresie. Od momentu transferu z Newcastle w 2024 roku rozegrał dla klubu 92 spotkania. Nowy nabytek Manchesteru City ma podpisać pięcioletni kontrakt z opcją przedłużenia.