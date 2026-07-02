Prezes La Liga przekazał dobre wieści dla Barcelony ws. transferów

Barcelona może wkrótce odzyskać pełną swobodę działania na rynku transferowym. Optymistyczne sygnały przekazał prezes La Liga Javier Tebas, który zasugerował, że kataloński klub jest blisko spełnienia wymogów zasady 1:1.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Javier Tebas

Tebas wskazał, że sytuacja Barcelony wyraźnie się poprawiła

Od kilku okien transferowych Barcelona zmaga się z ograniczeniami Finansowego Fair Play, które utrudniają rejestrowanie nowych piłkarzy. Zapytany o to, czy klub spełnia już wymogi zasady 1:1, Javier Tebas nie udzielił jednoznacznej odpowiedzi, ale dał do zrozumienia, że sytuacja wygląda znacznie lepiej niż wcześniej.

– Myślę, że tak. Niech Barcelona sama to potwierdzi. Poinformowaliśmy klub i działacze wiedzą, jaka jest sytuacja. Nie mogę powiedzieć nic więcej, ponieważ zajmuje się tym dział kontroli finansowej – powiedział prezes La Liga.

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Według hiszpańskich mediów poprawę sytuacji finansowej Barcelony umożliwiły między innymi wpływy w wysokości 14 milionów euro ze sprzedaży części lóż VIP na przebudowanym Spotify Camp Nou oraz definitywny transfer Ansu Fatiego do AS Monaco. W klubie liczą, że dzięki tym operacjom uda się zamknąć rok finansowy z lepszym wynikiem.

Tebas odniósł się również do spekulacji dotyczących kosztownych transferów i wyjaśnił, w jaki sposób La Liga rozlicza wydatki na nowych zawodników.

– Kiedy sprowadzasz piłkarza za 100 milionów euro, ta kwota nie jest liczona jednorazowo. Rozkłada się ją na cały okres obowiązywania kontraktu. Jeśli zawodnik podpisuje pięcioletnią umowę, do zasad Finansowego Fair Play wlicza się 20 milionów euro rocznie. Do tego dochodzi jeszcze wynagrodzenie piłkarza – wyjaśnił.