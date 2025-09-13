FC Heidenheim – Borussia Dortmund, gdzie oglądać?
W 3. kolejce Bundesligi będziemy świadkami ciekawego spotkania – FC Heidenheim zmierzy się przed własną publicznością z Borussią Dortmund. Gospodarze wciąż czekają na pierwsze punkty w trwającym sezonie i z zerowym dorobkiem zajmują bardzo odległe 17. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna z Dortmundu solidnie rozpoczęła rozgrywki – posiada na swoim koncie cztery oczka, dzięki czemu plasuje się na 4. pozycji w stawce. Początek rywalizacji na Voith-Arenie już dzisiaj, czyli w sobotę, 13 września, o godzinie 15:30.
Sprawdź naszą zapowiedź spotkania FC Heidenheim – Borussia Dortmund.
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, transmisja w TV
Spotkanie w ramach 3. serii gier Bundesligi możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Michał Wszołek oraz Adrian Gątarek.
- Zobacz: tabela Bundesligi
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, transmisja online
Potyczka między FC Heidenheim a Borussią Dortmund będzie dostępna także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej ElevenSports.pl.
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną FC Heidenheim wynosi około 5.30, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.55. Zarejestruj konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.
