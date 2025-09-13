FC Heidenheim – Borussia Dortmund: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. Ekipa Niko Kovaca jest faworytem dzisiejszego starcia. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, gdzie oglądać?

W 3. kolejce Bundesligi będziemy świadkami ciekawego spotkania – FC Heidenheim zmierzy się przed własną publicznością z Borussią Dortmund. Gospodarze wciąż czekają na pierwsze punkty w trwającym sezonie i z zerowym dorobkiem zajmują bardzo odległe 17. miejsce w tabeli. Z kolei drużyna z Dortmundu solidnie rozpoczęła rozgrywki – posiada na swoim koncie cztery oczka, dzięki czemu plasuje się na 4. pozycji w stawce. Początek rywalizacji na Voith-Arenie już dzisiaj, czyli w sobotę, 13 września, o godzinie 15:30.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania FC Heidenheim – Borussia Dortmund.

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, transmisja w TV

Spotkanie w ramach 3. serii gier Bundesligi możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. W tej stacji przed mikrofonami usiądą Michał Wszołek oraz Adrian Gątarek.

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, transmisja online

Potyczka między FC Heidenheim a Borussią Dortmund będzie dostępna także za pośrednictwem internetu, a mianowicie na platformie streamingowej ElevenSports.pl.

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, sonda

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną FC Heidenheim wynosi około 5.30, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.55. Zarejestruj konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

FC Heidenheim Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 11:27 .

Gdzie obejrzeć spotkanie FC Heidenheim – Borussia Dortmund? Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2. Kiedy odbędzie się mecz FC Heidenheim – Borussia Dortmund? Pierwszy gwizdek wybrzmi w sobotę (13 września) o godzinie 15:30.

