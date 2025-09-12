FC Heidenheim – Borussia Dortmund, typy i przewidywania
W ten weekend będziemy świadkami starcia w ramach 3. kolejki Bundesligi, w którym FC Heidenheim podejmie na własnym stadionie Borussię Dortmund. Gospodarze wciąż czekają na pierwsze punkty w tym sezonie i z zerowym dorobkiem zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli. Z kolei przyjezdni z Zagłębia Ruhry zgromadzili dotychczas 4 oczka, co pozwala im plasować się na 4. pozycji w stawce oraz z większym spokojem podejść do tego spotkania. Początek rywalizacji na Voith-Arenie już w sobotę, 13 września o godzinie 15:30.
- Zobacz: tabela Bundesligi
Borussia Dortmund jest faworytem pojedynku, ponieważ ma za sobą lepszy start kampanii oraz posiada mocniejszy skład niż drużyna z Heidenheim. Dodatkowo ekipa Czarno-Żółtych dominowała w ostatnich meczach bezpośrednich, w których zespół Niebiesko-Czerwonych nie potrafił odnieść ani jednej wygranej. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa
Sytuacja kadrowa FC Heidenheim wygląda stosunkowo dobrze – Frank Schmidt nie będzie mógł skorzystać jedynie z trzech zawodników – Marvina Pieringera, Franka Fellera oraz Nicka Rothweilera. Znacznie poważniejsze problemy ma Borussia Dortmund, gdzie lista kontuzjowanych jest zdecydowanie dłuższa. Mianowicie, z gry wypadli Nico Schlotterbeck, Emre Can, Julien Duranville, Niklas Sule, Fabio Silva oraz Julian Brandt, co mocno ogranicza możliwości rotacji dla Niko Kovaca, który od pół roku prowadzi drużynę Die Borussen.
Marvin Pieringer
Uraz kostki
Koniec września 2025
Frank Feller
Kontuzja kolana
Koniec września 2025
Nick Rothweiler
Uraz mięśnia
Koniec września 2025
Nico Schlotterbeck
Uraz łąkotki
Koniec września 2025
Emre Can
Uraz pachwiny
Połowa października 2025
Julien Duranville
Zwichnięte ramię
Koniec września 2025
Niklas Süle
Kontuzja łydki
Połowa października 2025
Fábio Silva
Uraz pachwiny
Koniec września 2025
Julian Brandt
Uraz nadgarstka
Około tydzień
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki
FC Heidenheim rozpoczął sezon w bardzo słabym stylu – najpierw przegrał 1:3 z Wolfsburgiem, a następnie poniósł porażkę 0:2 w starciu z Lipskiem. Z kolei Borussia Dortmund notuje dużo lepszy start kampanii, choć nie obyło się bez potknięcia. Ekipa Czarno-Żółtych zremisowała bowiem 3:3 z FC St. Pauli, ale w kolejnej kolejce pokonała Union Berlin 3:0. Zatem zespół BVB jest w niezłej formie na początku tego sezonu.
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, historia
W bezpośredniej rywalizacji FC Heidenheim z Borussią Dortmund zdecydowaną przewagę mają zawodnicy drużyny BVB. W pięciu ostatnich spotkaniach zespół Czarno-Żółtych wygrał bowiem trzykrotnie, a dwa razy mecze kończyły się podziałem punktów. Tak więc ekipa Niebiesko-Czerwonych w tym czasie nie zdołała odnieść żadnego zwycięstwa, co pokazuje, jak trudnym rywalem pozostaje dla niej klub z siedzibą w Dortmundzie.
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie
Według bukmacherów faworytem pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną FC Heidenheim wynosi około 5.15, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.45. Zarejestruj konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, przewidywane składy
|1Kevin Müller
|4Tim Siersleben
|16Julian Niehues
|20Luca Kerber
|23Omar Traoré
|29Mikkel Kaufmann
|31Sirlord Conteh
|32Leart Paqarada
|38Yannik Wagner
|6Salih Özcan
|8Felix Nmecha
|17Carney Chukwuemeka
|26Julian Ryerson
|27Karim Adeyemi
|33Alexander Meyer
|37Cole Campbell
|39Filippo Mane
|42Almugera Kabar
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Heidenheimu 0%
- remisem 0%
- zwycięstwem Borussii 100%
1+ Votes
FC Heidenheim – Borussia Dortmund, transmisja meczu
Spotkanie FC Heidenheim – Borussia Dortmund w ramach 3. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Voith-Arenie już w najbliższą sobotę, 13 września o godzinie 15:30. Na sędziego zawodów wyznaczono Felixa Zwayera.
*Reklama
Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STSSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.