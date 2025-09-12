FC Heidenheim – Borussia Dortmund: typy i kursy na mecz Bundesligi. Przed nami interesujący pojedynek w ramach 3. kolejki niemieckiej ekstraklasy. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Voith-Arenie już w najbliższą sobotę, 13 września o godzinie 15:30.

dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Borussii Dortmund

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, typy i przewidywania

W ten weekend będziemy świadkami starcia w ramach 3. kolejki Bundesligi, w którym FC Heidenheim podejmie na własnym stadionie Borussię Dortmund. Gospodarze wciąż czekają na pierwsze punkty w tym sezonie i z zerowym dorobkiem zajmują dopiero 17. miejsce w tabeli. Z kolei przyjezdni z Zagłębia Ruhry zgromadzili dotychczas 4 oczka, co pozwala im plasować się na 4. pozycji w stawce oraz z większym spokojem podejść do tego spotkania. Początek rywalizacji na Voith-Arenie już w sobotę, 13 września o godzinie 15:30.

Borussia Dortmund jest faworytem pojedynku, ponieważ ma za sobą lepszy start kampanii oraz posiada mocniejszy skład niż drużyna z Heidenheim. Dodatkowo ekipa Czarno-Żółtych dominowała w ostatnich meczach bezpośrednich, w których zespół Niebiesko-Czerwonych nie potrafił odnieść ani jednej wygranej. Nasz typ: zwycięstwo Borussii Dortmund.

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, sytuacja kadrowa

Sytuacja kadrowa FC Heidenheim wygląda stosunkowo dobrze – Frank Schmidt nie będzie mógł skorzystać jedynie z trzech zawodników – Marvina Pieringera, Franka Fellera oraz Nicka Rothweilera. Znacznie poważniejsze problemy ma Borussia Dortmund, gdzie lista kontuzjowanych jest zdecydowanie dłuższa. Mianowicie, z gry wypadli Nico Schlotterbeck, Emre Can, Julien Duranville, Niklas Sule, Fabio Silva oraz Julian Brandt, co mocno ogranicza możliwości rotacji dla Niko Kovaca, który od pół roku prowadzi drużynę Die Borussen.

Kontuzje i zawieszenia FC Heidenheim Zawodnik Powrót Marvin Pieringer Uraz kostki Koniec września 2025 Frank Feller Kontuzja kolana Koniec września 2025 Nick Rothweiler Uraz mięśnia Koniec września 2025

Kontuzje i zawieszenia Borussia Dortmund Zawodnik Powrót Nico Schlotterbeck Uraz łąkotki Koniec września 2025 Emre Can Uraz pachwiny Połowa października 2025 Julien Duranville Zwichnięte ramię Koniec września 2025 Niklas Süle Kontuzja łydki Połowa października 2025 Fábio Silva Uraz pachwiny Koniec września 2025 Julian Brandt Uraz nadgarstka Około tydzień

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, ostatnie wyniki

FC Heidenheim rozpoczął sezon w bardzo słabym stylu – najpierw przegrał 1:3 z Wolfsburgiem, a następnie poniósł porażkę 0:2 w starciu z Lipskiem. Z kolei Borussia Dortmund notuje dużo lepszy start kampanii, choć nie obyło się bez potknięcia. Ekipa Czarno-Żółtych zremisowała bowiem 3:3 z FC St. Pauli, ale w kolejnej kolejce pokonała Union Berlin 3:0. Zatem zespół BVB jest w niezłej formie na początku tego sezonu.

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, historia

W bezpośredniej rywalizacji FC Heidenheim z Borussią Dortmund zdecydowaną przewagę mają zawodnicy drużyny BVB. W pięciu ostatnich spotkaniach zespół Czarno-Żółtych wygrał bowiem trzykrotnie, a dwa razy mecze kończyły się podziałem punktów. Tak więc ekipa Niebiesko-Czerwonych w tym czasie nie zdołała odnieść żadnego zwycięstwa, co pokazuje, jak trudnym rywalem pozostaje dla niej klub z siedzibą w Dortmundzie.

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem pojedynku są goście, mimo że gospodarze będą mieli przewagę własnego boiska oraz większe wsparcie kibiców. Kurs na wygraną FC Heidenheim wynosi około 5.15, typ na zwycięstwo Borussii Dortmund to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.45. Zarejestruj konto w STS i podaj kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać bonus od wpłat do 600 zł.

FC Heidenheim Borussia Dortmund Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 września 2025 09:15 .

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, przewidywane składy

FC Heidenheim Frank Schmidt Borussia Dortmund Niko Kovač FC Heidenheim Frank Schmidt 4-2-3-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 41 Ramaj 2 Busch 6 Mainka 5 Gimber 19 Föhrenbach 30 Dorsch 3 Schöppner 22 Ibrahimovic 21 Beck 17 Honsak 11 Zivzivadze 14 Beier 9 Guirassy 7 Bellingham 24 Svensson 20 Sabitzer 13 Groß 2 Couto 5 Bensebaini 3 Anton 28 Anselmino 1 Kobel 41 Ramaj 2 Busch 6 Mainka 5 Gimber 19 Föhrenbach 30 Dorsch 3 Schöppner 22 Ibrahimovic 21 Beck 17 Honsak 11 Zivzivadze 14 Beier 9 Guirassy 7 Bellingham 24 Svensson 20 Sabitzer 13 Groß 2 Couto 5 Bensebaini 3 Anton 28 Anselmino 1 Kobel 4-2-3-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 3-4-1-2 3-4-1-2 Przewidywany skład Borussia Dortmund Niko Kovač Rezerwowi 1 Kevin Müller 4 Tim Siersleben 16 Julian Niehues 20 Luca Kerber 23 Omar Traoré 29 Mikkel Kaufmann 31 Sirlord Conteh 32 Leart Paqarada 38 Yannik Wagner 6 Salih Özcan 8 Felix Nmecha 17 Carney Chukwuemeka 26 Julian Ryerson 27 Karim Adeyemi 33 Alexander Meyer 37 Cole Campbell 39 Filippo Mane 42 Almugera Kabar

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? zwycięstwem Heidenheimu

remisem

zwycięstwem Borussii zwycięstwem Heidenheimu 0%

remisem 0%

zwycięstwem Borussii 100% 1+ Votes

FC Heidenheim – Borussia Dortmund, transmisja meczu

Spotkanie FC Heidenheim – Borussia Dortmund w ramach 3. kolejki Bundesligi będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym Eleven Sports 2 oraz w serwisie streamingowym ElevenSports.pl. Początek rywalizacji na Voith-Arenie już w najbliższą sobotę, 13 września o godzinie 15:30. Na sędziego zawodów wyznaczono Felixa Zwayera.

*Reklama Transmisje z meczów Bundesligi ZA DARMO na stronie STS Sprawdź 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.