Górnik Zabrze - Termalica Bruk-Bet Nieciecza: Transmisja w TV i online. W piątkowy wieczór odbędzie się interesujące spotkanie w rozgrywkach PKO Ekstraklasy. Sprawdź gdzie oglądać mecz Górnik - Termalica.

PressFocus Na zdjęciu: Josema Sanchez

Górnik – Termalica, gdzie oglądać?

Piątkowe zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie interesujące starcie. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po porażce z Lechem Poznań (1:2).

Termalica Nieciecza natomiast przed tygodniem pokazała się z bardzo dobrej strony. Beniaminek potrafił urwać punkty Pogoni Szczecin (1:1). Nadchodząca rywalizacja w Zabrzu zapowiada się zatem niezwykle interesująco, ponieważ oba zespoły są w formie.

Górnik – Termalica, transmisja w TV

Spotkanie Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Poland, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport.

Górnik – Termalica, transmisja online

Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Górnik – Termalica, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną Górnika

remisem

wygraną Termaliki wygraną Górnika 63%

remisem 0%

wygraną Termaliki 38% 8+ Votes

Górnik – Termalica, kursy bukmacherskie

Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku wygranej Termaliki Nieciecza natomiast sięga nawet 4.10.

Górnik Zabrze Bruk-Bet Termalica Nieciecza 2.10 3.50 3.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 sierpnia 2025 12:28 .

Gdzie oglądać mecz Górnik – Termalica? Spotkanie obejrzysz w telewizji na antenach Canal+ 4K Ultra, Canal+ Poland, Canal+ Sport oraz Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Górnik – Termalica? Mecz odbędzie się już w piątek (8 sierpnia) o godzinie 20:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.