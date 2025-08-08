Górnik – Termalica, gdzie oglądać?
Piątkowe zmagania w ramach 4. kolejki rozgrywek PKO Ekstraklasy zamknie interesujące starcie. A w nim Górnik Zabrze przed własną publicznością podejmie Termalikę Bruk-Bet Nieciecza. Gospodarze przystąpią do tej rywalizacji po porażce z Lechem Poznań (1:2).
Termalica Nieciecza natomiast przed tygodniem pokazała się z bardzo dobrej strony. Beniaminek potrafił urwać punkty Pogoni Szczecin (1:1). Nadchodząca rywalizacja w Zabrzu zapowiada się zatem niezwykle interesująco, ponieważ oba zespoły są w formie.
Górnik – Termalica, transmisja w TV
Spotkanie Górnik Zabrze – Termalica Nieciecza obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenach CANAL+ 4K Ultra, CANAL+ Poland, CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ Sport.
Górnik – Termalica, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Górnik – Termalica, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Górnika 63%
- remisem 0%
- wygraną Termaliki 38%
8+ Votes
Górnik – Termalica, kursy bukmacherskie
Według bukmachera STS, wyraźnym faworytem piątkowej rywalizacji jest Górnik Zabrze. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gospodarzy, to kurs na takie zdarzenie wynosi około 1.85. W przypadku wygranej Termaliki Nieciecza natomiast sięga nawet 4.10.
Mecz odbędzie się już w piątek (8 sierpnia) o godzinie 20:30.
