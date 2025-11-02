Górnik Zabrze - Arka Gdynia: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Erik Janża

Górnik Zabrze – Arka Gdynia: gdzie oglądać?

Niedzielne starcie z udziałem Górnika Zabrze i Arki Gdynia będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań PKO BP Ekstraklasy zapewniają stacje CANAL+. Ten nadawca jest właścicielem praw do emisji wszystkich meczów rozgrywek, emitując spotkanie także na stronie internetowej CanalPlus.com lub przy pomocy dedykowanej aplikacji na urządzenia mobilne oraz na Smart TV.

Górnik Zabrze i Arka Gdynia zmierzą się ze sobą po raz drugi z rzędu na przestrzeni zaledwie kilku dni. W ramach STS Pucharu Polski górą był 14-krotny mistrz Polski (2:1). Górnik ogólnie może pochwalić się trzema z rzędu zwycięstwami nad Żółto-niebieskimi. Ekipa z Gdyni po raz ostatni pokonała zabrzan dawno temu, bo w sierpniu 2019 roku.

Górnik Zabrze – Arka Gdynia: transmisja w TV

Transmisja z niedzielnej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Górnik Zabrze – Arka Gdynia rozpocznie się w niedzielę, 2 listopada o godzinie 12:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ 360 i CANAL+ Sport 3. Sprawozdawcami spotkania będą Rafał Dębiński oraz Tomasz Witas.

Górnik Zabrze – Arka Gdynia: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Zabrzu. Mecz z udziałem Górnika i Arki będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Kiedy i o której mecz Górnik Zabrze – Arka Gdynia? Spotkanie Górnik – Arka rozpocznie się w niedzielę, 2 listopada o godzinie 12:15. Gdzie oglądać mecz Górnik Zabrze – Arka Gdynia? Transmisję ze spotkania Górnik Zabrze – Arka Gdynia można obejrzeć w telewizji na antenach CANAL+ 360 oraz CANAL+ Sport 3, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

