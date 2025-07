GKS Tychy - Miedź Legnica to mecz, który kończy sobotnie zmagania w ramach pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi. Emocji nie zabraknie. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję ze spotkania.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Marcel Błachewicz

GKS Tychy – Miedź Legnica, gdzie oglądać?

GKS Tychy po ostatnim sezonie ligowym zmienił się nie do poznania. W każdym razie stawianie na młodych polskich zawodników z niemieckich klubów ma być sposobem na sukces Trójkolorowych. GKS Tychy jednocześnie celuje w TOP 6 tabeli Betclic 1. Ligi na koniec rozgrywek.

Miedź Legnica ma natomiast za sobą nieudaną próbę wywalczenia przepustki do gry w PKO BP Ekstraklasie w barażach. Drużyna dowodzona przez Wojciecha Łobodzińskiego przegrała w finale z Wisłą Płock. W każdym razie zapał związany z powrotem do elity nie spadł. Zatem sobotnie starcie jest zapowiadane jako hit pierwszej serii gier.

GKS Tychy – Miedź Legnica, transmisja w TV

Sobotnia potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Tychy – Miedź Legnica zacznie się o godzinie 19:30 i będzie emitowana na antenie TVP 3. Spotkanie skomentują Sławomir Kwiatkowski oraz Dariusz Dudek.

GKS Tychy – Miedź Legnica, transmisja online

Mecz z udziałem GKS-u Tychy i Miedzi Legnica będzie też do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Ponadto starcie w ramach pierwszej kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

GKS Tychy – Miedź Legnica, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie? wygraną GKS-u

remisem wygraną GKS-u

remisem 0 Votes

GKS Tychy – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Faworytem rywalizacji według ekspertów są goście. Typ na wygrana Miedzi został oszacowany na 2.40.

GKS Tychy Miedź Legnica 3.10 3.35 2.40 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 lipca 2025 12:32 .

Gdzie obejrzeć mecz GKS Tychy – Miedź Legnica? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na antenie TVP 3 oraz na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz GKS Tychy – Miedź Legnica? Spotkanie zostanie rozegrane w sobotę (19 lipca) o godzinie 19:30.

