GKS Tychy - Górnik Łęczna: gdzie oglądać mecz Betclic 1. Ligi? Obie drużyny nie mają szans na awans do Ekstraklasy. W niedzielę zmierzą się w bezpośrednim starciu o 7. miejsce w lidze.

GKS – Górnik: gdzie oglądać?

W niedzielę odbędzie się mecz GKS Tychy – Górnik Łęczna. To spotkanie nie zmieni już układu tabeli jeśli chodzi o miejsca w TOP6 Betclic 1. Ligi. Obie drużyny mają jednak o co grać, ponieważ stawką będzie zajęcie 7. miejsca w lidze. Na chwilę obecną dorobek punktowy obu zespołów to 50 punktów. Zwycięzca najbliższej potyczki zapewni sobie wyższą pozycję w tabeli.

GKS – Górnik: transmisja w TV

Brak transmisji meczu GKS Tychy – Górnik Łęczna w telewizji.

GKS – Górnik: transmisja online

Mecz GKS Tychy – Górnik Łęczna odbędzie się w niedzielę (25 maja) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także u bukmachera w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem promocyjnym GOALPL, a także postawić dowolny kupon oraz posiadać środki dostępne do gry.

GKS – Górnik: kto wygra?

GKS – Górnik: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem niedzielnego meczu będzie GKS Tychy, którego zwycięstwo oszacowano z kursem 1.97. Z kolei wygraną Górnika Łęczna można dodać do kuponu ze współczynnikiem 3.65. Z kolei remis to zdarzenie z kursem 3.40.

GKS Tychy Górnik Łęczna 1.97 3.40 3.65 Kursy mogą ulec zmianie. Kursy na to wydarzenie zostały zaktualizowane: 23 maja 2025 16:37 .

Gdzie oglądać mecz GKS Tychy – Górnik Łęczna? Transmisja meczu będzie dostępna w internecie na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie GKS Tychy – Górnik Łęczna? Mecz odbędzie się w niedzielę (25 maja) o godzinie 17:30.

