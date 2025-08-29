GKS Katowice w starciu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy zmierzy się z Radomiakiem. Sprawdź, gdzie można obejrzeć transmisję z tego meczu. Zarówno w telewizji, jak i w internecie.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Nowak

GKS Katowice – Radomiak: gdzie oglądać?

GKS Katowice i Radomiak to zespoły, które w ostatnich tygodniach nie rozpieszczały swoich kibiców. Ślązacy zdobyli dotąd zaledwie cztery punkty. Radomiak ma ich na koncie osiem, jednak pozostaje bez zwycięstwa od trzech spotkań.

Zespół prowadzony przez Rafała Góraka przystępuje do meczu po dotkliwej porażce w Śląskim Klasyku z Górnikiem Zabrze (0:3). Z kolei ekipa Joao Henriquesa ostatnio zremisowała z Bruk-Betem Termaliką (1:1).

GKS Katowice – Radomiak: transmisja w TV

Piątkowa potyczka będzie do obejrzenia w tradycyjnej telewizji. Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Radomiak będzie emitowana na trzech antenach, czyli na CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Rywalizację skomentują Bartosz Gleń i Kamil Kosowski.

GKS Katowice – Radomiak: transmisja online

Starcie na Arena Katowice będzie też do obejrzenia w internecie. Transmisję z meczu GKS Katowice – Radomiak zapewni usługa CANAL+. Tak się składa, że obecnie można skorzystać z ciekawego rozwiązania.

Aktualnie dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

GKS Katowice – Radomiak: kto wygra?

GKS Katowice – Radomiak: kursy bukmacherskie

Według ekspertów większe szanse na zwycięstwo mają gospodarze. Typ na wygraną GKS-u oszacowano na 2.37. Wariant na ewentualne zwycięstwo Radomiaka wyceniono na 3.15. Z kolei rozwiązanie na remis kształtuje się na poziomie 3.40.

GKS Katowice Radomiak 2.35 3.65 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 20:44 .

Gdzie oglądać mecz GKS Katowice – Radomiak? Transmisja ze spotkania GKS Katowice – Radomiak będzie dostępna na antenach CANAL+ Sport, CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze streamingowej CANAL+. Kiedy odbędzie się mecz GKS Katowice – Radomiak? Spotkanie GKS Katowice – Radomiak odbędzie się w piątek (29 sierpnia) o godzinie 20:15.

