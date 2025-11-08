GKS Katowice - Piast Gliwice: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PoressFocus Na zdjęciu: Arkadiusz Jędrych

GKS Katowice – Piast Gliwice: gdzie oglądać?

Sobotnia batalia z udziałem GKS-u Katowice i Piasta Gliwice będzie dostępna w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań w PKO BP Ekstraklasie zapewniają stacje CANAL_. Nadawca jest właścicielem 100 procent praw do transmisji meczów rozgrywek wraz ze skrótami, które są dostępne między innymi w magazynach Liga+ czy Liga+ Extra. Spotkanie można tez śledzić na platformie streamingowej CANAL+, z której można korzystać w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

GKS Katowice i Piast Gliwice to drużyny, które w tej kampanii są jak na razie zaangażowane w walkę o ligowy byt. Zespół prowadzony przez Rafała Góraka jednak ostatnio konsekwentnie stara się odskoczyć od strefy spadkowej. Z kolei władze Piastunek mają nadzieję, że zatrudnienie Daniela Myśliwca sprawi, że Piast opuści strefę zagrożoną spadkiem. Sobotnia potyczka zatem zapowiada się pasjonująco.

GKS Katowice – Piast Gliwice: transmisja w TV

Transmisja z sobotnie potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja GKS Katowice – Piast Gliwice rozpocznie się w sobotę, 8 listopada o godzinie 20:15. Transmisję telewizyjną przeprowadzą stacje CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Sprawozdawcami spotkania będą Kamil Kania i Marcin Baszczyński.

GKS Katowice – Piast Gliwice: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na Arena Katowice. Mecz z udziałem GKS-u i Piasta będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

