Gdzie oglądać Wimbledon? Mecze Wimbledonu dzisiaj (wtorek, 30.06.2026)

Gdzie oglądać Wimbledon 2026? Sprawdź mecze Wimbledonu dzisiaj, we wtorek 30 czerwca, oraz transmisje TV i online.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Gdzie oglądać Wimbledon?

Wimbledon 2026 będzie można śledzić na sportowych kanałach Polsatu. Transmisje z wtorkowych spotkań zaplanowano między innymi na antenach Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Extra oraz Polsat Sport Premium.

Rywalizację z londyńskich kortów da się oglądać także online w Polsat Box Go. Platforma pokaże mecze rozgrywane na różnych kortach, w tym spotkania z udziałem polskich zawodników oraz największych nazwisk turnieju.

Gdzie oglądać Wimbledon za darmo?

Mecze Wimbledonu będą dostępne również w STS TV. Dostęp do transmisji można uzyskać bez dodatkowych opłat po spełnieniu warunków promocji.

Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL Postaw w ciągu ostatnich 24 godzin przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Po aktywowaniu dostępu wejdź w zakładkę „zakłady live” i wybierz mecz Wimbledonu, który chcesz obejrzeć.

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Gdzie oglądać Wimbledon 2026 w TV?

Telewizyjne transmisje z Wimbledonu 2026 będą dostępne na kanałach Polsatu Sport. We wtorek mecze pokażą między innymi Polsat Sport 1, Polsat Sport 2, Polsat Sport 3, Polsat Sport Fight, Polsat Sport Extra 1, Polsat Sport Extra 2, Polsat Sport Extra 3, Polsat Sport Extra 4 oraz Polsat Sport Premium 1 i Polsat Sport Premium 2.

Jednym z najważniejszych punktów dnia dla polskich kibiców będzie występ Igi Świątek, która zmierzy się z Taylor Townsend. We wtorkowym planie gier znajduje się również mecz Kamila Majchrzaka z Alejandro Tabilo.

Wimbledon 2026: transmisja online

Transmisje internetowe z Wimbledonu 2026 będzie można oglądać w Polsat Box Go oraz STS TV. Dzięki temu kibice mogą śledzić nie tylko mecze z głównych aren, ale również spotkania rozgrywane na kortach dodatkowych.

Kto dziś gra na Wimbledonie? Wtorek 30.06.2026

We wtorek 30 czerwca na Wimbledonie zaplanowano kolejne spotkania pierwszej rundy singla kobiet i mężczyzn. W grze zobaczymy między innymi Igę Świątek, Kamila Majchrzaka, Alexandra Zvereva, Bena Sheltona, Grigora Dimitrowa, Elenę Rybakinę, Madison Keys czy Serenę Williams.

Największe zainteresowanie polskich kibiców wzbudzi mecz Igi Świątek z Taylor Townsend, który zaplanowano na godzinę 14:30. Wcześniej, o 12:00, Kamil Majchrzak zmierzy się z Alejandro Tabilo.

Wimbledon 2026 mecze dzisiaj (wtorek, 30.06.2026)

ATP – singiel

12:00 Hanfmann Y. – Mpetshi Perricard G.

12:00 Majchrzak K. – Tabilo A.

12:00 Mannarino A. – Droguet T.

12:00 Royer V. – Wendelken H.

12:00 Shimabukuro S. – Faria J.

13:30 Arnaldi M. – Halys Q.

13:30 De Minaur A. – Burruchaga R. A.

13:30 Dzumhur D. – Fery A.

13:30 Humbert U. – Bergs Z.

13:30 Jacquet K. – Gaubas V.

13:30 Kokkinakis T. – Bublik A.

13:30 Llamas Ruiz P. – Svajda Z.

13:30 Michelsen A. – Fearnley J.

Przerwane: Nakashima B. – Pinnington Jones J.

13:30 Virtanen O. – Shelton B.

14:00 Blockx A. – Zverev A.

14:00 Bonzi B. – Diallo G.

14:00 Munar J. – Cerundolo F.

14:30 Chaczanow K. – Harris B.

Przerwane: De Jong J. – Hijikata R.

15:30 Collignon R. – Fils A.

15:30 Kypson P. – McDonald M.

15:30 Mensik J. – Samuel T.

15:30 Moutet C. – Giron M.

15:30 Sonego L. – Etcheverry T. M.

Odwołane: Fritz T. – Draper J.

16:00 Fritz T. – Lajovic D.

16:30 Sweeny D. – Dimitrow G.

17:00 Griekspoor T. – Duckworth J.

17:00 Kopriva V. – Choinski J.

17:00 Lehecka J. – Popyrin A.

17:00 Molcan A. – Altmaier D.

17:00 Navone M. – Cobolli F.

17:00 Tiafoe F. – Atmane T.

17:30 Wawrinka S. – Berrettini M.

WTA – singiel

12:00 Anisimowa A. – Gjorczeska L.

12:00 Begu I. – Swan K.

12:00 Boulter K. – Grant T. C.

12:00 Day K. – Keys M.

12:00 Gibson T. – Bouzkova M.

12:00 Kalinina A. – Rachimowa K.

12:00 Marcinko P. – Kenin S.

12:00 Paolini J. – Montgomery R.

12:00 Sakkari M. – Tauson C.

12:00 Valentova T. – Pliskova Ka.

14:00 Birrell K. – Korneeva A.

14:00 Haddad Maia B. – Timofiejewa M.

14:00 Shymanovich I. – Golubic V.

14:30 Townsend T. – Świątek I.

15:30 Cirstea S. – Bejlek S.

15:30 Eala A. – Zarazua R.

15:30 Erjavec V. – Jeanjean L.

15:30 Navarro E. – Badosa P.

15:30 Selekhmeteva O. – Kraus S.

15:30 Starodubtseva Y. – Blinkowa A.

15:30 Switolina E. – Snigur D.

16:00 Boisson L. – Rybakina E.

16:00 Mertens E. – Siegemund L.

16:00 Ruse G. – McNally C.

17:30 Krueger A. – Vekic D.

17:30 Kudiermietowa P. – Samsonowa L.

17:30 Osorio C. – Waltert S.

17:30 Podoroska N. – Kostjuk M.

17:30 Sznajder D. – Lys E.

17:30 Tomljanovic A. – Bolkvadze M.

18:00 Williams S. – Joint M.

18:30 Seidel E. – Noskova L.

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