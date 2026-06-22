Gdzie oglądać kwalifikacje Wimbledonu 2026? Transmisje za darmo

Kwalifikacje do Wimbledonu 2026 poprzedzą start głównej drabinki najbardziej prestiżowego turnieju tenisowego świata. Sprawdź, gdzie oglądać eliminacje do Wimbledonu w TV i online oraz którzy Polacy mogą powalczyć o awans do turnieju głównego.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Rakieta tenisowa

Gdzie oglądać kwalifikacje Wimbledonu 2026?

Kwalifikacje do Wimbledonu 2026 można oglądać za pośrednictwem usługi STS TV. Platforma oferuje darmowe transmisje z wybranych meczów tenisowych, a z serwisu można korzystać zarówno na komputerach, jak i urządzeniach mobilnych.

Jak oglądać kwalifikacje Wimbledonu w STS TV? Krok po kroku

Zarejestruj konto w STS, podając kod promocyjny GOAL Zagraj w ciągu ostatnich 24 godzin przed transmisją dowolny kupon za minimum 2 zł Po spełnieniu warunków uzyskasz dostęp do transmisji na 24 godziny. Wystarczy przejść do zakładki „Zakłady Live” i wybrać interesujący mecz.

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Gdzie oglądać kwalifikacje Wimbledonu w TV?

Wybrane mecze kwalifikacji do Wimbledonu transmitowane są również na kanałach Polsatu Sport. Dostęp do transmisji telewizyjnych wymaga jednak posiadania odpowiedniego pakietu u operatora. Spotkania można oglądać także online za pośrednictwem platformy Polsat Box Go.

Kiedy odbywają się kwalifikacje do Wimbledonu?

Kwalifikacje do Wimbledonu rozgrywane są bezpośrednio przed startem głównej drabinki turnieju. Rywalizacja toczy się przez kilka dni i wyłania zawodników oraz zawodniczki, którzy dołączają do uczestników głównego turnieju na kortach All England Club.

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W kwalifikacjach do Wimbledonu 2026 wystąpią również reprezentanci Polski. W rywalizacji kobiet o awans do głównej drabinki powalczą Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova, natomiast na listach rezerwowych znajdują się Martyna Kubka i Gina Feistel. Wśród mężczyzn szansę na występ w eliminacjach mają Daniel Michalski i Maks Kaśnikowski. Skład uczestników może jednak ulec zmianie w zależności od wycofań i przyznanych dzikich kart.

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