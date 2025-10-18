Fulham – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (18 października) mecz 8. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: William Saliba

Fulham – Arsenal, gdzie oglądać?

W 8. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem londyńskich drużyn, które mają skrajnie różne możliwości i aspiracje. Będące w dolnej połowie tabeli Fulham, podejmie pretendenta do tytułu mistrzowskiego oraz aktualnego lidera, Arsenal. Historia ostatnich bezpośrednich meczów pokazuje, że wbrew pozorom na Craven Cottage może zadziać się wiele. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Fulham – Arsenal

Fulham – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Fulham – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Gutka.

Fulham – Arsenal, transmisja online

Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Fulham – Arsenal, kto wygra?

Fulham – Arsenal, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie dają Fulham wielkich szans na pokonanie rywala z Londynu. Współczynnik na sukces gospodarzy to aż 7,25, przy kursie 1.51 na zwycięstwo Arsenalu. Sam podział punktów byłby niespodziewanym zdarzeniem. Można je zagrać po kursie 4.25.

Fulham Arsenal 6.70 4.25 1.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 18 października 2025 18:48 .

Gdzie oglądać mecz Fulham – Arsenal? Starcie Fulham – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Fulham – Arsenal? Mecz odbędzie się już w sobotę (18 października) o godzinie 18:30.

