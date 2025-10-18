Fulham – Arsenal, gdzie oglądać?
W 8. kolejce rozgrywek Premier League zobaczymy rywalizację z udziałem londyńskich drużyn, które mają skrajnie różne możliwości i aspiracje. Będące w dolnej połowie tabeli Fulham, podejmie pretendenta do tytułu mistrzowskiego oraz aktualnego lidera, Arsenal. Historia ostatnich bezpośrednich meczów pokazuje, że wbrew pozorom na Craven Cottage może zadziać się wiele. Gdzie oglądać ten mecz?
Zobacz zapowiedź meczu Fulham – Arsenal
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Fulham – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Fulham – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Gutka.
Fulham – Arsenal, transmisja online
Mecz 8. kolejki Premier League będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Fulham – Arsenal, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Fulham 0%
- Remis 0%
- Wygrana Arsenalu 100%
1+ Votes
Fulham – Arsenal, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy nie dają Fulham wielkich szans na pokonanie rywala z Londynu. Współczynnik na sukces gospodarzy to aż 7,25, przy kursie 1.51 na zwycięstwo Arsenalu. Sam podział punktów byłby niespodziewanym zdarzeniem. Można je zagrać po kursie 4.25.
Starcie Fulham – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (18 października) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.