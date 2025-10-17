Fulham FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (18.10.2025)

Fulham – Arsenal: typy bukmacherskie
Mecz Fulham – Arsenal będzie ostatnim sobotnim spotkaniem w 8. kolejce Premier League. W teorii nie wygląda to na potencjalne widowisko, od którego trudno się będzie oderwać. Gospodarzom bliżej bowiem do walki o utrzymanie, aniżeli choćby środka tabeli. Z kolei Arsenal lideruje w tabeli ligi angielskiej. Fulham udowodniło jednak w poprzednich latach, że stać ich na pokonanie Arsenalu. Czy doczekamy się powtórki takiego zdarzenia? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Fulham – Arsenal: ostatnie wyniki
Fulham dwa ostatnie mecze rozegrało poza swoim domowym stadionem, co zbiegło się z obniżką formy i dwoma porażkami. Najpierw gracze Marco Silvy ulegli w delegacji Aston Villi 1:3. Kilka dni później mogło im towarzyszyć uczucie deja vu, ponieważ ponownie na tablicy wskazującej wynik meczu widniał rezultat 1:3. Ponownie było to spotkanie wyjazdowe. Tym razem sposób na pokonanie Fulham znalazło jednak Bournemouth.
Arsenal z londyńskim zespołem zagra drugą kolejkę z rzędu. W minionej serii gier popularni Kanonierzy podejmowali na Emirates Stadium West Ham United, który pokonali 2:0. Wcześniej wicemistrz Anglii poradził sobie z Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów w identycznym stosunku bramkowym (zwycięstwo 2:0).
Fulham – Arsenal: historia
Kibice, którzy w ostatnich latach śledzili rywalizację Fulham z Arsenalem, zdecydowanie nie mają czego żałować. Spotkania dwóch londyńskich drużyn obfitują często w sporo goli oraz zaskakujące rezultaty. W kwietniu Arsenal pokonał Fulham po raz pierwszy od marca 2023 roku, co najlepiej pokazuje, jak niewygodny jest to przeciwnik dla ekipy Mikela Artety.
Bukmacherscy analitycy nie dają piłkarzom Fulham wielkich szans na wygranie sobotniego meczu. Współczynnik na takie zdarzenie wynosi około 4.75. Sam remis należałoby uznać za niespodziankę, co potwierdza kurs 3.90. Arsenal jest uważany za wyraźnego faworyta, który powinien powinien potwierdzić swoją jakość na boisku. Takie zdarzenie można zagrać po kursie 1.71.
Fulham – Arsenal: kto wygra?
Fulham – Arsenal: przewidywane składy
Fulham – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Fulham – Arsenal odbędzie się w sobotę (18 października) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
