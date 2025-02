Everton – Manchester United: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (22.02.2025)

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Bruno Fernandes

Everton – Man United: gdzie oglądać?

W sobotę Manchester United uda się na Goodison Park, by zmierzyć się z Evertonem w ramach 26. kolejki Premier League. Dla Rubena Amorima sytuacja na Old Trafford staje się coraz trudniejsza, podczas gdy David Moyes przeżywa sensacyjny powrót do The Toffees.

Jeszcze kilka tygodni temu Everton walczył o utrzymanie, ale znakomita seria pod wodzą menedżera sprawiła, że klub wyprzedził Czerwone Diabły w tabeli. Szkot od momentu objęcia drużyny zdobył już 13 punktów w sześciu meczach. Man United wciąż ma jednak olbrzymie problemy ze skutecznością. Rasmus Hojlund nie trafił do siatki od 15 spotkań, zaś Joshua Zirkzee od 12 meczów. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja meczu Everton – Manchester United.

Everton – Man United: transmisja w TV

Spotkanie pomiędzy Evertonem a Manchesterem United będzie transmitowane w telewizji. Mecz 26. kolejki Premier League obejrzysz na antenie CANAL+ Sport. Pojedynek skomentują Marcin Pawłowski i Michał Gutka.

Everton – Man United: stream online

Sobotni mecz obejrzysz również w internecie dzięki platformie streamingowej Viaplay, która transmituje wszystkie starcia w ramach rozgrywek Premier League. Spotkanie będzie do obejrzenia w usłudze CANAL+ online.

Everton – Man United: sonda

Kto wygra mecz? Everton

Remis

Manchester United Everton

Remis

Manchester United 0 Votes

Everton – Man United: kursy bukmacherskie

Everton Manchester United 2.50 3.15 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 22 lutego 2025 06:27 .

Gdzie oglądać mecz Everton – Manchester United? Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport oraz w usługach CANAL+ online i Viaplay. Kiedy odbędzie się spotkanie Everton – Manchester United? Mecz zostanie rozegrany w sobotę, 22 lutego. Początek starcia o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.