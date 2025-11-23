Derby Mediolanu: gdzie oglądać? Transmisja na żywo za darmo (23.11.2025)

19:41, 23. listopada 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Goal.pl

Inter Mediolan podejmie AC Milan w 12. kolejce Serie A. Będą to pierwsze Derby Mediolanu w tym sezonie. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę o godzinie 20:45. Sprawdź gdzie oglądać Derby Mediolanu za darmo.

Piotr Zieliński
Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Derby Mediolanu: transmisja za darmo

Jak obejrzeć niedzielne Derby Mediolanu? Dla fanów Serie A jedną z możliwości, aby oglądać mecz za darmo jest usługa STS TV. Żeby odblokować dostęp do transmisji, należy założyć konto, podając podczas rejestracji kod GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł.

Oglądaj Derby Mediolanu ZA DARMO w STS TV! Załóż konto z kodem GOAL!

Jak oglądać Derby Mediolanu za darmo?

  1. Załóż konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link),
  2. Postaw dowolny zakład na ten mecz,
  3. Dostęp do transmisji będzie w sekcji „Zakłady live” po wybraniu meczu Inter – Milan

Derby Mediolanu: gdzie obejrzeć?

InterMilan, czyli Derby Mediolanu można obejrzeć również w telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzi kanał Eleven Sports 1. Ponadto hit Serie A można oglądać również online na stronie internetowej elevensports.pl.

Innym rozwiązaniem będzie usługa STS TV. Znajdziesz tam transmisje wszystkich spotkań Interu i Milanu w Serie A w sezonie 2025/2026. Wystarczy założyć konto i postawić dowolny zakład. Dzięki STS TV możesz oglądać mecz na komputerze, telefonie lub tablecie.

Derby Mediolanu: kto wygra?

Derby Mediolanu: zapowiedź hit Inter – Milan

Inter i Milan zmierzą się w Derbach Mediolanu, których stawką jest nie tylko komplet punktów. Rywalizacja dwóch mediolańskich drużyn to także walka o prymat w mieście. W ostatnich pięciu derbowych pojedynkach Nerazzurri nie wygrali ani razu. Ewentualne zwycięstwo Rossonerich sprawi, że wyprzedzą odwiecznego rywala w tabeli.

Wielki mecz Inter – Milan, czyli Derby Mediolanu rozpocznie się w niedzielę 23 listopada 2025 roku o godzinie 20:45 na stadionie Giuseppe Meazza.

Derby Mediolanu gdzie oglądać za darmo?

Derby Mediolanu można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto i postawić dowolny zakład.

Derby Mediolanu gdzie transmisja TV?

Transmisja Derbów Mediolanu w TV będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.

Kiedy i o której Derby Mediolanu?

Początek Derbów Mediolanu zaplanowano na niedzielę 23 listopada 2025 roku o godzinie 20:45.

