Derby Mediolanu: transmisja za darmo
Jak obejrzeć niedzielne Derby Mediolanu? Dla fanów Serie A jedną z możliwości, aby oglądać mecz za darmo jest usługa STS TV. Żeby odblokować dostęp do transmisji, należy założyć konto, podając podczas rejestracji kod GOAL oraz postawić dowolny zakład za min. 2 zł.
Jak oglądać Derby Mediolanu za darmo?
- Załóż konto w STS z kodem GOAL (klikając w ten link),
- Postaw dowolny zakład na ten mecz,
- Dostęp do transmisji będzie w sekcji „Zakłady live” po wybraniu meczu Inter – Milan
Derby Mediolanu: gdzie obejrzeć?
Inter – Milan, czyli Derby Mediolanu można obejrzeć również w telewizji. Transmisję spotkania przeprowadzi kanał Eleven Sports 1. Ponadto hit Serie A można oglądać również online na stronie internetowej elevensports.pl.
Innym rozwiązaniem będzie usługa STS TV. Znajdziesz tam transmisje wszystkich spotkań Interu i Milanu w Serie A w sezonie 2025/2026. Wystarczy założyć konto i postawić dowolny zakład. Dzięki STS TV możesz oglądać mecz na komputerze, telefonie lub tablecie.
Derby Mediolanu: kto wygra?
Derby Mediolanu: zapowiedź hit Inter – Milan
Inter i Milan zmierzą się w Derbach Mediolanu, których stawką jest nie tylko komplet punktów. Rywalizacja dwóch mediolańskich drużyn to także walka o prymat w mieście. W ostatnich pięciu derbowych pojedynkach Nerazzurri nie wygrali ani razu. Ewentualne zwycięstwo Rossonerich sprawi, że wyprzedzą odwiecznego rywala w tabeli.
Wielki mecz Inter – Milan, czyli Derby Mediolanu rozpocznie się w niedzielę 23 listopada 2025 roku o godzinie 20:45 na stadionie Giuseppe Meazza.
Derby Mediolanu można oglądać za darmo w usłudze STS TV. Wystarczy założyć konto i postawić dowolny zakład.
Transmisja Derbów Mediolanu w TV będzie dostępna na kanale Eleven Sports 1.
Początek Derbów Mediolanu zaplanowano na niedzielę 23 listopada 2025 roku o godzinie 20:45.
