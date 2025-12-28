Crystal Palace - Tottenham: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na niedzielę (28 grudnia) mecz 18. kolejki Premier League.

Crystal Palace – Tottenham, gdzie oglądać?

W 18. kolejce Premier League czeka nas rywalizacja z udziałem londyńskich drużyn. Stawką meczu Crystal Palace – Tottenham będą głównie ligowe punkty, ponieważ znacznie większym uznaniem w stolicy Anglii cieszy się zespół gości. Drużyna przyjezdnych plasuje się jednak w tabeli za gospodarzami, co nie przystoi takiemu klubowi jak Spurs. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Crystal Palace – Tottenham

Crystal Palace – Tottenham, transmisja w TV

Spotkanie Crystal Palace – Tottenham obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Żyro.

Crystal Palace – Tottenham, transmisja online

Mecz 18. kolejki Premier League z udziałem Crystal Palace i Tottenhamu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Crystal Palace – Tottenham, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Crystal Palace

Remis

Wygrana Tottenhamu Wygrana Crystal Palace

Remis

Wygrana Tottenhamu 0 Votes

Crystal Palace – Tottenham, kursy bukmacherskie

W spotkaniu na Selhurst Park z trzech punktów prawdopodobnie cieszyć się będzie Crystal Palace. Na taki scenariusz wskazują bukmacherzy, którzy zwycięstwo Crystal Palace wycenili kursem 2.20. Wygraną Tottenhamu można natomiast zagrać po kursie 3.45. Niewiele niższy jest współczynnik na remis.

Crystal Palace Tottenham 2.30 3.35 3.30 Odds are subject to change. Last updated 28 grudnia 2025 15:14

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Crystal Palace – Tottenham? Starcie Crystal Palace – Tottenham będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Crystal Palace – Tottenham? Mecz odbędzie się już w niedzielę (28 grudnia) o godzinie 17:30.

