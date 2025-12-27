Crystal Palace – Tottenham Hotspur: typy, kursy, zapowiedź (28.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Mohammed Kudus

Crystal Palace – Tottenham: typy bukmacherskie

18. kolejka w Premier League zakończy się na Selhurst Park, gdzie Crystal Palace podejmie inny londyński klub, Tottenham Hotspur. Wyżej sklasyfikowany jest zespól gospodarzy, co przed startem sezonu 2025/2026 wydawało się trudne do zrobienia. Drużyna gości rozczarowuje jednak dosyć mocno, stąd jej obecność w dolnej połowie tabeli. Wygrana w niedzielnym meczu pozwoliłaby im zatem uwierzyć, że możliwa jest jeszcze walka o czołowe lokaty. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Crystal Palace – Tottenham: ostatnie wyniki

Ostatnie mecze w wykonaniu Crystal Palace nie były udane. Zespól ten pożegnał się z EFL Cup, przegrywając z Arsenalem w serii rzutów karnych. W Premier League lepsi od drużyny Olivera Glasnera okazali się zawodnicy Leeds United (1:4) i Manchesteru City (0:3). Z rozczarowaniem przyjęto też remis 2:2 z KuPS, który kończył fazę ligową Ligi Konferencji.

W złych humorach mogą być także piłkarze reprezentujący Tottenham. Wyjazdowy mecz z Nottingham Forest traktowany była jako niezła okazja na dopisanie do tabeli kompletu trzech punktów. Tymczasem londyńczycy przegrali z tym przeciwnikiem 0:3. Porażką zakończył się też pojedynek Tottenhamu z Liverpoolem (1:2).

Crystal Palace – Tottenham: historia

W minionym sezonie kluby te grały ze sobą tylko w Premier League, co jest dobrą wiadomością dla kibiców dopingujących Tottenham. Spurs nie wygrali bowiem ani jednego meczu. Nie potrafili oni nawet strzelić rywalowi gola. Tym samym Crystal Palace wygrało u siebie 1:0, a na wyjeździe 2:0.

Crystal Palace – Tottenham: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów jako faworyta niedzielnego meczu trzeba traktować Crystal Palace. Zwycięstwo tej drużyny wyceniono kursem 2.30, pryz współczynniku rzędu 3.20 na wygraną Tottenhamu. Remis można zagrać po kursie 3.10.

Crystal Palace – Tottenham: kto wygra?

Crystal Palace – Tottenham: przewidywane składy

Crystal Palace Henderson; Canvot, Lacroix, Guehi; Clyne, Wharton, Hughes, Mitchell; Pino, Devenny; Mateta

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Danso, Van de Ven, Spence; Gray, Bentancur; Kudus, Bergvall, Kolo Muani; Richarlison

Crystal Palace – Tottenham: transmisja meczu

Mecz Crystal Palace – Tottenham odbędzie się w niedzielę (28 grudnia) o godzinie 17:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

