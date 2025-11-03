REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Cracovia – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać?
Poniedziałkowa potyczka z udziałem Cracovii – Zagłębie Lubin będzie dostępna w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań w PKO BP Ekstraklasie zapewniają stacje CANAL_. Nadawca jest właścicielem 100 procent praw do transmisji meczów rozgrywek wraz ze skrótami, które są dostępne między innymi w magazynach Liga+ czy Liga+ Extra. Mecze może tez śledzić na platformie streamingowej CANAL+, z której można korzystać w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.
Cracovia i Zagłębie Lubin to ekipy, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica czterech punktów. Krakowianie przystąpią do potyczki po porażce ligowej z Pogonią Szczecin (1:2). Miedziowi mają natomiast za sobą Bruk-Bet Termalika (1:1). Cracovia u siebie nie przegrała z lubinianami od maja 2023 roku. Wówczas Zagłębie wygrało skromnie (1:0) po golu Łukasza Łakomego.
Cracovia – Zagłębie Lubin: transmisja w TV
Transmisja z poniedziałkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Cracovia – Zagłębie Lubin rozpocznie się w poniedziałek, 3 listopada o godzinie 20:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja CANAL+ Sport 3. Sprawozdawcami spotkania będą Artur Kwiatkowski i Michał Trela.
Cracovia – Zagłębie Lubin: stream online
Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Krakowie. Mecz z udziałem Cracovii i Zagłębia będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.
Jak zakończy się spotkanie?
- wygraną Cracovii 78%
- wygraną Zagłębia 22%
- remisem 0%
9+ Votes
Spotkanie Cracovia – Zagłębie rozpocznie się w poniedziałek, 3 listopada o godzinie 20:30.
Transmisję ze spotkania Cracovia – Zagłębie Lubin można obejrzeć w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.
