Cracovia - Zagłębie Lubin: transmisja za darmo. Gdzie oglądać? Mecz w ramach PKO BP Ekstraklasy z udziałem obu drużyn będzie dostępny zarówno w telewizji, jak i online.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Martin Minczew

Cracovia – Zagłębie Lubin: gdzie oglądać?

Poniedziałkowa potyczka z udziałem Cracovii – Zagłębie Lubin będzie dostępna w tradycyjnej telewizji oraz w internecie. Transmisje ze spotkań w PKO BP Ekstraklasie zapewniają stacje CANAL_. Nadawca jest właścicielem 100 procent praw do transmisji meczów rozgrywek wraz ze skrótami, które są dostępne między innymi w magazynach Liga+ czy Liga+ Extra. Mecze może tez śledzić na platformie streamingowej CANAL+, z której można korzystać w aplikacji na urządzenia mobilne oraz Smart TV.

Cracovia i Zagłębie Lubin to ekipy, które dzieli w tabeli PKO BP Ekstraklasy różnica czterech punktów. Krakowianie przystąpią do potyczki po porażce ligowej z Pogonią Szczecin (1:2). Miedziowi mają natomiast za sobą Bruk-Bet Termalika (1:1). Cracovia u siebie nie przegrała z lubinianami od maja 2023 roku. Wówczas Zagłębie wygrało skromnie (1:0) po golu Łukasza Łakomego.

Cracovia – Zagłębie Lubin: transmisja w TV

Transmisja z poniedziałkowej potyczki będzie emitowana w tradycyjnej telewizji. Rywalizacja Cracovia – Zagłębie Lubin rozpocznie się w poniedziałek, 3 listopada o godzinie 20:30. Transmisję telewizyjną przeprowadzi stacja CANAL+ Sport 3. Sprawozdawcami spotkania będą Artur Kwiatkowski i Michał Trela.

Cracovia – Zagłębie Lubin: stream online

Nie tylko w tradycyjny sposób sposób można oglądać starcie na arenie w Krakowie. Mecz z udziałem Cracovii i Zagłębia będzie dostępny w internecie na platformie streamingowej CANAL+. Z usługi można korzystać na urządzeniach mobilnych oraz na Smart TV.

Kiedy i o której mecz Cracovia – Zagłębie Lubin? Spotkanie Cracovia – Zagłębie rozpocznie się w poniedziałek, 3 listopada o godzinie 20:30. Gdzie oglądać mecz Cracovia – Zagłębie Lubin? Transmisję ze spotkania Cracovia – Zagłębie Lubin można obejrzeć w telewizji na antenie CANAL+ Sport 3, a także w internecie dzięki platformie streamingowej CANAL+.

