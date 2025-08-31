Cracovia – Legia Warszawa: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (31.08.2025)

Cracovia podejmie Legię Warszawa w hicie 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę, 31 sierpnia, o godz. 20:15. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia - Legia.

PressFocus Na zdjęciu: Bartosz Kapustka

Cracovia – Legia, gdzie obejrzeć?

Cracovia zmierzy się w niedzielę, 31 sierpnia o godz. 20:15, na własnym stadionie z Legią Warszawa w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Legioniści ostatnie tygodnie spędzili przede wszystkim na walce w eliminacjach Ligi Europy i Ligi Konferencji. Ich ostatnie ligowe starcie z Jagiellonią zostało przełożone, a w Europie czekał ich trudny dwumecz ze szkockim Hibernianem. Ostatecznie Wojskowi awansowali po dogrywce, a bohaterami zostali Mileta Rajović, zdobywca decydującego gola, oraz bramkarz Kacper Tobiasz, który popisał się serią kapitalnych interwencji.

Gospodarze będą chcieli wykorzystać fakt, że rywale mogą być nieco zmęczeni pucharowymi bojami. Pasy liczą na wsparcie własnych kibiców i spróbują przełamać dominację Legii w bezpośrednich starciach. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Legia Warszawa. Przeczytaj naszą zapowiedź tego spotkania.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cracovia – Legia, transmisja w TV

Spotkanie Cracovii z Legią Warszawa będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K. Mecz skomentują Rafał Dębiński oraz Marcin Żewłakow. Początek rywalizacji na stadionie w Krakowie o godzinie 20:15.

Cracovia – Legia, transmisja online

Mecz Cracovia – Legia Warszawa w ramach 7. kolejki PKO Bp Ekstraklasy można obejrzeć również za pośrednictwem internetu. Transmisje ze spotkań wszystkich Ekstraklasy są bowiem dostępne na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z bardzo atrakcyjnej promocji Fortuny. Wyjaśniamy co trzeba zrobić.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Cracovia – Legia, sonda

Kto wygra mecz? Cracovia

Remis

Legia Warszawa Cracovia 25%

Remis 0%

Legia Warszawa 75% 4+ Votes

Cracovia – Legia, kursy bukmacherskie

Cracovia Legia Warszawa 2.76 3.55 2.55 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 31 sierpnia 2025 18:48 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Cracovia – Legia Warszawa? Mecz będzie transmitowany na kanałach CANAL+ Sport, CANAL+ 4K i w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się mecz Cracovia – Legia Warszawa? Mecz rozegrany zostanie w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:15

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.