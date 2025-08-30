Cracovia – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Cracovia zagra na własnym obiekcie z Legią Warszawa w 7. kolejce PKO BP Ekstraklasy. Mecz odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godz. 20:15.

Cracovia – Legia: typy bukmacherskie

Cracovia w niedzielę (31 sierpnia, godz. 20:15) podejmie Legię Warszawa w 7. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich tygodniach Wojskowi byli skupieni na eliminacjach do Ligi Konferencji. Ich ligowe starcie z Jagiellonią zostało przełożone, a w europejskich pucharach stoczyli zacięty dwumecz ze szkockim Hibernianem. Awans wywalczyli dopiero po dogrywce, a decydującego gola zdobył Mileta Rajović. Nie byłoby też sukcesu bez fenomenalnych interwencji Kacpra Tobiasza.

W lidze Legia ma za sobą cztery spotkania i z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje aktualnie 9. miejsce w tabeli. Cracovia z kolei to jedna z rewelacji początku sezonu. Pasy przegrały tylko raz, ale ich ostatni występ rozczarował. W Gliwicach zremisowali z Piastem 0:0 i po raz pierwszy nie trafili do siatki. W mojej ocenie Legia ma wystarczająco jakości, by zgarnąć pełną pulę w Krakowie. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.

Cracovia – Legia: ostatnie wyniki

Pasy w ostatnim meczu wywiozły punkt z Gliwic. Piast wciąż czeka na pierwsze trafienie w nowym sezonie, dlatego większe oczekiwania kierowane były wobec Cracovii prowadzonej przez trenera Luku Elsnera. Wcześniej krakowianie odnieśli zwycięstwo nad Widzewem Łódź (1:0), ponieśli porażkę z Jagiellonią Białystok (2:5), zanotowali remis z Lechią Gdańsk (2:2) oraz wygrali z Bruk-Bet Termaliką (2:0).

Ostatnie dwa spotkania Legii Warszawa to starcia w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Najpierw Wojskowi wygrali w Szkocji z Hibernianem (2:1), a następnie po emocjonującej dogrywce zremisowali z rywalami przy Łazienkowskiej (3:3). Wcześniej Legioniści ulegli Wiśle Płock (0:1), pokonali AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy (2:1) oraz ograli GKS Katowice (3:1).

Cracovia – Legia: historia

Cracovia ma patent na Legię przy Kałuży. Ostatni raz Pasy przegrały z warszawianami na własnym stadionie w listopadzie 2020 roku. Od tamtej pory krakowianie wygrali cztery kolejne spotkania u siebie z Wojskowymi. Bilans pięciu ostatnich bezpośrednich starć obu drużyn to dwa zwycięstwa Cracovii, dwa triumfy Legii oraz jeden remis.

W poprzednim sezonie w stolicy Małopolski Cracovia pokonała Legię (3:1) po golach Filipa Rózgi, Benjamina Kallmana i Gustava Henrikssona. Jedyne trafienie dla stołecznych zanotował Ilja Szkurin. Co ciekawe, było to ostatnie ligowe trafienie byłego napastnika Stali Mielec.

Cracovia – Legia: kursy bukmacherskie

Faworytem niedzielnego hitu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Krakowie jest Legia Warszawa. Zwycięstwo Legii można obstawić przy kursie około 2.50, natomiast triumf Cracovii wyceniany jest na około 2.85. Remis w tym starciu to kurs w okolicach 3.55.

Cracovia – Legia: przewidywane składy

Cracovia – Legia: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Legia Warszawa w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.

