Cracovia – Legia Warszawa: typy, kursy, zapowiedź (31.08.2025)

Cracovia – Legia: typy bukmacherskie
Cracovia w niedzielę (31 sierpnia, godz. 20:15) podejmie Legię Warszawa w 7. kolejce PKO BP Ekstraklasy. W ostatnich tygodniach Wojskowi byli skupieni na eliminacjach do Ligi Konferencji. Ich ligowe starcie z Jagiellonią zostało przełożone, a w europejskich pucharach stoczyli zacięty dwumecz ze szkockim Hibernianem. Awans wywalczyli dopiero po dogrywce, a decydującego gola zdobył Mileta Rajović. Nie byłoby też sukcesu bez fenomenalnych interwencji Kacpra Tobiasza.
W lidze Legia ma za sobą cztery spotkania i z dorobkiem siedmiu punktów zajmuje aktualnie 9. miejsce w tabeli. Cracovia z kolei to jedna z rewelacji początku sezonu. Pasy przegrały tylko raz, ale ich ostatni występ rozczarował. W Gliwicach zremisowali z Piastem 0:0 i po raz pierwszy nie trafili do siatki. W mojej ocenie Legia ma wystarczająco jakości, by zgarnąć pełną pulę w Krakowie. Mój typ: wygrana Legii Warszawa.
Cracovia – Legia: ostatnie wyniki
Pasy w ostatnim meczu wywiozły punkt z Gliwic. Piast wciąż czeka na pierwsze trafienie w nowym sezonie, dlatego większe oczekiwania kierowane były wobec Cracovii prowadzonej przez trenera Luku Elsnera. Wcześniej krakowianie odnieśli zwycięstwo nad Widzewem Łódź (1:0), ponieśli porażkę z Jagiellonią Białystok (2:5), zanotowali remis z Lechią Gdańsk (2:2) oraz wygrali z Bruk-Bet Termaliką (2:0).
Ostatnie dwa spotkania Legii Warszawa to starcia w 4. rundzie eliminacji Ligi Konferencji Europy. Najpierw Wojskowi wygrali w Szkocji z Hibernianem (2:1), a następnie po emocjonującej dogrywce zremisowali z rywalami przy Łazienkowskiej (3:3). Wcześniej Legioniści ulegli Wiśle Płock (0:1), pokonali AEK Larnaka w eliminacjach Ligi Europy (2:1) oraz ograli GKS Katowice (3:1).
Cracovia – Legia: historia
Cracovia ma patent na Legię przy Kałuży. Ostatni raz Pasy przegrały z warszawianami na własnym stadionie w listopadzie 2020 roku. Od tamtej pory krakowianie wygrali cztery kolejne spotkania u siebie z Wojskowymi. Bilans pięciu ostatnich bezpośrednich starć obu drużyn to dwa zwycięstwa Cracovii, dwa triumfy Legii oraz jeden remis.
W poprzednim sezonie w stolicy Małopolski Cracovia pokonała Legię (3:1) po golach Filipa Rózgi, Benjamina Kallmana i Gustava Henrikssona. Jedyne trafienie dla stołecznych zanotował Ilja Szkurin. Co ciekawe, było to ostatnie ligowe trafienie byłego napastnika Stali Mielec.
Cracovia – Legia: kursy bukmacherskie
Faworytem niedzielnego hitu 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy w Krakowie jest Legia Warszawa. Zwycięstwo Legii można obstawić przy kursie około 2.50, natomiast triumf Cracovii wyceniany jest na około 2.85. Remis w tym starciu to kurs w okolicach 3.55.
Cracovia – Legia: przewidywane składy
|16Bartosz Biedrzycki
|23Fabian Bzdyl
|24Jakub Jugas
|27Henrich Ravas
|39Mauro Perkovic
|43Konrad Golonka
|44Bosko Sutalo
|70Dijon Kameri
|77Patryk Janasik
|99Mateusz Praszelik
|8Rafał Augustyniak
|9Migouel Alfarela
|11Kacper Chodyna
|12Radovan Pankov
|17Ilya Shkurin
|19Ruben Vinagre
|20Jakub Zewlakow
|23Patryk Kun
|27Gabriel Kobylak
|29Mileta Rajovic
|53Wojciech Urbański
Cracovia – Legia: sonda
Kto wygra mecz?
- Cracovia
- Remis
- Legia Warszawa
0 Votes
Cracovia – Legia: transmisja meczu
Mecz Cracovia – Legia Warszawa w ramach 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w niedzielę (31 sierpnia) o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3, CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.