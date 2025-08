Cracovia - Lechia Gdańsk to jedno z dziewięciu spotkań 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W sobotę naprzeciwko siebie stanie pierwsza i ostatnia drużyna w tabeli. Sprawdź gdzie oglądać mecz Cracovia - Lechia.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Otar Kakabadze

Cracovia – Lechia: gdzie oglądać?

Niedzielną serię gier w ramach 3. kolejki PKO BP Ekstraklasy otworzy spotkanie Cracovia – Lechia. Bez cienia wątpliwości bukmacherzy jako faworyta typują drużyną z Krakowa. Pasy w dwóch poprzednich starciach zdobyły sześć punktów. Tym samym są liderem rozgrywek. Z kolei goście z ujemnym dorobkiem punktowym zajmują ostatnie 18. miejsce.

Cracovia – Lechia: transmisja w TV

Wszystkie mecze PKO BP Ekstraklasy w tym starcie Cracovia – Lechia można oglądać w Canal+. Spotkanie w Krakowie będzie transmitowane na kanałach Canal+ 360 oraz Canal+ Sport 3. Początek rywalizacji o godzinie 14:45.

Cracovia – Lechia: transmisja online

Niedzielne spotkanie Cracovia – Lechia można oglądać także w internecie. Transmisja będzie dostępna w usłudze Canal+ online. Dostęp do pakietu Super Sport obejmującego wszystkie kanały CANAL+ można uzyskać na 30 dni za darmo. Aktualnie Fortuna prowadzi promocję dla nowych klientów. Wyjaśniamy, co trzeba zrobić, aby uzyskać kod PPV.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Cracovia – Lechia: kursy bukmacherskie

Według bukmacherów faworytem będzie Cracovia, czyli lider Ekstraklasy. Wygraną gospodarzy można dodać do kuponu z kursem ok. 1.88. Z kolei zwycięstwo Lechii Gdańsk oszacowano ze współczynnikiem 4.10. Remis można zagrać z kursem ok. 3.90.

Cracovia Lechia Gdańsk 1.88 4.00 4.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 3 sierpnia 2025 11:21 .

Gdzie oglądać mecz Cracovia – Lechia Gdańsk? Transmisja meczu Cracovia – Lechia będzie dostępna na kanale Canal+ 360 i Canal+ Sport 3, a także w usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Cracovia – Lechia Gdańsk? Mecz Cracovia – Lechia zostanie rozegrany w niedzielę (3 sierpnia) o godzinie 14:45.

