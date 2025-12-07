Cracovia – Lech Poznań: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (07.12.2025)

12:02, 7. grudnia 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Cracovia – Lech Poznań: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To jeden z najciekawszych pojedynków tej serii gier polskiej ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 14:45.

Piłkarze Cracovii
PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii
Cracovia – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Przed nami interesujące starcie w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Cracovia podejmie Lecha Poznań. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli – Pasy mają 26 punktów i zajmują 4. miejsce, natomiast Kolejorz z dorobkiem 25 oczek plasuje się na 7. pozycji. Zatem mecz tych klubów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w niedzielę, 7 grudnia o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Sprawdź naszą zapowiedź spotkania Cracovia – Lech Poznań.

Cracovia – Lech Poznań: transmisja w TV

Mecz między Cracovią a Lechem Poznań będzie transmitowany w telewizji – na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K – gdzie zawody skomentują Kamil Kania i Kamil Kosowski.

Cracovia – Lech Poznań: stream online

Starcie w ramach 18. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej CANAL+ online.

Kto wygra?

  • Cracovia
  • Padnie remis
  • Lech
  • Cracovia 0%
  • Padnie remis 0%
  • Lech 100%

2+ Votes

Gdzie obejrzeć spotkanie Cracovia – Lech Poznań?

Mecz będzie transmitowany na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport 3.

Kiedy odbędzie się mecz Cracovia – Lech Poznań?

Pierwszy gwizdek wybrzmi w niedzielę (7 grudnia) o godzinie 14:45.

