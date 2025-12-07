Cracovia – Lech Poznań: transmisja w TV oraz stream online. Sprawdź, gdzie oglądać mecz w telewizji i internecie. To jeden z najciekawszych pojedynków tej serii gier polskiej ekstraklasy. Pierwszy gwizdek sędziego wybrzmi już dzisiaj o godzinie 14:45.

PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Cracovii

Cracovia – Lech Poznań: gdzie oglądać?

Przed nami interesujące starcie w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Cracovia podejmie Lecha Poznań. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli – Pasy mają 26 punktów i zajmują 4. miejsce, natomiast Kolejorz z dorobkiem 25 oczek plasuje się na 7. pozycji. Zatem mecz tych klubów zapowiada się niezwykle emocjonująco. Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w niedzielę, 7 grudnia o godzinie 14:45. Z tego artykułu dowiesz się, gdzie można obejrzeć dzisiejszy pojedynek.

Cracovia – Lech Poznań: transmisja w TV

Mecz między Cracovią a Lechem Poznań będzie transmitowany w telewizji – na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K – gdzie zawody skomentują Kamil Kania i Kamil Kosowski.

Cracovia – Lech Poznań: stream online

Starcie w ramach 18. serii gier PKO BP Ekstraklasy możesz śledzić także za pośrednictwem internetu. Dzisiejszą potyczkę obejrzysz bowiem w usłudze streamingowej CANAL+ online.

