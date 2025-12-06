Cracovia – Lech Poznań: typy, kursy, zapowiedź (07.12.2025)

Cracovia – Lech Poznań: typy i kursy na mecz PKO BP Ekstraklasy. Przed nami starcie zaprzyjaźnionych ze sobą klubów. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego bardzo interesującego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 14:45.

Piłkarze Lecha Poznań
Piłkarze Lecha Poznań

Cracovia – Lech Poznań, typy i przewidywania

Przed nami interesujące starcie w ramach 18. kolejki PKO BP Ekstraklasy, w którym Cracovia zmierzy się z Lechem Poznań. Obie drużyny znajdują się w czołówce tabeli i walczą o jak najwyższe lokaty. Krakowianie zgromadzili 26 punktów, zajmując 4. miejsce, natomiast poznaniacy z 25 oczkami plasują się na 7. pozycji. Spotkanie przyjaźni zapowiada się więc jako konfrontacja ekip o zbliżonym potencjale. Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 14:45.

Moim zdaniem ten mecz wygra Lech Poznań, który wydaje się wracać na właściwe tory po spadku formy na początku listopada. Zespół Nielsa Frederiksena prezentuje coraz bardziej przekonującą grę i powinien pokonać Cracovię. Mój typ: zwycięstwo Lecha Poznań.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
Cracovia – Lech Poznań, sytuacja kadrowa

Przed meczem Cracovia – Lech Poznań gospodarze mają kilka problemów kadrowych – pewnym nieobecnym jest Kamil Glik, a występy Gabriela Charpentiera, Otara Kakabadze i Dijona Kameriego stoją pod znakiem zapytania. Sytuacja gości jest jeszcze trudniejsza, ponieważ w kadrze zabraknie aż siedmiu zawodników – Radosława Murawskiego, Filipa Jagiełły, Daniela Hakansa, Patrika Walemarka, Antonio Milicia, Alexa Douglasa oraz Gisliego Thórdarsona. Obie drużyny będą więc musiały dostosować skład do licznych osłabień.

Cracovia – Lech Poznań, ostatnie wyniki

Cracovia w ostatnich meczach PKO BP Ekstraklasy bezbramkowo zremisowała z Wisłą Płock, a wcześniej wygrała 1:0 z Koroną Kielce. Lech Poznań w tym czasie awansował do ćwierćfinału Pucharu Polski, pokonując Piasta Gliwice 2:0, zaś w lidze również podzielił się punktami z Wisłą Płock, także remisując 0:0. Obie ekipy są więc w podobnej formie.

Cracovia – Lech Poznań, historia

Bezpośrednia rywalizacja Cracovii z Lechem Poznań jest bardzo wyrównana, choć nieco korzystniejszy bilans ma drużyna Kolejorza. W pięciu ostatnich meczach Lech wygrał dwukrotnie, ekipa Pasów odniosła jedno zwycięstwo, a dwa spotkania zakończyły się remisem. Statystyki pokazują, że konfrontacje tych zespołów są zazwyczaj zacięte.

Cracovia – Lech Poznań, kursy bukmacherskie

Według bukmacherów nieznacznym faworytem niedzielnego spotkania są goście, którzy bronią tytułu mistrzowskiego. Kurs na wygraną Cracovii wynosi mniej więcej 2.65, typ na zwycięstwo Lecha Poznań to około 2.55, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 3.30. Jeśli nie masz jeszcze konta w STS, to podczas jego zakładania podaj nasz kod promocyjny GOAL, dzięki czemu odbierzesz zakład bez ryzyka do 100 złotych.

Cracovia – Lech Poznań, przewidywane składy

Cracovia – Lech Poznań, kto wygra?

Cracovia – Lech Poznań, transmisja meczu

Pojedynek między Cracovią a Lechem Poznań będzie transmitowany w tradycyjnej telewizji i za pośrednictwem internetu. Potyczkę w ramach PKO BP Ekstraklasy możesz obejrzeć na kanałach CANAL+ Sport 3 oraz CANAL+ 4K, a także w serwisie CANAL+ online. Jutrzejsze zawody skomentują Kamil Kania i Kamil Kosowski. Początek rywalizacji na Stadionie Cracovii im. Józefa Piłsudskiego już w najbliższą niedzielę, 7 grudnia o godzinie 14:45.

