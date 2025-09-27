Cracovia – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.09.2025)

Cracovia – Górnik: gdzie oglądać?
Cracovia podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze w hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To starcie lidera z wiceliderem. Obie drużyny imponują formą w obecnym sezonie. Zespół Michała Gasparika co prawda ma już na koncie trzy porażki, ale na wyjazdach nie ma sobie równych, gdyż zdobył już dziewięć punktów. Pasy z kolei przegrały tylko raz, a pod wodzą Luki Elsnera pozostaje niepokonana przy Kałuży.
Szykuje się emocjonujące widowisko, które może mieć duże znaczenie w walce o fotel lidera. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Górnik Zabrze. Zapraszam też do zapoznania się z naszą zapowiedzią.
Cracovia – Górnik: transmisja w TV
Spotkanie rozgrywane w Krakowie pomiędzy Cracovią a Górnikiem Zabrze będzie dostępne na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Kałuży rozbrzmi o godzinie 20:15. Filip Surma oraz Marcin Baszczyński skomentują hitową rywalizację.
Cracovia – Górnik: stream online
Szlagier 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz także śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne w pakiecie Super Sport w usłudze Canal+ online, który jest do wykupienia za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.
Cracovia – Górnik: sonda
Kto wygra hitowy mecz 10. kolejki Ekstraklasy w Krakowie?
Cracovia – Górnik: kursy bukmacherskie
Kursy bukmacherskie na spotkanie Cracovia – Górnik Zabrze wskazują na bardzo wyrównaną rywalizację. Wygrana gospodarzy została wyceniona na około 2.60, natomiast triumf gości oscyluje w granicach 2.90. Szanse na remis szacowane są na około 3.30.
Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online.
Mecz rozpocznie się w sobotę, 27 września, o godzinie 20:15.
