Cracovia – Górnik Zabrze: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (27.09.2025)

Cracovia - Górnik Zabrze to hit 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Mecz rozpocznie się w sobotę (27 września) o godz. 20:15. Transmisja w TV i stream online. Sprawdź, gdzie będzie dostępny mecz na żywo.

PressFocus Na zdjęciu: Mateusz Klich

Cracovia – Górnik: gdzie oglądać?

Cracovia podejmie na własnym stadionie Górnika Zabrze w hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To starcie lidera z wiceliderem. Obie drużyny imponują formą w obecnym sezonie. Zespół Michała Gasparika co prawda ma już na koncie trzy porażki, ale na wyjazdach nie ma sobie równych, gdyż zdobył już dziewięć punktów. Pasy z kolei przegrały tylko raz, a pod wodzą Luki Elsnera pozostaje niepokonana przy Kałuży.

Szykuje się emocjonujące widowisko, które może mieć duże znaczenie w walce o fotel lidera. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Cracovia – Górnik Zabrze. Zapraszam też do zapoznania się z naszą zapowiedzią.

Cracovia – Górnik: transmisja w TV

Spotkanie rozgrywane w Krakowie pomiędzy Cracovią a Górnikiem Zabrze będzie dostępne na żywo na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K. Pierwszy gwizdek na stadionie przy Kałuży rozbrzmi o godzinie 20:15. Filip Surma oraz Marcin Baszczyński skomentują hitową rywalizację.

Cracovia – Górnik: stream online

Szlagier 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy możesz także śledzić w internecie. Spotkanie będzie dostępne w pakiecie Super Sport w usłudze Canal+ online, który jest do wykupienia za 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej.

Cracovia – Górnik: sonda

Cracovia – Górnik: kursy bukmacherskie

Kursy bukmacherskie na spotkanie Cracovia – Górnik Zabrze wskazują na bardzo wyrównaną rywalizację. Wygrana gospodarzy została wyceniona na około 2.60, natomiast triumf gości oscyluje w granicach 2.90. Szanse na remis szacowane są na około 3.30.

Cracovia Górnik Zabrze 2.55 3.30 3.00 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 września 2025 17:42 .

Gdzie oglądać mecz Cracovia – Górnik Zabrze? Spotkanie będzie transmitowane na antenach CANAL+ Sport 3 i CANAL+ 4K oraz w usłudze CANAL+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Cracovia – Górnik Zabrze? Mecz rozpocznie się w sobotę, 27 września, o godzinie 20:15.

