Cracovia – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Cracovia – Górnik: typy bukmacherskie
Cracovia podejmie Górnika Zabrze w sobotnim (27 września, godz. 20:15) hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To pojedynek lidera z wiceliderem tabeli. Pasy liczą na przedłużenie znakomitej serii meczów u siebie, gdzie w tym sezonie pozostają niepokonane. Fani w Krakowie szczególnie liczą na Filip Stojilkovicia, który z sześcioma golami na koncie jest na czele klasyfikacji strzelców.
Zadanie nie będzie jednak proste. Górnik to drużyna wyjątkowo groźna na wyjazdach. Z czterech spotkań w delegacji aż trzy kończyły się ich zwycięstwem. Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, ale atut własnego stadionu mogą przechylić szalę na korzyść Cracovii. Gospodarze regularnie punktują u siebie i wydają się być faworytem. Mój typ: wygrana Cracovii.
Cracovia – Górnik: ostatnie wyniki
Cracovia w tym tygodniu pewnie awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski, wysoko pokonując na wyjeździe Górnika Łęczna (5:1). Bohaterem spotkania był Martin Minchev, który popisał się dwoma golami i asystą. W lidze Pasy wcześniej rozbiły GKS Katowice (3:0), pokonały Legię Warszawa (2:1), zremisowały z Piastem Gliwice (0:0) i wygrały z Widzewem Łódź (1:0).
Górnik także może mówić o udanym okresie. Po porażce z Motorem Lublin (0:1) przed wrześniową przerwą na kadrę, zespół Michala Gasparika szybko wrócił na zwycięskie tory. Zabrzanie ograli Raków Częstochowa (1:0), później wygrali ligowy thriller z Widzewem (3:2), a w Pucharze Polski bez problemów pokonali rezerwy Legii (3:0).
Cracovia – Górnik: historia
Cracovia w ostatnich latach wyraźnie dominuje w bezpośrednich starciach z Górnikiem Zabrze. Pasy wygrały trzy ostatnie spotkania z tym rywalem. W poprzednim sezonie ligowym krakowianie zwyciężyli zarówno u siebie (3:2), jak i na wyjeździe (1:0). Jeszcze bardziej efektowny był maj 2024 roku, gdy przy Kałuży rozbili zabrzan (5:0). Co ciekawe, Górnik na wyjazdowy triumf nad Cracovią czeka już od 2014 roku.
Cracovia – Górnik: kursy bukmacherskie
Kursy na mecz Cracovia – Górnik Zabrze są bardzo wyrównane. Wygrana gospodarzy została wyceniona na około 2.65, natomiast triumf gości na poziomie około 2.80. Remis z kolei to kurs rzędu mniej więcej 3.25.
Cracovia – Górnik: przewidywane składy
|7Mateusz Praszelik
|10Michal Rakoczy
|18Kahveh Zahiroleslam
|19David Kristjan Olafsson
|20Karol Knap
|22Bartosz Biedrzycki
|24Jakub Jugas
|27Henrich Ravas
|61Brahim Traoré
|70Dijon Kameri
|79Dominik Pila
|7Luka Zahovic
|15Roberto Massimo
|16Paweł Olkowski
|17Kamil Lukoszek
|19Natan Dziegielewski
|28Bastien Donio
|33Maksym Chłań
|55Maksymilian Pingot
|79Young-jun Goh
|81Matus Kmet
|92Piotr Pietryga
|99Tomasz Loska
Cracovia – Górnik: sonda
Cracovia – Górnik: transmisja meczu
Mecz Cracovia – Górnik Zabrze w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 27 września, o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.
