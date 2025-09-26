Cracovia – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Cracovia zagra z Górnikiem Zabrze w hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (27 września) o godz. 20:15. Stawką meczu będzie fotel lidera tabeli.

Filip Stojilković
PressFocus Na zdjęciu: Filip Stojilković

Cracovia – Górnik: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Górnika Zabrze w sobotnim (27 września, godz. 20:15) hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To pojedynek lidera z wiceliderem tabeli. Pasy liczą na przedłużenie znakomitej serii meczów u siebie, gdzie w tym sezonie pozostają niepokonane. Fani w Krakowie szczególnie liczą na Filip Stojilkovicia, który z sześcioma golami na koncie jest na czele klasyfikacji strzelców.

Zadanie nie będzie jednak proste. Górnik to drużyna wyjątkowo groźna na wyjazdach. Z czterech spotkań w delegacji aż trzy kończyły się ich zwycięstwem. Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, ale atut własnego stadionu mogą przechylić szalę na korzyść Cracovii. Gospodarze regularnie punktują u siebie i wydają się być faworytem. Mój typ: wygrana Cracovii.

STS
2.55
Wygrana Cracovii
*Kursy z 26.09.2025 10⁚49 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Cracovia – Górnik: ostatnie wyniki

Cracovia w tym tygodniu pewnie awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski, wysoko pokonując na wyjeździe Górnika Łęczna (5:1). Bohaterem spotkania był Martin Minchev, który popisał się dwoma golami i asystą. W lidze Pasy wcześniej rozbiły GKS Katowice (3:0), pokonały Legię Warszawa (2:1), zremisowały z Piastem Gliwice (0:0) i wygrały z Widzewem Łódź (1:0).

Górnik także może mówić o udanym okresie. Po porażce z Motorem Lublin (0:1) przed wrześniową przerwą na kadrę, zespół Michala Gasparika szybko wrócił na zwycięskie tory. Zabrzanie ograli Raków Częstochowa (1:0), później wygrali ligowy thriller z Widzewem (3:2), a w Pucharze Polski bez problemów pokonali rezerwy Legii (3:0).

Cracovia – Górnik: historia

Cracovia w ostatnich latach wyraźnie dominuje w bezpośrednich starciach z Górnikiem Zabrze. Pasy wygrały trzy ostatnie spotkania z tym rywalem. W poprzednim sezonie ligowym krakowianie zwyciężyli zarówno u siebie (3:2), jak i na wyjeździe (1:0). Jeszcze bardziej efektowny był maj 2024 roku, gdy przy Kałuży rozbili zabrzan (5:0). Co ciekawe, Górnik na wyjazdowy triumf nad Cracovią czeka już od 2014 roku.

Cracovia – Górnik: kursy bukmacherskie

Kursy na mecz Cracovia – Górnik Zabrze są bardzo wyrównane. Wygrana gospodarzy została wyceniona na około 2.65, natomiast triumf gości na poziomie około 2.80. Remis z kolei to kurs rzędu mniej więcej 3.25.

Cracovia
Remis
Górnik Zabrze
2.55
3.15
2.75
2.65
3.25
2.80
2.52
3.25
2.71
2.65
3.25
2.80
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 września 2025 10:48.

Cracovia – Górnik: przewidywane składy

Cracovia – Górnik: sonda

Cracovia – Górnik: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Górnik Zabrze w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 27 września, o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

