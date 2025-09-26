Cracovia – Górnik Zabrze: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Cracovia zagra z Górnikiem Zabrze w hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Spotkanie rozpocznie się w sobotę (27 września) o godz. 20:15. Stawką meczu będzie fotel lidera tabeli.

PressFocus Na zdjęciu: Filip Stojilković

Cracovia – Górnik: typy bukmacherskie

Cracovia podejmie Górnika Zabrze w sobotnim (27 września, godz. 20:15) hicie 10. kolejki PKO BP Ekstraklasy. To pojedynek lidera z wiceliderem tabeli. Pasy liczą na przedłużenie znakomitej serii meczów u siebie, gdzie w tym sezonie pozostają niepokonane. Fani w Krakowie szczególnie liczą na Filip Stojilkovicia, który z sześcioma golami na koncie jest na czele klasyfikacji strzelców.

Zadanie nie będzie jednak proste. Górnik to drużyna wyjątkowo groźna na wyjazdach. Z czterech spotkań w delegacji aż trzy kończyły się ich zwycięstwem. Spotkanie zapowiada się niezwykle wyrównanie, ale atut własnego stadionu mogą przechylić szalę na korzyść Cracovii. Gospodarze regularnie punktują u siebie i wydają się być faworytem. Mój typ: wygrana Cracovii.

Cracovia – Górnik: ostatnie wyniki

Cracovia w tym tygodniu pewnie awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski, wysoko pokonując na wyjeździe Górnika Łęczna (5:1). Bohaterem spotkania był Martin Minchev, który popisał się dwoma golami i asystą. W lidze Pasy wcześniej rozbiły GKS Katowice (3:0), pokonały Legię Warszawa (2:1), zremisowały z Piastem Gliwice (0:0) i wygrały z Widzewem Łódź (1:0).

Górnik także może mówić o udanym okresie. Po porażce z Motorem Lublin (0:1) przed wrześniową przerwą na kadrę, zespół Michala Gasparika szybko wrócił na zwycięskie tory. Zabrzanie ograli Raków Częstochowa (1:0), później wygrali ligowy thriller z Widzewem (3:2), a w Pucharze Polski bez problemów pokonali rezerwy Legii (3:0).

Cracovia – Górnik: historia

Cracovia w ostatnich latach wyraźnie dominuje w bezpośrednich starciach z Górnikiem Zabrze. Pasy wygrały trzy ostatnie spotkania z tym rywalem. W poprzednim sezonie ligowym krakowianie zwyciężyli zarówno u siebie (3:2), jak i na wyjeździe (1:0). Jeszcze bardziej efektowny był maj 2024 roku, gdy przy Kałuży rozbili zabrzan (5:0). Co ciekawe, Górnik na wyjazdowy triumf nad Cracovią czeka już od 2014 roku.

Cracovia – Górnik: kursy bukmacherskie

Kursy na mecz Cracovia – Górnik Zabrze są bardzo wyrównane. Wygrana gospodarzy została wyceniona na około 2.65, natomiast triumf gości na poziomie około 2.80. Remis z kolei to kurs rzędu mniej więcej 3.25.

Cracovia – Górnik: przewidywane składy

Cracovia Luka Elsner Górnik Zabrze Michal Gasparik Cracovia Luka Elsner 3-4-2-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 13 Madejski 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 25 Kakabadze 43 Klich 11 Maigaard 39 Perkovic 6 Al-Ammari 17 Minchev 9 Stojilkovic 30 Sow 9 Avelino 23 Liseth 14 Kubicki 8 Hellebrand 18 Ambros 64 Janza 20 Josema 26 Janicki 5 Szcześniak 1 Lubik 13 Madejski 66 Wójcik 4 Henriksson 21 Sutalo 25 Kakabadze 43 Klich 11 Maigaard 39 Perkovic 6 Al-Ammari 17 Minchev 9 Stojilkovic 30 Sow 9 Avelino 23 Liseth 14 Kubicki 8 Hellebrand 18 Ambros 64 Janza 20 Josema 26 Janicki 5 Szcześniak 1 Lubik 3-4-2-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Górnik Zabrze Michal Gasparik Rezerwowi 7 Mateusz Praszelik 10 Michal Rakoczy 18 Kahveh Zahiroleslam 19 David Kristjan Olafsson 20 Karol Knap 22 Bartosz Biedrzycki 24 Jakub Jugas 27 Henrich Ravas 61 Brahim Traoré 70 Dijon Kameri 79 Dominik Pila 7 Luka Zahovic 15 Roberto Massimo 16 Paweł Olkowski 17 Kamil Lukoszek 19 Natan Dziegielewski 28 Bastien Donio 33 Maksym Chłań 55 Maksymilian Pingot 79 Young-jun Goh 81 Matus Kmet 92 Piotr Pietryga 99 Tomasz Loska

Cracovia – Górnik: sonda

Cracovia – Górnik: transmisja meczu

Mecz Cracovia – Górnik Zabrze w 10. kolejce PKO BP Ekstraklasy odbędzie się w sobotę, 27 września, o godzinie 20:15. Spotkanie będzie transmitowane na antenie CANAL+ Sport 3 oraz w usłudze streamingowej CANAL+ online.

