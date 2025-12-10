Club Brugge – Arsenal, gdzie oglądać?
W 6. kolejce Ligi Mistrzów UEFA będziemy świadkami belgijsko-angielskiej rywalizacji w postaci meczu Club Brugge – Arsenal. Nikt w Londynie nie wyobraża sobie innego scenariusza, niż ten z trzema punktami dla przyjezdnych. Mikel Arteta będzie chciał, aby jego zespół podtrzymał status niepokonanych w tej edycji. Z kolei gospodarze postarają się zrobić wszystko, aby kibice na Jan Breydel Stadion mieli powody do radości po ostatnim gwizdku sędziego. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Zobacz zapowiedź meczu Club Brugge – Arsenal
Club Brugge – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Club Brugge – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.
Club Brugge – Arsenal, transmisja online
Mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Club Brugge i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Club Brugge – Arsenal, kto wygra?
Club Brugge – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów Arsenal poradzi sobie w najbliższym meczu Ligi Mistrzów. Zwycięstwo przyjezdnych ze stolicy Anglii wyceniono współczynnikiem 1.37, przy kursie 8.25 na wygraną Club Brugge. Sam podział punktów w Belgii byłby niespodzianką, co potwierdza kurs 5.40 na takie zdarzenie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz odbędzie się już w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.
