Club Brugge - Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na środę (10 grudnia) mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów UEFA.

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Club Brugge – Arsenal, gdzie oglądać?

W 6. kolejce Ligi Mistrzów UEFA będziemy świadkami belgijsko-angielskiej rywalizacji w postaci meczu Club Brugge – Arsenal. Nikt w Londynie nie wyobraża sobie innego scenariusza, niż ten z trzema punktami dla przyjezdnych. Mikel Arteta będzie chciał, aby jego zespół podtrzymał status niepokonanych w tej edycji. Z kolei gospodarze postarają się zrobić wszystko, aby kibice na Jan Breydel Stadion mieli powody do radości po ostatnim gwizdku sędziego. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Club Brugge – Arsenal

Club Brugge – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Club Brugge – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 2. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Marcin Rosłoń i Przemysław Rudzki.

Club Brugge – Arsenal, transmisja online

Mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów z udziałem Club Brugge i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Club Brugge – Arsenal, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Club Brugge

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Club Brugge

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Club Brugge – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal poradzi sobie w najbliższym meczu Ligi Mistrzów. Zwycięstwo przyjezdnych ze stolicy Anglii wyceniono współczynnikiem 1.37, przy kursie 8.25 na wygraną Club Brugge. Sam podział punktów w Belgii byłby niespodzianką, co potwierdza kurs 5.40 na takie zdarzenie.

Club Brugge Arsenal 8.25 5.40 1.37 Odds are subject to change. Last updated 10 grudnia 2025 18:05

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Club Brugge – Arsenal? Starcie Club Brugge – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 2, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Club Brugge – Arsenal? Mecz odbędzie się już w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.