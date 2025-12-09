Club Brugge – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Club Brugge – Arsenal: typy bukmacherskie

W 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zobaczymy belgijsko-angielski pojedynek, w którym będziemy mieli wyraźnego faworyta. Przewidywany do znalezienia się w TOP8 tabeli Arsenal, zagra w Bruggi na Jan Breydel Stadion z Club Brugge. Gospodarze nie mają takiego komfortu jak ich najbliższy rywal. Możliwe, że trener Ivan Leko nie zdoła wprowadzić swoich podopiecznych do TOP24, które daje prawo gry na wiosnę w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie. Stawka środowej batalii jest zatem spora z perspektywy miejscowej drużyny. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar STS 1,90 Obie drużyny strzelą przejdź do STS

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Club Brugge – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Club Brugge to jeden z głównych pretendentów do tytułu mistrza Belgii. Ostatnie kolejki oddaliły ten zespół od fotelu lidera na dystans pięciu punktów. To efekt trzech porażek w pięciu poprzednich meczach. Club Brugge okazało się słabsze między innymi od będącego wyżej od nich St. Truiden (2:3).

Arsenal pokonał w tym sezonie wiele renomowanych zespół. Tylko w ostatnich tygodniach Kanonierzy pokonali przekonująco Tottenham Hotspur (4:1) i Bayern Monachium (3:1). Londyńczycy nie są jednak nie do pokonania, co było widać w ostatni weekend. Mikel Arteta i spółka wybrali się do Birmingham na starcie z tamtejszą Aston Villą. Dość niespodziewanie to gospodarze wygrali 2:1, a do siatki trafił między innymi Matty Cash.

Club Brugge – Arsenal: historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy, zatem ich środowy bój będzie pierwszym w historii.

Club Brugge – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów kibice Club Brugge nie powinni mieć większych nadziei na zapunktowanie w środowej potyczce. Współczynnik na wygraną gospodarzy waha się na poziomie 7.70-8.40. Sam remis należałoby uznać za niespodziankę, o czym świadczyć ma kurs około 5.00. Arsenal to zdecydowany faworyt, stąd jego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.36.

Club Brugge – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Club Brugge

Remis

Wygrana Arsenalu Wygrana Club Brugge

Remis

Wygrana Arsenalu 0 Votes

Club Brugge – Arsenal: przewidywane składy

Club Brugge Ivan Leko Arsenal Mikel Arteta Club Brugge Ivan Leko 4-3-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 22 Mignolet 41 Siquet 4 Ordonez 44 Mechele 65 Seys 25 Stankovic 20 Vanaken 15 Onyedika 9 Borges 17 Vermant 8 Tzolis 20 Madueke 14 Gyokeres 7 Saka 41 Rice 23 Merino 8 Oedegaard 49 Lewis-Skelly 2 Saliba 5 Hincapie 12 Timber 1 Raya 22 Mignolet 41 Siquet 4 Ordonez 44 Mechele 65 Seys 25 Stankovic 20 Vanaken 15 Onyedika 9 Borges 17 Vermant 8 Tzolis 20 Madueke 14 Gyokeres 7 Saka 41 Rice 23 Merino 8 Oedegaard 49 Lewis-Skelly 2 Saliba 5 Hincapie 12 Timber 1 Raya 4-3-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład Arsenal Mikel Arteta Rezerwowi 7 Nicolo Tresoldi 10 Hugo Vetlesen 11 Cisse Sandra 16 Dani van den Heuvel 19 Gustaf Nilsson 24 Vince Osuji 58 Jorne Spileers 67 Mamadou Diakhon 84 Shandre Campbell 11 Gabriel Martinelli 13 Kepa Arrizabalaga 16 Christian Nørgaard 19 Leandro Trossard 22 Ethan Nwaneri 35 Tommy Setford 4 Ben White 10 Eberechi Eze 36 Martin Zubimendi

Club Brugge – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Club Brugge – Arsenal odbędzie się w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.