Club Brugge – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

Club Brugge – Arsenal: typy bukmacherskie
W 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zobaczymy belgijsko-angielski pojedynek, w którym będziemy mieli wyraźnego faworyta. Przewidywany do znalezienia się w TOP8 tabeli Arsenal, zagra w Bruggi na Jan Breydel Stadion z Club Brugge. Gospodarze nie mają takiego komfortu jak ich najbliższy rywal. Możliwe, że trener Ivan Leko nie zdoła wprowadzić swoich podopiecznych do TOP24, które daje prawo gry na wiosnę w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie. Stawka środowej batalii jest zatem spora z perspektywy miejscowej drużyny. Mój typ: obie drużyny strzelą.
Club Brugge – Arsenal: ostatnie wyniki
Piłkarze Club Brugge to jeden z głównych pretendentów do tytułu mistrza Belgii. Ostatnie kolejki oddaliły ten zespół od fotelu lidera na dystans pięciu punktów. To efekt trzech porażek w pięciu poprzednich meczach. Club Brugge okazało się słabsze między innymi od będącego wyżej od nich St. Truiden (2:3).
Arsenal pokonał w tym sezonie wiele renomowanych zespół. Tylko w ostatnich tygodniach Kanonierzy pokonali przekonująco Tottenham Hotspur (4:1) i Bayern Monachium (3:1). Londyńczycy nie są jednak nie do pokonania, co było widać w ostatni weekend. Mikel Arteta i spółka wybrali się do Birmingham na starcie z tamtejszą Aston Villą. Dość niespodziewanie to gospodarze wygrali 2:1, a do siatki trafił między innymi Matty Cash.
Club Brugge – Arsenal: historia
Kluby te nie grały ze sobą nigdy, zatem ich środowy bój będzie pierwszym w historii.
Club Brugge – Arsenal: kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów kibice Club Brugge nie powinni mieć większych nadziei na zapunktowanie w środowej potyczce. Współczynnik na wygraną gospodarzy waha się na poziomie 7.70-8.40. Sam remis należałoby uznać za niespodziankę, o czym świadczyć ma kurs około 5.00. Arsenal to zdecydowany faworyt, stąd jego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.36.
Club Brugge – Arsenal: kto wygra?
Club Brugge – Arsenal: przewidywane składy
Club Brugge – Arsenal: transmisja meczu
Mecz Club Brugge – Arsenal odbędzie się w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
