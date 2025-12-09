Club Brugge – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (10.12.2025)

19:50, 9. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Club Brugge - Arsenal: typy i kursy na mecz 6. kolejki Ligi Mistrzów UEFA. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Leandro Trossard
PressFocus Na zdjęciu: Leandro Trossard

Club Brugge – Arsenal: typy bukmacherskie

W 6. kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów zobaczymy belgijsko-angielski pojedynek, w którym będziemy mieli wyraźnego faworyta. Przewidywany do znalezienia się w TOP8 tabeli Arsenal, zagra w Bruggi na Jan Breydel Stadion z Club Brugge. Gospodarze nie mają takiego komfortu jak ich najbliższy rywal. Możliwe, że trener Ivan Leko nie zdoła wprowadzić swoich podopiecznych do TOP24, które daje prawo gry na wiosnę w najbardziej prestiżowych klubowych rozgrywkach w Europie. Stawka środowej batalii jest zatem spora z perspektywy miejscowej drużyny. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,90
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 08.12.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Club Brugge – Arsenal: ostatnie wyniki

Piłkarze Club Brugge to jeden z głównych pretendentów do tytułu mistrza Belgii. Ostatnie kolejki oddaliły ten zespół od fotelu lidera na dystans pięciu punktów. To efekt trzech porażek w pięciu poprzednich meczach. Club Brugge okazało się słabsze między innymi od będącego wyżej od nich St. Truiden (2:3).

Arsenal pokonał w tym sezonie wiele renomowanych zespół. Tylko w ostatnich tygodniach Kanonierzy pokonali przekonująco Tottenham Hotspur (4:1) i Bayern Monachium (3:1). Londyńczycy nie są jednak nie do pokonania, co było widać w ostatni weekend. Mikel Arteta i spółka wybrali się do Birmingham na starcie z tamtejszą Aston Villą. Dość niespodziewanie to gospodarze wygrali 2:1, a do siatki trafił między innymi Matty Cash.

Club Brugge – Arsenal: historia

Kluby te nie grały ze sobą nigdy, zatem ich środowy bój będzie pierwszym w historii.

Club Brugge – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów kibice Club Brugge nie powinni mieć większych nadziei na zapunktowanie w środowej potyczce. Współczynnik na wygraną gospodarzy waha się na poziomie 7.70-8.40. Sam remis należałoby uznać za niespodziankę, o czym świadczyć ma kurs około 5.00. Arsenal to zdecydowany faworyt, stąd jego zwycięstwo można zagrać po kursie 1.36.

Club Brugge
Remis
Arsenal
8.40
5.00
1.36
7.70
5.30
1.36
7.90
5.10
1.34
7.75
5.00
1.33
8.40
5.30
1.36
Odds are subject to change. Last updated 8 grudnia 2025 21:32

Club Brugge – Arsenal: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Club Brugge
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu
  • Wygrana Club Brugge
  • Remis
  • Wygrana Arsenalu

0 Votes

Club Brugge – Arsenal: przewidywane składy

Club Brugge – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Club Brugge – Arsenal odbędzie się w środę (10 grudnia) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 2. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

