Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (20.08.2025)

Chrobry Głogów podejmie Śląsk Wrocław w ramach 6. kolejki Betclic 1. Ligi. Spotkanie rozpocznie się już w środę (20 sierpnia) o godz. 18:00. Transmisja w TV i stream online. Gdzie obejrzeć mecz?

PressFocus Na zdjęciu: Serafin Szota

Chrobry – Śląsk: gdzie oglądać?

Środowe starcie w Głogowie to bez wątpienia jedno z najciekawszych spotkań 6. kolejki Betclic 1. Ligi. Kibice na Dolnym Śląsku mogą szykować się na gorące derby. Chrobry Głogów podejmie Śląsk Wrocław, który po spadku z Ekstraklasy próbuje szybko wrócić na najwyższy szczebel rozgrywkowy.

Dla gospodarzy będzie to już drugi z rzędu derbowy pojedynek. W miniony weekend Chrobry zremisował z Miedzią Legnica, pokazując, że potrafi walczyć jak równy z równym nawet z wymagającymi rywalami. Zespół z Głogowa nadal jednak szuka regularności – potrafi sprawić niespodziankę, ale równie często gubi punkty w spotkaniach, w których powinien triumfować. Śląsk Wrocław natomiast powoli łapie właściwy rytm. Choć początek sezonu nie należał do najłatwiejszych, to podopieczni Ante Simundzy w trzech ostatnich kolejkach zdobyli siedem punktów. Przeczytaj naszą zapowiedź na mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław.

Chrobry – Śląsk: transmisja w TV

Mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław będzie transmitowany w telewizji. Spotkanie obejrzysz na antenie TVP Sport, a rywalizację skomentują Michał Zawacki oraz Tomasz Łapiński.

Chrobry – Śląsk: stream online

Derby Dolnego Śląska pomiędzy Chrobrym Głogów a Śląskiem Wrocław będą dostępne w internecie na stronie sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy tutaj zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL. Należy pamiętać, że minimalna wpłata u tego bukmachera to tylko 2 zł.

Chrobry – Śląsk: kursy bukmacherskie

Chrobry Głogów Śląsk Wrocław 3.50 3.60 1.89 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 20 sierpnia 2025 16:11 .

Gdzie oglądać spotkanie Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław? Mecz będzie transmitowany na antenie TVP Sport, na stronie sport.tvp.pl, a także w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław? Spotkanie zostanie rozegrane w środę (20 sierpnia) o godzinie 18:00.

