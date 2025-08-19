Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2025)

Chrobry Głogów - Śląsk Wrocław to mecz 6. kolejki Betclic 1. Ligi, które zostanie rozegrane w środę (20 sierpnia). Derby Dolnego Śląska rozpoczną się o godz. 18:00. Sprawdź nasze typy, kursy oraz zapowiedź tego spotkania.

PressFocus Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Chrobry – Śląsk: typy i przewidywania

Środowe spotkanie 6. kolejki Betclic 1. Ligi zapowiada się niezwykle interesująco. Na stadionie w Głogowie dojdzie do derbów Dolnego Śląska. Chrobry podejmie spadkowicza z Ekstraklasy Śląsk Wrocław. Dla gospodarzy to już drugi z rzędu pojedynek derbowy, ponieważ w miniony weekend zremisowali z Miedzią Legnica. Ekipa Chrobrego wciąż szuka stabilizacji – potrafi napsuć krwi mocniejszym rywalom, ale jednocześnie traci punkty w meczach, w których wydawała się faworytem.

Choć Wojskowi rozpoczęli sezon na zapleczu Ekstraklasy dość niepewnie, to w ostatnich tygodniach wyraźnie złapali rytm. Drużyna Ante Simundzy w trzech ostatnich kolejkach zdobyła siedem punktów, co pozwoliło zbliżyć się do czołówki tabeli. Trener wrocławian po remisie z Odrą Opole podkreślał, że nawet takie rezultaty trzeba doceniać, zwłaszcza na trudnym terenie. Jednak ambicją Śląska jest szybki powrót do Ekstraklasy, a to wymaga zwycięstw także w wymagających derbach.

Atmosfera tego meczu z pewnością będzie gorąca, a lokalne rywalizacje zawsze niosą dodatkowy ładunek emocji. Wrocławianie będą faworytem, ale gospodarze wielokrotnie pokazali, że w derbach potrafią wznieść się na wyżyny. Warto zwrócić uwagę na rosną formę zawodników Simundzy. Mój typ: wygrana Śląska Wrocław.

Chrobry – Śląsk: ostatnie wyniki

Głogowianie w minioną sobotę podzielili się punktami na własnym stadionie z Miedzią Legnica, remisując (2:2). Spotkanie rozpoczęło się dla nich idealnie, gdyż już w 4. minucie objęli prowadzenie, jednak rywale zdołali odwrócić losy meczu i przez dłuższy czas to oni byli bliżej zwycięstwa. Dopiero bramka Mateusza Ozimka w 89. minucie uratowała Chrobremu cenny punkt. Wcześniejsze wyniki pokazują, że Pomarańczowo-Czarni potrafią sprawić niespodziankę, ale brakuje im regularności. Chrobry pokonał ŁKS Łódź (2:1), zremisował ze Stalą Rzeszów (2:2), uległ Polonii Bytom (0:1), a także efektownie ograł Odrę Opole (3:0).

Śląsk ma za sobą niezwykle emocjonujące spotkanie w Opolu. W starciu z Odrą najpierw Serafin Szota nie wykorzystał rzutu karnego, a później Przemysław Banaszak obejrzał czerwoną kartkę, czym mocno skomplikował sytuację swojej drużyny. Wrocławianie stracili gola w doliczonym czasie gry, lecz mimo przeciwności nie poddali się i Damian Warchoł zapewnił cenny punkt. Spadkowicz z Ekstraklasy wcześniej pokonał Miedź Legnica (3:1) oraz Ruch Chorzów (3:1), uległ Stali Rzeszów (1:2), a także zremisował z Wieczystą Kraków (1:1). To wyniki, które pokazują, że drużyna Ante Simundzy stopniowo łapie rytm i coraz mocniej zaznacza swoje ambicje w walce o szybki powrót do elity.

Chrobry – Śląsk: historia

Z racji spadku Śląska Wrocław z Ekstraklasy po 17 latach, kibice znów mogą zobaczyć ligową rywalizację wrocławian z Chrobrym, który dotąd występował na niższych szczeblach rozgrywek. Na poziomie centralnym nie brakuje derbów Dolnego Śląska, a każde z nich niesie ze sobą dodatkowy ładunek emocji.

Chrobry – Śląsk: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem środowego meczu w Głogowie jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gości, kurs wynosi około 2.02. Natomiast triumf Chrobrego został wyceniony na poziomie mniej więcej 3.80.

Chrobry – Śląsk: przewidywane składy

Chrobry Głogów: Arndt – Tupaj, Grić, Mazur, Bartolewski – Mandrysz, Grzelak – Ibe-Torti, Bartolewicz, Ozimek – Strózik

Śląsk Wrocław: Szronik – Guercio, Szota, Malec, Linares – Sokołowski, Yriarte – Samiec-Talar, Halimi, Sharabura – Warchoł

Chrobry – Śląsk: sonda

Chrobry – Śląsk: transmisja meczu

Mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław w ramach 6. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się w środę, 20 sierpnia. Początek derbów Dolnego Śląska o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

