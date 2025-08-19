Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław: typy, kursy, zapowiedź (20.08.2025)

16:59, 19. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Chrobry Głogów - Śląsk Wrocław to mecz 6. kolejki Betclic 1. Ligi, które zostanie rozegrane w środę (20 sierpnia). Derby Dolnego Śląska rozpoczną się o godz. 18:00. Sprawdź nasze typy, kursy oraz zapowiedź tego spotkania.

Piotr Samiec-Talar
PressFocus Na zdjęciu: Piotr Samiec-Talar

Chrobry – Śląsk: typy i przewidywania

Środowe spotkanie 6. kolejki Betclic 1. Ligi zapowiada się niezwykle interesująco. Na stadionie w Głogowie dojdzie do derbów Dolnego Śląska. Chrobry podejmie spadkowicza z Ekstraklasy Śląsk Wrocław. Dla gospodarzy to już drugi z rzędu pojedynek derbowy, ponieważ w miniony weekend zremisowali z Miedzią Legnica. Ekipa Chrobrego wciąż szuka stabilizacji – potrafi napsuć krwi mocniejszym rywalom, ale jednocześnie traci punkty w meczach, w których wydawała się faworytem.

Choć Wojskowi rozpoczęli sezon na zapleczu Ekstraklasy dość niepewnie, to w ostatnich tygodniach wyraźnie złapali rytm. Drużyna Ante Simundzy w trzech ostatnich kolejkach zdobyła siedem punktów, co pozwoliło zbliżyć się do czołówki tabeli. Trener wrocławian po remisie z Odrą Opole podkreślał, że nawet takie rezultaty trzeba doceniać, zwłaszcza na trudnym terenie. Jednak ambicją Śląska jest szybki powrót do Ekstraklasy, a to wymaga zwycięstw także w wymagających derbach.

Atmosfera tego meczu z pewnością będzie gorąca, a lokalne rywalizacje zawsze niosą dodatkowy ładunek emocji. Wrocławianie będą faworytem, ale gospodarze wielokrotnie pokazali, że w derbach potrafią wznieść się na wyżyny. Warto zwrócić uwagę na rosną formę zawodników Simundzy. Mój typ: wygrana Śląska Wrocław.

Betclic
1.96
Wygrana Śląska Wrocław
*Kursy z 19.08.2025 16⁚57 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Chrobry – Śląsk: ostatnie wyniki

Głogowianie w minioną sobotę podzielili się punktami na własnym stadionie z Miedzią Legnica, remisując (2:2). Spotkanie rozpoczęło się dla nich idealnie, gdyż już w 4. minucie objęli prowadzenie, jednak rywale zdołali odwrócić losy meczu i przez dłuższy czas to oni byli bliżej zwycięstwa. Dopiero bramka Mateusza Ozimka w 89. minucie uratowała Chrobremu cenny punkt. Wcześniejsze wyniki pokazują, że Pomarańczowo-Czarni potrafią sprawić niespodziankę, ale brakuje im regularności. Chrobry pokonał ŁKS Łódź (2:1), zremisował ze Stalą Rzeszów (2:2), uległ Polonii Bytom (0:1), a także efektownie ograł Odrę Opole (3:0).

Śląsk ma za sobą niezwykle emocjonujące spotkanie w Opolu. W starciu z Odrą najpierw Serafin Szota nie wykorzystał rzutu karnego, a później Przemysław Banaszak obejrzał czerwoną kartkę, czym mocno skomplikował sytuację swojej drużyny. Wrocławianie stracili gola w doliczonym czasie gry, lecz mimo przeciwności nie poddali się i Damian Warchoł zapewnił cenny punkt. Spadkowicz z Ekstraklasy wcześniej pokonał Miedź Legnica (3:1) oraz Ruch Chorzów (3:1), uległ Stali Rzeszów (1:2), a także zremisował z Wieczystą Kraków (1:1). To wyniki, które pokazują, że drużyna Ante Simundzy stopniowo łapie rytm i coraz mocniej zaznacza swoje ambicje w walce o szybki powrót do elity.

Chrobry – Śląsk: historia

Z racji spadku Śląska Wrocław z Ekstraklasy po 17 latach, kibice znów mogą zobaczyć ligową rywalizację wrocławian z Chrobrym, który dotąd występował na niższych szczeblach rozgrywek. Na poziomie centralnym nie brakuje derbów Dolnego Śląska, a każde z nich niesie ze sobą dodatkowy ładunek emocji.

Chrobry – Śląsk: kursy bukmacherskie

Według kursów bukmacherskich faworytem środowego meczu w Głogowie jest Śląsk Wrocław. Jeśli rozważasz typ na zwycięstwo gości, kurs wynosi około 2.02. Natomiast triumf Chrobrego został wyceniony na poziomie mniej więcej 3.80.

Chrobry Głogów
Remis
Śląsk Wrocław
3.50
3.60
2.02
3.80
3.65
2.00
3.45
3.70
2.00
3.80
3.70
2.02
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 19 sierpnia 2025 16:39.

Chrobry – Śląsk: przewidywane składy

Chrobry Głogów: Arndt – Tupaj, Grić, Mazur, Bartolewski – Mandrysz, Grzelak – Ibe-Torti, Bartolewicz, Ozimek – Strózik

Śląsk Wrocław: Szronik – Guercio, Szota, Malec, Linares – Sokołowski, Yriarte – Samiec-Talar, Halimi, Sharabura – Warchoł

Chrobry – Śląsk: sonda

Kto wygra mecz?

  • Chrobry Głogów
  • Remis
  • Śląsk Wrocław
  • Chrobry Głogów
  • Remis
  • Śląsk Wrocław

0 Votes

Chrobry – Śląsk: transmisja meczu

Mecz Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław w ramach 6. kolejki Betclic 1. Ligi odbędzie się w środę, 20 sierpnia. Początek derbów Dolnego Śląska o godzinie 18:00. Spotkanie będzie transmitowane na antenie TVP Sport, na portalu sport.tvp.pl oraz w usłudze Betclic TV. Dostęp do spotkania na żywo u bukmachera można uzyskać, zakładając konto z kodem promocyjnym GOALPL. Należy również zagrać kupon za min. 2 zł oraz posiadać na koncie dostępne środki.

