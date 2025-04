Chrobry Głogów - Miedź Legnica to niedzielny mecz 30. kolejki Betclic 1. Ligi. Obie drużyny mają o co grać. Sprawdź, gdzie znaleźć transmisję z tej potyczki w internecie i w TV.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Piłkarze Miedzi Legnica

Chrobry Głogów – Miedź Legnica, gdzie oglądać?

Chrobry Głogów przystąpi do niedzielnej potyczki Betclic 1. Ligi z nadzieją wykonania kroku w kierunku wywalczenia utrzymania. Ekipa z Głogowa ma jednocześnie polan, aby przerwać serię trzech spotkań bez zwycięstwa, która zaczęła się 9 kwietnia.

Miedź Legnica to z kolei zespół, walczący w tej kampanii o miejsce premiowane grą w PKO BP Ekstraklasie. Drużyna Wojciecha Łobodzińskiego może pochwalić się trzema meczami bez porażki, co skutkuje, że aktualnie na koncie Trójkolorowych są 52 oczka.

Chrobry Głogów – Miedź Legnica, transmisja w TV

Niedzielnej konfrontacji nie będzie można zobaczyć w tradycyjnej telewizji. Transmisja z meczu nie znalazła się w planie żądnej ze stacji telewizyjnych.

Chrobry Głogów – Miedź Legnica, transmisja online

Rywalizacja na stadionie w Głogowie będzie do obejrzenia na stronie internetowej TVPSport.pl i w aplikacji TVP Sport. Z usług można korzystać na Smart TV i na urządzeniach mobilnych. Transmisja z meczu Chrobry Głogów – Miedź Legnica zacznie się o godzinie 17:00 i skomentuje go Aleksander Roj. Ponadto starcie w ramach 30. kolejki Betclic 1. Ligi można obejrzeć w usłudze Betclic TV. Aby uzyskać do niej dostęp, należy zarejestrować konto w Betclic z kodem promocyjnym GOALPL oraz posiadać na koncie środki w dowolnej wysokości.

Chrobry Głogów – Miedź Legnica, kto wygra?

Chrobry Głogów – Miedź Legnica, kursy bukmacherskie

Goście według ekspertów mają większe szanse na zwycięstwo. Typ na wygraną Miedzi wyceniono na 1.95.

Chrobry Głogów Miedź Legnica 3.65 3.30 1.95 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 kwietnia 2025 12:22 .

Gdzie obejrzeć mecz Chrobry – Miedź? Transmisja z tego spotkania będzie dostępna na stronie internetowej TVPSport.pl i w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się mecz Chrobry – Miedź? Spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę (27 kwietnia) o godzinie 17:00.

