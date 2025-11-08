Chelsea - Wolverhampton transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (8 listopada) mecz 11. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Alejandro Garnacho

Chelsea – Wolverhampton, gdzie oglądać?

W sobotnich meczach 11. kolejki Premier League jako ostatni na boisko wybiegną zawodnicy Chelsea oraz Wolverhampton. Mimo wciąż wczesnego etapu sezonu 2025/2026, będzie to już drugie starcie tych drużyn w bieżącej kampanii. W październiku odbył się mecz w ramach Pucharu Ligi Angielskiej, w którym do kolejnej rundy po wygranej 4:3 przeszli zawodnicy z Londynu. Neutralni kibice zapewne nie mają nic przeciwko, aby ponownie zobaczyć tak wiele goli. Gdzie oglądać ten mecz?

Zobacz zapowiedź meczu Chelsea – Wolverhampton

Chelsea – Wolverhampton, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Chelsea – Wolverhampton, transmisja online

Mecz 11. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Wolverhampton, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Chelsea

Remis

Wygrana Wolverhampton Wygrana Chelsea 67%

Remis 0%

Wygrana Wolverhampton 33% 3+ Votes

Chelsea – Wolverhampton, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Potencjalne zwycięstwo Wolverhampton należałoby traktować w kategoriach sensacji, stąd kurs 7.90 na takie zdarzenie. Znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że po trzy punkty sięgnie Chelsea. Obrazuje to współczynnik 1.38. Kurs na remis to zaś 5.20.

Chelsea Wolverhampton 1.39 5.00 7.90 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 8 listopada 2025 20:49 .

Gdzie oglądać mecz Chelsea – Wolverhampton? Starcie Chelsea – Wolverhampton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Chelsea – Wolverhampton? Mecz odbędzie się już w sobotę (8 listopada) o godzinie 21:00.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.