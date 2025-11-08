Chelsea – Wolverhampton, gdzie oglądać?
W sobotnich meczach 11. kolejki Premier League jako ostatni na boisko wybiegną zawodnicy Chelsea oraz Wolverhampton. Mimo wciąż wczesnego etapu sezonu 2025/2026, będzie to już drugie starcie tych drużyn w bieżącej kampanii. W październiku odbył się mecz w ramach Pucharu Ligi Angielskiej, w którym do kolejnej rundy po wygranej 4:3 przeszli zawodnicy z Londynu. Neutralni kibice zapewne nie mają nic przeciwko, aby ponownie zobaczyć tak wiele goli. Gdzie oglądać ten mecz?
Chelsea – Wolverhampton, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Wolverhampton obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Pełka i Michał Gutka.
Chelsea – Wolverhampton, transmisja online
Mecz 11. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Wolverhampton będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Chelsea – Wolverhampton, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 67%
- Remis 0%
- Wygrana Wolverhampton 33%
3+ Votes
Chelsea – Wolverhampton, kursy bukmacherskie
Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Potencjalne zwycięstwo Wolverhampton należałoby traktować w kategoriach sensacji, stąd kurs 7.90 na takie zdarzenie. Znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że po trzy punkty sięgnie Chelsea. Obrazuje to współczynnik 1.38. Kurs na remis to zaś 5.20.
Starcie Chelsea – Wolverhampton będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (8 listopada) o godzinie 21:00.
