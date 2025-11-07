Chelsea – Wolverhampton: typy bukmacherskie
Ostatnim sobotnim meczem w 11. serii gier Premier League będzie rywalizacja z udziałem Chelsea i Wolverhampton. Na Stamford Bridge zagrają zatem pretendent do znalezienia się w europejskich pucharach i potencjalny spadkowicz z ligi. Dysproporcja jakości nakazuje spodziewać się przekonującego sukcesu gospodarzy. Londyńczycy nie pokazują jednak pełni potencjału w domowych spotkaniach i zdarza im się tu rozczarować swoich kibiców. Czy fani w stolicy Anglii znów zaskoczą się negatywnie? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.
Chelsea – Wolverhampton: ostatnie wyniki
Piłkarze Chelsea mieli powody do radości po minionym weekendzie. Derby Londynu z Tottenhamem zakończyły się bowiem ich zwycięstwem 1:0 i to na wyjeździe. Dobrych humorów nie udało się utrzymać kilka dni później w Lidze Mistrzów. Chelsea wybrała się do Azerbejdżanu na mecz z Karabachem Agdam. Angielski zespół miał nadspodziewanie dużo problemów i tylko zremisował 2:2.
Za nami już dziesięć kolejek w tym sezonie Premier League. Jedyną drużyną, która wciąż czeka na premierową wygraną, jest Wolverhampton. Na przełomie września i października zdarzyły się remisy z Tottenhamem i Brighton, ale były to jedynie wyjątki. Aktualnie Wilki mają serię trzech kolejnych porażek, co doprowadziło do zmiany szkoleniowca. Z pracą pożegnał się Vitor Pereira.
Chelsea – Wolverhampton: historia
Mecze bezpośrednie z udziałem Chelsea i Wolverhampton obfitują w wiele goli. Wystarczy przypomnieć ich październikową konfrontację w Pucharze Ligi Angielskiej. Popularni The Blues prowadzili już 3:0, ale to nie był koniec trafień w tym meczu. Finalnie londyńczycy zwyciężyli 4:3.
Chelsea – Wolverhampton: kursy bukmacherskie
Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Chelsea jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy oscylują na poziomie1.40. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Wolverhampton to między 7.25 a nawet 7.75. Jeżeli uważasz, że w Londynie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 4.90.
Chelsea – Wolverhampton: kto wygra?
Chelsea – Wolverhampton: przewidywane składy
Chelsea – Wolverhampton: transmisja meczu
Mecz Chelsea – Wolverhampton odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.
