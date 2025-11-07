Chelsea FC – Wolverhampton Wanderers: typy, kursy, zapowiedź (08.11.2025)

20:50, 7. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Chelsea - Wolverhampton: typy i kursy na mecz 11. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Liam Delap
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Liam Delap

Chelsea – Wolverhampton: typy bukmacherskie

Ostatnim sobotnim meczem w 11. serii gier Premier League będzie rywalizacja z udziałem Chelsea i Wolverhampton. Na Stamford Bridge zagrają zatem pretendent do znalezienia się w europejskich pucharach i potencjalny spadkowicz z ligi. Dysproporcja jakości nakazuje spodziewać się przekonującego sukcesu gospodarzy. Londyńczycy nie pokazują jednak pełni potencjału w domowych spotkaniach i zdarza im się tu rozczarować swoich kibiców. Czy fani w stolicy Anglii znów zaskoczą się negatywnie? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,92
Obie drużyny strzela – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 07.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Chelsea – Wolverhampton: ostatnie wyniki

Piłkarze Chelsea mieli powody do radości po minionym weekendzie. Derby Londynu z Tottenhamem zakończyły się bowiem ich zwycięstwem 1:0 i to na wyjeździe. Dobrych humorów nie udało się utrzymać kilka dni później w Lidze Mistrzów. Chelsea wybrała się do Azerbejdżanu na mecz z Karabachem Agdam. Angielski zespół miał nadspodziewanie dużo problemów i tylko zremisował 2:2.

Za nami już dziesięć kolejek w tym sezonie Premier League. Jedyną drużyną, która wciąż czeka na premierową wygraną, jest Wolverhampton. Na przełomie września i października zdarzyły się remisy z Tottenhamem i Brighton, ale były to jedynie wyjątki. Aktualnie Wilki mają serię trzech kolejnych porażek, co doprowadziło do zmiany szkoleniowca. Z pracą pożegnał się Vitor Pereira.

Chelsea – Wolverhampton: historia

Mecze bezpośrednie z udziałem Chelsea i Wolverhampton obfitują w wiele goli. Wystarczy przypomnieć ich październikową konfrontację w Pucharze Ligi Angielskiej. Popularni The Blues prowadzili już 3:0, ale to nie był koniec trafień w tym meczu. Finalnie londyńczycy zwyciężyli 4:3.

Chelsea – Wolverhampton: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Chelsea jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na sukces gospodarzy oscylują na poziomie1.40. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Wolverhampton to między 7.25 a nawet 7.75. Jeżeli uważasz, że w Londynie padnie remis, możesz zagrać taki scenariusz po kursie około 4.90.

Chelsea
Remis
Wolverhampton
1.38
4.90
7.90
1.38
5.00
7.70
1.34
5.20
7.90
1.34
4.85
7.25
1.38
5.20
7.90
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 7 listopada 2025 21:45.

Chelsea – Wolverhampton: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Chelsea
  • Remis
  • Wygrana Wolverhampton
  • Wygrana Chelsea 100%
  • Remis 0%
  • Wygrana Wolverhampton 0%

1+ Votes

Chelsea – Wolverhampton: przewidywane składy

Chelsea – Wolverhampton: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Wolverhampton odbędzie się w sobotę (8 listopada) o godzinie 21:00. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.