Chelsea - Aston Villa: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (27 grudnia) mecz 18. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Chelsea – Aston Villa, gdzie oglądać?

W 18. kolejce Premier League o dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie ligi angielskiej zagra Chelsea, która przed własną publicznością podejmie Aston Villę. Zespół gości od listopada seryjnie wygrywa mecz za meczem, co włączyło ich do walki o mistrzostwo kraju. Z batalii tej nie chcą wypaść gospodarze, którzy potrzebują trzech punktów. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Aston Villa

Chelsea – Aston Villa, transmisja w TV

Spotkanie Chelsea – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Gutka.

Chelsea – Aston Villa, transmisja online

Mecz 18. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Aston Villi będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Chelsea – Aston Villa, kto wygra?

Chelsea – Aston Villa, kursy bukmacherskie

Za faworyta tej rywalizacji uznawana jest Chelsea, co potwierdza współczynnik 1.85. Zaskakująco nisko bukmacherzy cenią Aston Villę, której wygraną wyceniono kursem 4.10. Jeżeli uważasz, że w Londynie dojdzie do podziału punktów, taki scenariusz może zagrać po kursie 3.80.

Chelsea Aston Villa 1.85 3.90 4.25 Odds are subject to change. Last updated 27 grudnia 2025 16:07

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.