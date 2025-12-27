Chelsea – Aston Villa, gdzie oglądać?
W 18. kolejce Premier League o dziewiąte zwycięstwo w tym sezonie ligi angielskiej zagra Chelsea, która przed własną publicznością podejmie Aston Villę. Zespół gości od listopada seryjnie wygrywa mecz za meczem, co włączyło ich do walki o mistrzostwo kraju. Z batalii tej nie chcą wypaść gospodarze, którzy potrzebują trzech punktów. Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Chelsea – Aston Villa
Chelsea – Aston Villa, transmisja w TV
Spotkanie Chelsea – Aston Villa obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1 Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Michał Gutka.
Chelsea – Aston Villa, transmisja online
Mecz 18. kolejki Premier League z udziałem Chelsea i Aston Villi będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Chelsea – Aston Villa, kto wygra?
Jak zakończy się mecz?
- Wygrana Chelsea 0%
- Remis 0%
- Wygrana Aston Vilii 100%
2+ Votes
Chelsea – Aston Villa, kursy bukmacherskie
Za faworyta tej rywalizacji uznawana jest Chelsea, co potwierdza współczynnik 1.85. Zaskakująco nisko bukmacherzy cenią Aston Villę, której wygraną wyceniono kursem 4.10. Jeżeli uważasz, że w Londynie dojdzie do podziału punktów, taki scenariusz może zagrać po kursie 3.80.
Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”
Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Jak odebrać voucher do Canal+ online?
- Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku)
- Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną,
- Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu),
- Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.
Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)
Starcie Chelsea – Aston Villa będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (27 grudnia) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.