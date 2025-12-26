Chelsea FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (27.12.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Trevoh Chalobach

Chelsea – Aston Villa: typy bukmacherskie

W 18. serii gier Premier League mianem hitu kolejki śmiało można określić mecz Chelsea – Aston Villa. Na Stamford Bridge zagrają odpowiednio czwarty i trzeci zespół w lidze angielskiej. Londyńczycy nie chcą wypaść z walki o tytuł mistrza kraju, który jest już przedmiotem zainteresowania drużyny gości. Na to spotkanie nie trzeba specjalnie zapraszać przed telewizory. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Chelsea – Aston Villa: ostatnie wyniki

Sympatycy Chelsea mogą być rozczarowani wynikiem ostatniego ligowego spotkania. Londyńczycy nie zdołali bowiem pójść za ciosem po dwóch zwycięstwach z rzędu. Na tę passę złożyło się pokonanie 2:0 Evertonu i 3:1 Cardiff City w 1/4 finału EFL Cup. Mecz z Newcastle United zakończył się remisem 2:2.

Aston Villa z kolei nie schodzi z ust ekspertów w Anglii. Unai Emery i spółka celebrowali niedawno dziesiąte zwycięstwo z rzędu, licząc także pucharowe rozgrywki. Zespół hiszpańskiego szkoleniowca po wygranej 2:1 z Arsenalem, dołożył niedawno triumf z kolejnym angielskim potentatem, Manchesterem United (2:1. To włączyło Aston Villę do wyścigu o mistrzostwo Anglii.

Chelsea – Aston Villa: historia

W minionym sezonie Chelsea nie pozostawiła w Londynie rywalowi większych nadziei na sukces. The Blues zwyciężyli przekonująco, bo 3:0. O skromniejszy triumf w Birmingham pokusiła się Aston Villa, która pokonała przyjezdnych z Londynu 2:1.

Chelsea – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wskazują Chelsea na prawdopodobnego zwycięzcę tego spotkania. O skali realności tego zdarzenia świadczy współczynnik 1.85 na wygraną The Blues. Remis można zagrać po kursie 3.60-3.85, a wygraną Aston Villi po współczynniku około 4.00.

Chelsea – Aston Villa: kto wygra?

Chelsea – Aston Villa: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Chelsea – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Aston Villa odbędzie się w sobotę (27 grudnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

