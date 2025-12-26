Chelsea FC – Aston Villa: typy, kursy, zapowiedź (27.12.2025)

17:19, 26. grudnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj

Chelsea FC - Aston Villa: typy i kursy na mecz 18. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Trevoh Chalobach
PressFocus Na zdjęciu: Trevoh Chalobach

Chelsea – Aston Villa: typy bukmacherskie

W 18. serii gier Premier League mianem hitu kolejki śmiało można określić mecz Chelsea Aston Villa. Na Stamford Bridge zagrają odpowiednio czwarty i trzeci zespół w lidze angielskiej. Londyńczycy nie chcą wypaść z walki o tytuł mistrza kraju, który jest już przedmiotem zainteresowania drużyny gości. Na to spotkanie nie trzeba specjalnie zapraszać przed telewizory. Mój typ: obie drużyny strzelą.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,65
Obie drużyny strzelą
przejdź do STS
*Kursy z 25.12.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.
Chelsea – Aston Villa: ostatnie wyniki

Sympatycy Chelsea mogą być rozczarowani wynikiem ostatniego ligowego spotkania. Londyńczycy nie zdołali bowiem pójść za ciosem po dwóch zwycięstwach z rzędu. Na tę passę złożyło się pokonanie 2:0 Evertonu i 3:1 Cardiff City w 1/4 finału EFL Cup. Mecz z Newcastle United zakończył się remisem 2:2.

Aston Villa z kolei nie schodzi z ust ekspertów w Anglii. Unai Emery i spółka celebrowali niedawno dziesiąte zwycięstwo z rzędu, licząc także pucharowe rozgrywki. Zespół hiszpańskiego szkoleniowca po wygranej 2:1 z Arsenalem, dołożył niedawno triumf z kolejnym angielskim potentatem, Manchesterem United (2:1. To włączyło Aston Villę do wyścigu o mistrzostwo Anglii.

Chelsea – Aston Villa: historia

W minionym sezonie Chelsea nie pozostawiła w Londynie rywalowi większych nadziei na sukces. The Blues zwyciężyli przekonująco, bo 3:0. O skromniejszy triumf w Birmingham pokusiła się Aston Villa, która pokonała przyjezdnych z Londynu 2:1.

Chelsea – Aston Villa: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy wskazują Chelsea na prawdopodobnego zwycięzcę tego spotkania. O skali realności tego zdarzenia świadczy współczynnik 1.85 na wygraną The Blues. Remis można zagrać po kursie 3.60-3.85, a wygraną Aston Villi po współczynniku około 4.00.

Chelsea
Remis
Aston Villa
1.85
3.60
3.90
1.85
3.90
4.00
1.82
3.75
3.90
1.78
3.73
3.85
1.85
3.90
4.00
Odds are subject to change. Last updated 26 grudnia 2025 09:40

Chelsea – Aston Villa: kto wygra?

Chelsea – Aston Villa: przewidywane składy

Chelsea: Sanchez; James, Fofana, Chalobah, Cucurella; Fernandez, Caicedo; Neto, Palmer, Garnacho; Joao Pedro

Aston Villa: Martinez; Cash, Konsa, Lindelof, Maatsen; Kamara, Onana; McGinn, Tielemans, Rogers; Watkins

Chelsea – Aston Villa: transmisja meczu

Mecz Chelsea – Aston Villa odbędzie się w sobotę (27 grudnia) o godzinie 18:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.



