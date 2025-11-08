Celta Vigo – FC Barcelona, typy i przewidywania
W 12. kolejce La Ligi kibiców czeka emocjonujące starcie pomiędzy Celtą Vigo a Barceloną. Ekipa Błękitnych ma na swoim koncie 13 punktów i plasuje się na 12. miejscu w tabeli, prezentując w tym sezonie nierówną formę. Z kolei zespół Dumy Katalonii z dorobkiem 25 oczek zajmuje 2. pozycję, tuż za Realem Madryt. Spotkanie zapowiada się interesująco, bo drużyna z Galicji potrafi sprawić niespodziankę na własnym stadionie. Początek ciekawej rywalizacji na Estadio Balaidos już w nadchodzącą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.
- Zobacz: tabela La Ligi
Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę. Taki scenariusz miał miejsce w każdym z pięciu ostatnich spotkań między Celtą Vigo a Barceloną. Czy stanie się tak po raz kolejny? Przekonamy się o tym jutro wieczorem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.
*Reklama
Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STSSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Celta Vigo – FC Barcelona, sytuacja kadrowa
Celta Vigo przystąpi do spotkania z Barceloną w nieco osłabionym składzie. Trener gospodarzy – Claudio Giraldez – nie będzie mógł skorzystać z Williota Swedberga, Jaime’a Vazqueza, Javiego Ruedy oraz Ionuta Radu. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdują się goście, którzy mają poważne problemy kadrowe. Hansi Flick musi radzić sobie bez Joana Garcii, Marc-Andre ter Stegena, Gaviego, Pedriego, Raphinhi i Andreasa Christensena.
Jaime Vazquez
Uraz pachwiny
Nieznany
Williot Swedberg
Uraz kostki
Niepewny
Javi Rueda
Uraz uda
Połowa listopada 2025
Ionut Radu
Uraz dłoni
Koniec listopada 2025
Hugo Alvarez
Fizyczny dyskomfort
Niepewny
Dani Rodriguez
Zwichnięte ramię
Nieznany
Marc-Andre ter Stegen
Kontuzja pleców
Powrót do treningów
Gavi
Uraz łąkotki
Połowa stycznia 2026
Joan Garcia
Uraz łąkotki
Powrót do treningów
Raphinha
Uraz uda
Nieznany
Pedri
Uraz mięśnia
Początek grudnia 2025
Eric Garcia
Złamany nos
Niepewny
Celta Vigo – FC Barcelona, ostatnie wyniki
Celta Vigo jest w dobrej formie, co potwierdziła w dwóch ostatnich meczach. Zespół Błękitnych kilka dni temu wygrał 3:0 z Dinamem Zagrzeb w Lidze Europy, a wcześniej pokonał Levante UD 2:1 w ligowym starciu. Natomiast Mająca ogromne ambicje FC Barcelona nie do końca może być zadowolona ze swoich wyników. Ekipa Dumy Katalonii zremisowała 2:2 z Club Brugge w Lidze Mistrzów oraz ograła Elche CF 3:1 w La Lidze.
Celta Vigo – FC Barcelona, historia
Historia ostatnich spotkań między Celtą Vigo a Barceloną pokazuje sporą przewagę katalońskiego giganta. W pięciu poprzednich meczach klub z Camp Nou odniósł trzy zwycięstwa, raz górą była drużyna z Galicji, a jedno starcie zakończyło się remisem. Choć statystyki przemawiają za aktualnymi mistrzami Hiszpanii, to ekipa z Vigo w przeszłości potrafiła już sprawić niespodziankę i odebrać punkty wyżej notowanemu rywalowi.
Celta Vigo – FC Barcelona, kursy bukmacherskie
Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnej potyczki uważają gości, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Celty Vigo wynosi około 4.70, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Zatem strata punktów przez drużynę Hansiego Flicka byłaby niespodzianką. Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.
Celta Vigo – FC Barcelona, przewidywane składy
|4Joseph Aidoo
|10Iago Aspas
|11Franco Cervi
|12Manu Fernández
|14Damian Rodriguez
|16Miguel Román
|18Pablo Duran
|21Mihailo Ristic
|24Carlos Dominguez
|25Marc Vidal
|29Yoel Lago
|39Jones El-Abdellaoui
|8Fran Beltran
|9Robert Lewandowski
|15Andreas Christensen
|18Gerard Martin
|20Dani Olmo
|22Marc Bernal
|27Dro Fernández
|28Roony Bardghji
|29Toni Fernandez
|31Diego Kochen
|33Eder Aller
|42Xavi Espart
Celta Vigo – FC Barcelona, kto wygra?
Jak zakończy się spotkanie?
- zwycięstwem Celty 100%
- remisem 0%
- zwycięstwem Barcelony 0%
1+ Votes
Celta Vigo – FC Barcelona, transmisja meczu
Spotkanie między Celtą Vigo a Barceloną w ramach 12. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz usłudze STS TV. Ciekawie zapowiadające się starcie na Estadio Balaidos odbędzie się już w nadchodzącą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.
*Reklama
Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOALSprawdź
18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.