Celta Vigo – FC Barcelona: typy, kursy, zapowiedź (09.11.2025)

14:17, 8. listopada 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Goal.pl

Celta Vigo – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Czy ekipa Błękitnych zatrzyma zespół Dumy Katalonii? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Balaidos w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.

Piłkarze Barcelony
Obserwuj nas w
Rene Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Celta Vigo – FC Barcelona, typy i przewidywania

W 12. kolejce La Ligi kibiców czeka emocjonujące starcie pomiędzy Celtą Vigo a Barceloną. Ekipa Błękitnych ma na swoim koncie 13 punktów i plasuje się na 12. miejscu w tabeli, prezentując w tym sezonie nierówną formę. Z kolei zespół Dumy Katalonii z dorobkiem 25 oczek zajmuje 2. pozycję, tuż za Realem Madryt. Spotkanie zapowiada się interesująco, bo drużyna z Galicji potrafi sprawić niespodziankę na własnym stadionie. Początek ciekawej rywalizacji na Estadio Balaidos już w nadchodzącą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę. Taki scenariusz miał miejsce w każdym z pięciu ostatnich spotkań między Celtą Vigo a Barceloną. Czy stanie się tak po raz kolejny? Przekonamy się o tym jutro wieczorem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Ernest Chalimoniuk
Ernest
STS
1.52
BTTS – tak
Odwiedź STS
*Kursy z 06.11.2025 19⁚01 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

*Reklama

Transmisje meczów Barcelony ZA DARMO na stronie STS

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Celta Vigo – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Celta Vigo przystąpi do spotkania z Barceloną w nieco osłabionym składzie. Trener gospodarzy – Claudio Giraldez – nie będzie mógł skorzystać z Williota Swedberga, Jaime’a Vazqueza, Javiego Ruedy oraz Ionuta Radu. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdują się goście, którzy mają poważne problemy kadrowe. Hansi Flick musi radzić sobie bez Joana Garcii, Marc-Andre ter Stegena, Gaviego, Pedriego, Raphinhi i Andreasa Christensena.

Celta Vigo – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Celta Vigo jest w dobrej formie, co potwierdziła w dwóch ostatnich meczach. Zespół Błękitnych kilka dni temu wygrał 3:0 z Dinamem Zagrzeb w Lidze Europy, a wcześniej pokonał Levante UD 2:1 w ligowym starciu. Natomiast Mająca ogromne ambicje FC Barcelona nie do końca może być zadowolona ze swoich wyników. Ekipa Dumy Katalonii zremisowała 2:2 z Club Brugge w Lidze Mistrzów oraz ograła Elche CF 3:1 w La Lidze.

Celta Vigo – FC Barcelona, historia

Historia ostatnich spotkań między Celtą Vigo a Barceloną pokazuje sporą przewagę katalońskiego giganta. W pięciu poprzednich meczach klub z Camp Nou odniósł trzy zwycięstwa, raz górą była drużyna z Galicji, a jedno starcie zakończyło się remisem. Choć statystyki przemawiają za aktualnymi mistrzami Hiszpanii, to ekipa z Vigo w przeszłości potrafiła już sprawić niespodziankę i odebrać punkty wyżej notowanemu rywalowi.

Celta Vigo – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnej potyczki uważają gości, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Celty Vigo wynosi około 4.70, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Zatem strata punktów przez drużynę Hansiego Flicka byłaby niespodzianką. Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Celta Vigo

LaLiga |

9 listopada 2025

21:00

4.70
4.20
1.62
FC Barcelona
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 6 listopada 2025 13:48.

Celta Vigo – FC Barcelona, przewidywane składy

Celta Vigo – FC Barcelona, kto wygra?

Jak zakończy się spotkanie?

  • zwycięstwem Celty
  • remisem
  • zwycięstwem Barcelony
  • zwycięstwem Celty 100%
  • remisem 0%
  • zwycięstwem Barcelony 0%

1+ Votes

Celta Vigo – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie między Celtą Vigo a Barceloną w ramach 12. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz usłudze STS TV. Ciekawie zapowiadające się starcie na Estadio Balaidos odbędzie się już w nadchodzącą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.

*Reklama

Oglądaj wszystkie mecze La Liga ZA DARMO w STS TV. Załóż konto z kodem promocyjnym GOAL

Sprawdź

18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.