Celta Vigo – FC Barcelona: typy i kursy na mecz La Ligi. Czy ekipa Błękitnych zatrzyma zespół Dumy Katalonii? Przekonamy się o tym już jutro wieczorem. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego ciekawego spotkania na naszym portalu. Początek rywalizacji na Estadio Balaidos w najbliższą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.

Piłkarze Barcelony

Celta Vigo – FC Barcelona, typy i przewidywania

W 12. kolejce La Ligi kibiców czeka emocjonujące starcie pomiędzy Celtą Vigo a Barceloną. Ekipa Błękitnych ma na swoim koncie 13 punktów i plasuje się na 12. miejscu w tabeli, prezentując w tym sezonie nierówną formę. Z kolei zespół Dumy Katalonii z dorobkiem 25 oczek zajmuje 2. pozycję, tuż za Realem Madryt. Spotkanie zapowiada się interesująco, bo drużyna z Galicji potrafi sprawić niespodziankę na własnym stadionie. Początek ciekawej rywalizacji na Estadio Balaidos już w nadchodzącą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.

Moim zdaniem w tym meczu oba zespoły zdobędą bramkę. Taki scenariusz miał miejsce w każdym z pięciu ostatnich spotkań między Celtą Vigo a Barceloną. Czy stanie się tak po raz kolejny? Przekonamy się o tym jutro wieczorem. Mój typ: obie drużyny strzelą gola – tak.

Celta Vigo – FC Barcelona, sytuacja kadrowa

Celta Vigo przystąpi do spotkania z Barceloną w nieco osłabionym składzie. Trener gospodarzy – Claudio Giraldez – nie będzie mógł skorzystać z Williota Swedberga, Jaime’a Vazqueza, Javiego Ruedy oraz Ionuta Radu. W jeszcze trudniejszej sytuacji znajdują się goście, którzy mają poważne problemy kadrowe. Hansi Flick musi radzić sobie bez Joana Garcii, Marc-Andre ter Stegena, Gaviego, Pedriego, Raphinhi i Andreasa Christensena.

Kontuzje i zawieszenia Celta Vigo Zawodnik Powrót Jaime Vazquez Uraz pachwiny Nieznany Williot Swedberg Uraz kostki Niepewny Javi Rueda Uraz uda Połowa listopada 2025 Ionut Radu Uraz dłoni Koniec listopada 2025 Hugo Alvarez Fizyczny dyskomfort Niepewny

Kontuzje FC Barcelona Zawodnik Powrót Dani Rodriguez Zwichnięte ramię Nieznany Marc-Andre ter Stegen Kontuzja pleców Powrót do treningów Gavi Uraz łąkotki Połowa stycznia 2026 Joan Garcia Uraz łąkotki Powrót do treningów Raphinha Uraz uda Nieznany Pedri Uraz mięśnia Początek grudnia 2025 Eric Garcia Złamany nos Niepewny

Celta Vigo – FC Barcelona, ostatnie wyniki

Celta Vigo jest w dobrej formie, co potwierdziła w dwóch ostatnich meczach. Zespół Błękitnych kilka dni temu wygrał 3:0 z Dinamem Zagrzeb w Lidze Europy, a wcześniej pokonał Levante UD 2:1 w ligowym starciu. Natomiast Mająca ogromne ambicje FC Barcelona nie do końca może być zadowolona ze swoich wyników. Ekipa Dumy Katalonii zremisowała 2:2 z Club Brugge w Lidze Mistrzów oraz ograła Elche CF 3:1 w La Lidze.

Celta Vigo – FC Barcelona, historia

Historia ostatnich spotkań między Celtą Vigo a Barceloną pokazuje sporą przewagę katalońskiego giganta. W pięciu poprzednich meczach klub z Camp Nou odniósł trzy zwycięstwa, raz górą była drużyna z Galicji, a jedno starcie zakończyło się remisem. Choć statystyki przemawiają za aktualnymi mistrzami Hiszpanii, to ekipa z Vigo w przeszłości potrafiła już sprawić niespodziankę i odebrać punkty wyżej notowanemu rywalowi.

Celta Vigo – FC Barcelona, kursy bukmacherskie

Bukmacherzy za zdecydowanych faworytów niedzielnej potyczki uważają gości, którzy przynajmniej na papierze dysponują lepszym składem od gospodarzy. Kurs na wygraną Celty Vigo wynosi około 4.70, typ na zwycięstwo Barcelony to mniej więcej 1.60, natomiast współczynnik na remis jest szacowany w granicach 4.20. Zatem strata punktów przez drużynę Hansiego Flicka byłaby niespodzianką. Załóż konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 zł i bonus od wpłat do 600 zł.

Celta Vigo – FC Barcelona, przewidywane składy

Celta Vigo Claudio Giráldez FC Barcelona Hans-Dieter Flick Celta Vigo Claudio Giráldez 3-4-3 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Villar 32 Rodriguez 2 Starfelt 20 Alonso 5 Carreira 22 Sotelo 6 Moriba 3 Mingueza 9 Jutgla 7 Iglesias 15 Zaragoza 14 Rashford 7 Torres 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 17 Casado 3 Balde 5 Cubarsi 4 Araujo 23 Kounde 25 Szczęsny 1 Villar 32 Rodriguez 2 Starfelt 20 Alonso 5 Carreira 22 Sotelo 6 Moriba 3 Mingueza 9 Jutgla 7 Iglesias 15 Zaragoza 14 Rashford 7 Torres 10 Yamal 21 Jong 16 Lopez 17 Casado 3 Balde 5 Cubarsi 4 Araujo 23 Kounde 25 Szczęsny 3-4-3 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-3-3 4-3-3 Przewidywany skład FC Barcelona Hans-Dieter Flick Rezerwowi 4 Joseph Aidoo 10 Iago Aspas 11 Franco Cervi 12 Manu Fernández 14 Damian Rodriguez 16 Miguel Román 18 Pablo Duran 21 Mihailo Ristic 24 Carlos Dominguez 25 Marc Vidal 29 Yoel Lago 39 Jones El-Abdellaoui 8 Fran Beltran 9 Robert Lewandowski 15 Andreas Christensen 18 Gerard Martin 20 Dani Olmo 22 Marc Bernal 27 Dro Fernández 28 Roony Bardghji 29 Toni Fernandez 31 Diego Kochen 33 Eder Aller 42 Xavi Espart

Celta Vigo – FC Barcelona, kto wygra?

Celta Vigo – FC Barcelona, transmisja meczu

Spotkanie między Celtą Vigo a Barceloną w ramach 12. kolejki La Ligi oczywiście będzie transmitowane zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i za pośrednictwem internetu. Ten pojedynek możesz bowiem obejrzeć na kanale telewizyjnym CANAL+ Sport, w serwisie streamingowym CANAL+ online oraz usłudze STS TV. Ciekawie zapowiadające się starcie na Estadio Balaidos odbędzie się już w nadchodzącą niedzielę, 9 listopada o godzinie 21:00.

