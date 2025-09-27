W sobotę (27 września) Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Cagliari. Transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i internecie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Serie A.

SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Cagliari – Inter: gdzie oglądać za darmo?

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic. Jeśli nie masz jeszcze konta w Betclic to załóż je z kodem promocyjnym GOALPL, aby skorzystać z zakładu bez ryzyka do 50 zł. Transmisje są dostępne dla osób, które posiadają środki na koncie w Betclic lub postawiły zakład w ciągu ostatnich 24 godzin.

Inter Mediolan rozpędzony dwoma zwycięstwami z rzędu chce podtrzymać serię dobrych wyników. Nerazzurri muszą gonić czołówkę tabeli Serie A ze względu na zgubione wcześniej punkty. W sobotę czeka ich trudna wyjazdowa przeprawa z Cagliari, które udowadnia, że dobrze przygotowało się do sezonu. W czterech meczach odnieśli dwa zwycięstwa, remis i raz przegrali. Sprawdź typy na mecz Cagliari – Inter.

Jak oglądać mecz Cagliari – Inter w Betclic TV?

Mecz Cagliari – Inter możesz obejrzeć w Betclic TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Poniżej przedstawiamy instrukcję:

Załóż konto u bukmachera Betclic, podając podczas rejestracji kod promocyjny GOALPL Postaw dowolny zakład o wartości minimum 2 zł Transmisja meczu Cagliari – Inter zostanie odblokowania. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” w Betclic

Cagliari – Inter: transmisja TV

Mecz Cagliari – Inter Mediolan odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 20:45 na Unipol Domus. Transmisja w telewizji będzie transmitowana na kanałach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Extra 1.

Cagliari – Inter: stream online

Spotkanie 5. kolejki Serie A można oglądać również w internecie na stronie internetowej elevensports.pl oraz na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Cagliari – Inter Mediolan? Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2, a także Polsat Sport Extra 1 oraz w usłudze Betclic TV. Kiedy odbędzie się spotkanie Cagliari – Inter Mediolan? Mecz odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 20:45.

