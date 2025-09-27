Cagliari – Inter Mediolan: gdzie oglądać? Transmisja w TV i stream online (27.09.2025)

18:49, 27. września 2025
Wojciech Mazurek
Źródło:  Goal.pl

W sobotę (27 września) Inter Mediolan zmierzy się na wyjeździe z Cagliari. Transmisja będzie dostępna zarówno w telewizji, jak i internecie. Sprawdź gdzie oglądać mecz Serie A.

Piotr Zieliński
Na zdjęciu: Piotr Zieliński

Cagliari – Inter: gdzie oglądać za darmo?

Transmisję z tego meczu obejrzysz za darmo w na stronie lub w aplikacji Betclic.

Inter Mediolan rozpędzony dwoma zwycięstwami z rzędu chce podtrzymać serię dobrych wyników. Nerazzurri muszą gonić czołówkę tabeli Serie A ze względu na zgubione wcześniej punkty. W sobotę czeka ich trudna wyjazdowa przeprawa z Cagliari, które udowadnia, że dobrze przygotowało się do sezonu. W czterech meczach odnieśli dwa zwycięstwa, remis i raz przegrali. Sprawdź typy na mecz Cagliari – Inter.

Jak oglądać mecz Cagliari – Inter w Betclic TV?

Mecz Cagliari – Inter możesz obejrzeć w Betclic TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Poniżej przedstawiamy instrukcję:

Cagliari – Inter: transmisja TV

Mecz Cagliari – Inter Mediolan odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 20:45 na Unipol Domus. Transmisja w telewizji będzie transmitowana na kanałach Eleven Sports 2 oraz Polsat Sport Extra 1.

Cagliari – Inter: stream online

Spotkanie 5. kolejki Serie A można oglądać również w internecie na stronie internetowej elevensports.pl oraz na platformie streamingowej Polsat Box Go.

Gdzie oglądać mecz Cagliari – Inter Mediolan?

Transmisja spotkania będzie dostępna na kanale Eleven Sports 2, a także Polsat Sport Extra 1 oraz w usłudze Betclic TV.

Kiedy odbędzie się spotkanie Cagliari – Inter Mediolan?

Mecz odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 20:45.

