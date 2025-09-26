Cagliari – Inter Mediolan: typy, kursy, zapowiedź (27.09.2025)

Cagliari - Inter: typy i kursy na mecz Serie A. W sobotę Nerazzurri zagrają na Unipol Domus o podtrzymanie passy dwóch zwycięstw z rzędu. Początek spotkania o godzinie 20:45.

Cagliari – Inter: typy bukmacherskie

Inter Mediolan stoi przed wielką szansą, aby odnieść trzecie zwycięstwo z rzędu. Cristian Chivu i spółka poprawili grę, czego efektem były dobre wyniki w ubiegłym tygodniu. W starciu z Cagliari nie powinni mieć problemów, aby pokazać drzemiący w nich potencjał w ataku. Dlatego też proponuję typ, że zdobędą przynajmniej dwie bramki. W czterech z pięciu meczów pokrywali tę linię. Mój typ: Inter powyżej 1.5 goli.

Cagliari – Inter: ostatnie wyniki

Cagliari ma powód do radości po pierwszych meczach nowego sezonu. W czterech spotkaniach zdobyli 7 punktów, co daje im 7. miejsce w tabeli. Choć na start zremisowali z Fiorentiną (1:1), a potem przegrali z Napoli (0:1), to w następnych dwóch starciach zgarnęli komplet punktów. Podopieczni Fabio Pisacane pokonali Parmę (2:0) i Lecce (2:1). Choć będą skazywani na porażkę, w przeszłości nie raz udowadniali, że są w stanie sprawić niespodziankę i powalczyć z teoretycznie silniejszym rywalem.

Inter Mediolan po dwóch porażkach z rzędu w Serie A wrócił na optymalną ścieżkę, odnosząc dwa zwycięstwa. Przed tygodniem pokonali Sassuolo (2:1), a jeszcze wcześniej wygrali pierwsze starcie w Lidze Mistrzów z Marsylią (2:0). Komplet punktów zgarnęli także przeciwko Torino (5:0). Dwa gorsze mecze przydarzyły im się na przełomie sierpnia i września, gdy przegrali z Juventusem (3:4) i Udinese (1:2). Warto dodać, że w ostatnich spotkaniach Interu zmianie uległ wyjściowy skład. Yanna Sommera zastąpił Josep Martinez.

Cagliari – Inter: historia

Inter Mediolan w ostatnich latach nie miał większych problemów w bezpośrednich starciach z Cagliari. Na pięć spotkań aż cztery zakończyły się zwycięstwem Nerazzurrich i raz padł remis. W poprzednim sezonie mediolańczycy zanotowali dwa pewne triumfy, wygrywając u siebie (3:1) i na wyjeździe (3:0). W kampanii 2023/2024 na Unipol Domus wygrał Inter (2:0), zaś na Giuseppe Meazza padł remis (2:2). Ostatni raz gdy Cagliari wygrali z Il Biscione był rok 2019, a wtedy pokonali ich u siebie (2:1).

Cagliari – Inter: kursy bukmacherskie

Faworytem spotkania będzie Inter Mediolan. Analitycy bukmachera Betclic są zdania, że Nerazzurri z łatwością powinni zdobyć komplet punktów w starciu z Cagliari. Odzwierciedla to różnica w kursach oferowanych na zwycięstwo.

Cagliari Inter Mediolan 6.10 4.50 1.58

Cagliari – Inter: kto wygra?

Cagliari – Inter: przewidywane składy

Cagliari: Caprile – Palestra, Mina, Luperto, Obert – Deiola, Prati, Adopo – Folorunsho, Esposito – Belotti

Inter: Martinez – Akanji, Acerbi, Bastoni – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco – Esposito, Thuram

Cagliari – Inter: transmisja meczu

Mecz Cagliari – Inter odbędzie się w sobotę (27 września) o godzinie 20:45. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanałach Polsat Sport Extra 1 i Eleven Sports 2. Dodatkowo za darmo można śledzić spotkanie w usłudze Betclic TV. Wystarczy założyć konto z kodem GOALPL, zagrać dowolny kupon i posiadać aktywne środki na grę. Starcie będzie także w internecie na stronie elevensports.pl i Polsat Box Go.

