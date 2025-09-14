Burnley, czyli beniaminek Premier League zagra z mistrzem Anglii, czyli Liverpoolem. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (14 września) o 15:00. Sprawdź gdzie oglądać mecz Burnley - Liverpool.

Burnley – Liverpool: gdzie oglądać?

W niedzielę kibiców Premier League czekają dwa spotkania. Jedno z nich to starcie Burnley – Liverpool na Turf Moor. Beniaminek ma bardzo trudne zadanie, ponieważ The Reds mają komplet zwycięstw i imponują formą. Czy przed własną publicznością podopieczni Scotta Parkera sprawią niespodziankę? Sprawdź typy na mecz Burnley – Liverpool.

Burnley – Liverpool: transmisja w TV

Wszystkie mecze Premier League są dostępne w telewizji w stacji Canal+ Sport. Mecz Burnley – Liverpool odbędzie się w niedzielę (14 września) o 15:00. Transmisja będzie dostępna na żywo w kanale Canal+ Extra 1. Starcie skomentują Przemysław Pełka i Michał Gutka.

Burnley – Liverpool: transmisja online

Niedzielne spotkanie będzie można śledzić w internecie, a wszystko dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. Pamiętaj, aby zaakceptować przynajmniej jedną z dwóch zgód marketingowych.

Burnley – Liverpool: kto wygra?

Kto wygra mecz? Burnley

Remis

Liverpool Burnley 7%

Remis 14%

Liverpool 79% 28+ Votes

Burnley – Liverpool: kursy bukmacherskie

Kursy oferowane przez bukmacherów jednoznacznie wskazują, że Liverpool powinien odnieść przekonujące zwycięstwo. Każdy inny wynik niż triumf The Reds zostanie uznany za sporą niespodziankę. Kurs na ich wygraną wynosi zaledwie 1.35.

Burnley Liverpool FC 9.00 5.70 1.33 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 13 września 2025 22:18 .

Gdzie oglądać mecz Burnley – Liverpool? Transmisja na żywo będzie dostępna na kanale Canal+ Extra 1, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Kiedy odbędzie się spotkanie Burnley – Liverpool? Mecz odbędzie się w niedzielę (14 września) o godzinie 15:00 na Turf Moor.

