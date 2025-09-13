Burnley – Liverpool: typy, kursy, zapowiedź (14.09.2025)

Burnley - Liverpool: typy i kursy na mecz Premier League. W niedzielę The Reds zmierzą się na wyjeździe z drużyną Scotta Parkera. Mistrzowie Anglii będą faworytami. Sprawdź typy na mecz Burnley - Liverpool.

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Burnley – Liverpool: typy bukmacherskie

Liverpool będzie wyraźnym faworytem w meczu z Burnley, dlatego każdy inny wynik zostanie uznany za dużą niespodziankę. Biorąc pod uwagę klasę obu drużyn, a także formę w poprzednich spotkaniach, The Reds nie tylko powinni zgarnąć komplet punktów, ale również wygrać różnicą minimum dwóch bramek. Mój typ: Liverpool odniesie zwycięstwo i powyżej 1.5 goli w meczu.

Betclic 1,44 Liverpool wygra i powyżej 1.5 goli w meczu Zagraj!

Burnley – Liverpool: ostatnie wyniki

Scott Parker i spółka jak na razie mają 3 z 9 możliwych punktów. Zwycięstwo odnieśli w bezpośrednim starciu z innym beniaminkiem, czyli Sunderland, wygrywając (2:0). Na ich nieszczęście wcześniej musieli uznać wyższość Tottenhamu, przegrywając (0:3). Przed przerwą na kadrę byli blisko niespodzianki na Old Trafford, ale ostatecznie przegrali z Manchesterem United (2:3).

Trzy mecze i dziewięć punktów, czyli w skrócie idealny start sezonu w wykonaniu Liverpoolu. Podopieczni Arne Slota, choć nie bez problemów, ale odnieśli komplet zwycięstw w sierpniu. Zmagania w Premier League rozpoczęli od triumfu nad Bournemouth (4:2), później poradzili sobie z Newcastle (3:2), a na koniec pokonali Arsenal (1:0). Zwycięstwo z Kanonierami zapewniła im wspaniała bramka Dominika Szoboszlaia z rzutu wolnego.

Burnley – Liverpool: historia

Liverpool wygrał wszystkie pięć ostatnich bezpośrednich spotkań z Burnley. Ze względu na fakt, że gospodarze w ubiegłym sezonie grali na poziomie Championship, ostatni mecz pomiędzy nimi miał miejsce w lutym 2024 roku. Na Anfield Road górą byli The Reds, wygrywając (3:1). Triumf odnieśli także na Turf Moor, pokonując rywali (2:0). Wcześniej wygrywali na wyjeździe (3:0) i (1:0).

Burnley – Liverpool: kursy bukmacherskie

Nikt nie ma wątpliwości, że Liverpool będzie faworytem w starciu z Burnley. Różnica klas pomiędzy obiema drużynami jest widoczna gołym okiem. Potwierdzają to także kursy oferowane na zwycięstwo w niedzielnym starciu Premier League. Analitycy oszacowali współczynnik na zwycięstwo The Reds na poziomie zaledwie 1.35.

To spotkanie można postawić u bukmachera Betclic. Z kodem promocyjnym GOALPL otrzymasz na start bonus w postaci zakładu bez ryzyka do 50 zł.

Burnley – Liverpool: przewidywane składy

Burnley: Dubravka – Walker, Ekdal, Esteve, Hartman – Ugochukwu, Cullen, Florentino – Bruun Larsen, Foster, Anthony

Liverpool: Alisson – Frimpong, Konate, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Salah, Wirtz, Gakpo – Ekitike

Burnley – Liverpool: kto wygra?

Kto wygra mecz? Burnley

Remis

Liverpool Burnley

Remis

Liverpool 0 Votes

Burnley – Liverpool: transmisja meczu

Spotkanie Burnley – Liverpool zostanie rozegrane w niedzielę (14 września) o godzinie 15:00 na Turf Moor. Mecz będzie można obejrzeć w telewizji na kanale Canal+ Extra 1, a także w internecie dzięki usłudze Canal+ online. Wystarczy wykupić pakiet Super Sport w cenie 65 zł miesięcznie w ofercie rocznej. W pakiecie znajdą się także mecze Ligi Mistrzów, LaLiga czy PKO BP Ekstraklasy.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.