Burnley - Chelsea: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na sobotę (22 listopada) mecz 12. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Moises Caicedo

Burnley – Chelsea, gdzie oglądać?

W 12. kolejce Premier League sobotę tym razem zainauguruje mecz Burnley – Chelsea. Dla beniaminka będzie to trzeci z rzędu mecz z londyńskim zespołem. Poprzednie dwa zakończyły się porażką. To czyni z drużyny gości jeszcze bardziej wyraźnego faworyta potyczki rozgrywanej na Turf Moor. Czy The Blues powtórzą scenariusz z ostatniej potyczki na tym obiekcie i znów wygrają tak przekonująco (4:1)? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Zobacz zapowiedź meczu Burnley – Chelsea

Burnley – Chelsea, transmisja w TV

Spotkanie Burnley – Chelsea obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Piotr Glamowski i Rafał Nahorny.

Burnley – Chelsea, transmisja online

Mecz 12. kolejki Premier League z udziałem Burnley i Chelsea będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Burnley – Chelsea, kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Burnley

Remis

Wygrana Chelsea Wygrana Burnley

Remis

Wygrana Chelsea 0 Votes

Burnley – Chelsea, kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy swoimi kursami wyrazili się jasno w kwestii faworyta tej potyczki. Potencjalne zwycięstwo Burnley należałoby traktować w kategoriach sensacji, stąd kurs 6.50 na takie zdarzenie. Znacznie bardziej prawdopodobny scenariusz zakłada, że po trzy punkty sięgnie Chelsea. Obrazuje to współczynnik 1.47. Kurs na remis to zaś 4.55.

Burnley Chelsea 6.50 4.55 1.47 Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 23:20

Canal Plus voucher na pakiet „Super Sport”

Voucher do usługi Canal Plus na pakiet Super Sport można otrzymać dzięki bukmacherowi STS. Po spełnieniu warunków każdy nowy klient otrzyma specjalny 16-cyfrowy kod, który trzeba umieścić na stronie internetowej operatora. Oto link do strony, na której zrealizujesz kod: https://pl.canalplus.com/oferta-online/kod/.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

Jak odebrać voucher do Canal+ online?

Zarejestruj się w STS z kodem promocyjnym GOALPLUS (z tego linku) Zaznacz zgody marketingowe i zaakceptuj promocję powitalną, Wpłać 50 zł na konto w STS (nie musisz obstawiać zakładu), Poczekaj na kod, który otrzymasz wiadomością e-mail lub SMS.

Akcja w STS trwa do 31 grudnia 2025 roku. Otrzymany kod można zrealizować w Canal+ do 31 grudnia 2025 roku. ( Sprawdź również szczegółowy regulamin promocji)

Gdzie oglądać mecz Burnley – Chelsea? Starcie Burnley – Chelsea będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Burnley – Chelsea? Mecz odbędzie się już w sobotę (22 listopada) o godzinie 13:30.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.