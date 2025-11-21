Burnley FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

PressFocus Na zdjęciu: Estevao

Burnley – Chelsea: typy bukmacherskie

W 12. serii gier Premier League jako pierwsze zaprezentują się Burnley i Chelsea. To zespoły o skrajnie różnych możliwościach i celach na sezon 2025/2026. Jako poważny faworyt do tej potyczki podejdzie zespół w Londynu, który będzie uniknąć straty punktów z beniaminkiem, co miało już miejsce z Sunderlandem. Z kolei gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego boiska. Jak zakończy się ten mecz? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Burnley – Chelsea: ostatnie wyniki

Listopad nie wygląda dobrze dla Burnley pod względem wyników boiskowych. Beniaminek nie sprawił niespodzianki i zgodnie z przewidywaniami uległ Arsenalowi 0:2. Bliżej zdobyczy punktowej było z innym londyńskim zespołem. West Ham United także okazał się jednak za mocny i wygrał z Burnley 3:2.

Zupełnie inaczej wyglądały listopadowe potyczki w Premier League z udziałem Chelsea. Londyńczycy najpierw ograli w derbach Tottenham. Później wysoko pokonali Wolverhampton. W obu tych spotkaniach The Blues nie stracili nawet gola. Co innego z Karabachem Agdam w Lidze Mistrzów. W Azerbejdżanie padł wynik 2:2, który oznaczał stratę punktów przez faworytów z Anglii.

Burnley – Chelsea: historia

Poprzednie konfrontacje tych klubów przypadły na sezon 2023/2024, kiedy to Burnley spadło na rok z Premier League. W utrzymaniu nie pomógł nawet punkt zdobyty w wyjazdowej konfrontacji z Chelsea, kiedy to padł remis 2:2. The Blues swoje zadanie wykonali na terenie przeciwnika, gdzie pokonali Burnley 4:1.

Burnley – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Chelsea jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie około 1.50. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Burnley to najczęściej 6.10. Kurs na remis to między 4.20 a 4.50.

Burnley – Chelsea: kto wygra?

Burnley – Chelsea: przewidywane składy

Burnley Scott Parker Chelsea Enzo Maresca Burnley Scott Parker 5-4-1 Przewidywany skład 11 Benjamin Šeško 7.4 Portugal 9.52 x Euro 2024 stats GOALS 5 ASSISTS 13 MINUTES PLAYED 1490′ 1 Dubravka 2 Walker 29 Laurent 6 Tuanzebe 5 Esteve 3 Hartman 8 Ugochukwu 24 Cullen 16 Luís 11 Anthony 19 Flemming 9 Delap 49 Garnacho 20 Pedro 7 Neto 25 Caicedo 8 Fernandez 3 Cucurella 23 Chalobah 29 Fofana 24 James 1 Sanchez 1 Dubravka 2 Walker 29 Laurent 6 Tuanzebe 5 Esteve 3 Hartman 8 Ugochukwu 24 Cullen 16 Luís 11 Anthony 19 Flemming 9 Delap 49 Garnacho 20 Pedro 7 Neto 25 Caicedo 8 Fernandez 3 Cucurella 23 Chalobah 29 Fofana 24 James 1 Sanchez 5-4-1 Przewidywany skład Przewidywany skład 4-2-3-1 4-2-3-1 Przewidywany skład Chelsea Enzo Maresca Rezerwowi 7 Jacob Bruun Larsen 9 Lyle Foster 10 Marcus Edwards 13 Max Weiß 18 Hjalmar Ekdal 23 Lucas Pires 28 Hannibal Mejbri 17 Loum Tchaouna 4 Tosin Adarabioyo 11 Jamie Bynoe-Gittens 12 Filip Jörgensen 17 Andrey Santos 21 Jorrel Hato 27 Malo Gusto 34 Josh Acheampong 38 Marc Guiu 41 Estevao

Burnley – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Burnley – Chelsea odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

