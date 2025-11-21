Burnley FC – Chelsea FC: typy, kursy, zapowiedź (22.11.2025)

13:12, 21. listopada 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Burnley - Chelsea: typy i kursy na mecz 12. kolejki Premier League. Sprawdź naszą zapowiedź tego spotkania.

Estevao
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Estevao

Burnley – Chelsea: typy bukmacherskie

W 12. serii gier Premier League jako pierwsze zaprezentują się Burnley i Chelsea. To zespoły o skrajnie różnych możliwościach i celach na sezon 2025/2026. Jako poważny faworyt do tej potyczki podejdzie zespół w Londynu, który będzie uniknąć straty punktów z beniaminkiem, co miało już miejsce z Sunderlandem. Z kolei gospodarze liczą na wykorzystanie atutu własnego boiska. Jak zakończy się ten mecz? Mój typ: obie drużyny strzelą – TAK.

Oskar Szatraj
Oskar
STS
1,95
Obie drużyny strzelą – TAK
przejdź do STS
*Kursy z 20.11.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Burnley – Chelsea: ostatnie wyniki

Listopad nie wygląda dobrze dla Burnley pod względem wyników boiskowych. Beniaminek nie sprawił niespodzianki i zgodnie z przewidywaniami uległ Arsenalowi 0:2. Bliżej zdobyczy punktowej było z innym londyńskim zespołem. West Ham United także okazał się jednak za mocny i wygrał z Burnley 3:2.

Zupełnie inaczej wyglądały listopadowe potyczki w Premier League z udziałem Chelsea. Londyńczycy najpierw ograli w derbach Tottenham. Później wysoko pokonali Wolverhampton. W obu tych spotkaniach The Blues nie stracili nawet gola. Co innego z Karabachem Agdam w Lidze Mistrzów. W Azerbejdżanie padł wynik 2:2, który oznaczał stratę punktów przez faworytów z Anglii.

Burnley – Chelsea: historia

Poprzednie konfrontacje tych klubów przypadły na sezon 2023/2024, kiedy to Burnley spadło na rok z Premier League. W utrzymaniu nie pomógł nawet punkt zdobyty w wyjazdowej konfrontacji z Chelsea, kiedy to padł remis 2:2. The Blues swoje zadanie wykonali na terenie przeciwnika, gdzie pokonali Burnley 4:1.

Burnley – Chelsea: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy nie pozostawiają żadnych wątpliwości i jednoznacznie wskazują na Chelsea jako faworyta sobotniej konfrontacji. Stąd współczynniki na poziomie około 1.50. Z kolei kurs na zdarzenie zakładające wygraną Burnley to najczęściej 6.10. Kurs na remis to między 4.20 a 4.50.

Burnley
Remis
Chelsea
6.25
4.30
1.48
6.20
4.45
1.50
6.20
4.35
1.47
6.10
4.30
1.43
6.25
4.45
1.50
Odds are subject to change. Last updated 21 listopada 2025 11:08

Burnley – Chelsea: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Burnley
  • Remis
  • Wygrana Chelsea
  • Wygrana Burnley
  • Remis
  • Wygrana Chelsea

0 Votes

Burnley – Chelsea: przewidywane składy

Burnley – Chelsea: transmisja meczu

Mecz Burnley – Chelsea odbędzie się w sobotę (22 listopada) o godzinie 13:30. Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.