Termalica – Korona, gdzie oglądać?
PKO BP Ekstraklasa w 7. kolejce oferuje spotkanie drużyn prowadzonych przez trenerów, którzy są w czołówce najbardziej doświadczonych szkoleniowców w lidze. Termalica prowadzona przez Marcina Brosza spróbuje zdobyć punkty w meczu z Korona Kielce, w której za wyniki odpowiada Jacek Zieliński.
Obie ekipy zdobyły dotychczas po osiem punktów, więc któryś z zespołów może zaliczyć solidny awans w tabeli. O tym do kogo należeć będzie ostatnie słowo w Niecieczy, przekonamy się w sobotę 30 sierpnia. Sprawdź gdzie można śledzić to spotkanie.
Termalica – Korona, transmisja w TV
Spotkanie Bruk-Bet Termalica – Korona Kielce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na kanale Canal+ Sport 3. Do skomentowania rywalizacji zostali wyznaczeni Cezary Olbrych i Michał Trela.
Termalica – Korona, transmisja online
Nadchodzące spotkanie można obejrzeć także drogą internetową na platformie CANAL+ online. Teraz dostęp do niej można uzyskać na 30 dni za darmo. Wystarczy skorzystać z promocji Fortuny. Poniżej wyjaśniamy krok po kroku co trzeba zrobić.
- Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem CANALPLUS (z tego linku). Wyraź przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email),
- Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie co najmniej 30 zł,
- Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 2.00.
Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.
Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.
Termalica – Korona, kto wygra?
Termalica – Korona, kursy bukmacherskie
Analizując kursy oferowane przez bukmacherów można wysnuć wniosek, że wygra żadnej z drużyn nie będzie traktowana chociażby w kategoriach niespodzianki. Współczynniki na wygraną Termaliki i Korony są wysoce zbliżone i oscylują w graniach 2.60-2.67.
Spotkanie będzie transmitowane w telewizji na antenach Canal+ Sport 3. Ponadto rywalizację możesz śledzić również na platformie Canal+ Online.
Mecz odbędzie się już w sobotę (30 sierpnia) o godzinie 14:45.
