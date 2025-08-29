Bruk-Bet Termalica – Korona Kielce: typy, kursy, zapowiedź (30.08.2025)

19:39, 29. sierpnia 2025
Oskar Szatraj
Oskar Szatraj Źródło:  Goal.pl

Bruk-Bet Termalica - Korona Kielce: typy i kursy na pierwszy sobotni mecz 7. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Sprawdź zapowiedź tego starcia.

Maciej Wolski
Obserwuj nas w
PressFocus Na zdjęciu: Maciej Wolski

Termalica – Korona: typy bukmacherskie

W 7. serii gier PKO BP Ekstraklasy obejrzymy spotkanie z udziałem drużyn, które zdobyły w tym sezonie osiem punktów. W teorii zanosi się zatem na wyrównane spotkanie. Mecz Bruk-Bet TermalicaKorona Kielce odbędzie się w Niecieczy, a tam mamy do czynienia z widowiskami. Czy tym razem będzie podobnie? Przyjezdni wciąż czekają na pierwsze zwycięstwo w delegacji, a starcie z beniaminkiem jawi się jako dobra okazja na wyczekiwany sukces. Mój typ: wygrana Korony Kielce.

STS
2,65
Wygrana Korony Kielce
przejdź do STS
*Kursy z 29.08.2025 Kursy mogą ulec zmianie – informacje mogą być nieco przedawnione.

Termalica – Korona: ostatnie wyniki

Termalica wróciła do Ekstraklasy z przytupem, rozbijając Jagiellonię Białystok na jej terenie aż 4:0. Terminarz nie oszczędzał beniaminka, który z różnym skutkiem rywalizował jeszcze z Rakowem Częstochowa, Pogonią Szczecin, czy Górnikiem Zabrze. Ekipa z niecieczy może być jednak zadowolona z ośmiu zdobytych punktów.

Identyczny dorobek zgromadziła Korona Kielce. W jej przypadku na pierwszy zdobyty punkt trzeba było czekać do sierpnia. Od tego momentu zespół Jacka Zielińskiego pozostaje niepokonany (dwa zwycięstwa i tyle samo remisów). W minionej kolejce piłkarze Korony poradzili sobie w Kielcach z Motorem Lublin (2:0).

Termalica – Korona: historia

W ostatnich latach kluby te rywalizowały ze sobą głównie towarzysko. Ostatnie bezpośrednie mecze o stawkę miały miejsce w sezonie 2020/2021. Jeszcze dłużej kluby te nie grały ze sobą na poziomie Ekstraklasy. Poprzednie takie pojedynki przypadły na kampanię 2017/2018. Wówczas bezsprzecznie lepsi okazali się piłkarze Korony, którzy pokonali Termalikę u siebie (2:1) oraz w Niecieczy (3:0).

Termalica – Korona: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy nie są w stanie jednoznacznie rozstrzygnąć, która z drużyn sięgnie po komplet punktów. Współczynniki na sukces ekipy z Niecieczy i Kielc są mocno zbliżone. Wygraną Termaliki można zagrać po kursie około 2.55. Kurs na wygraną Korony to zaś najczęściej 2.65.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza
Remis
Korona Kielce
2.60
3.40
2.65
2.60
3.55
2.67
2.56
3.50
2.63
2.51
3.48
2.60
2.60
3.55
2.67
Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 sierpnia 2025 19:38.

Termalica – Korona: kto wygra?

Jak zakończy się mecz?

  • Wygrana Termaliki
  • Remis
  • Wygrana Korny
  • Wygrana Termaliki 0%
  • Remis 67%
  • Wygrana Korny 33%

3+ Votes

Termalica – Korona: przewidywane składy

Termalica – Korona: transmisja meczu

Spotkanie Bruk-Bet Termalica – Korona Kielce obejrzysz w telewizji. Mecz będzie transmitowany na antenie Canal+ Sport 3. Transmisje ze spotkań Ekstraklasy są również dostępne na platformie CANAL+ online. Dostęp do serwisu streamingowego CANAL+ można również wykupić samodzielnie bezpośrednio na stronie platformy. Aktualnie pakiet Super Sport, pozwalający na oglądanie między innymi wszystkich meczów Ekstraklasy, kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.