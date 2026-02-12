Brentford – Arsenal, gdzie oglądać?
W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Brentford – Arsenal. Obie ekipy mają serię dwóch zwycięstw z rzędu na krajowym podwórku, wiec o poziom sportowy powinniśmy być spokojni. Która z drużyn poradzi sobie lepiej w starciu drużyn z Londynu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.
Sprawdź zapowiedź meczu Brentford – Arsenal
Brentford – Arsenal, transmisja w TV
Spotkanie Brentford – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Rudzki i Maciej Łuczak.
Brentford – Arsenal, transmisja online
Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Brentfordu i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.
Brentford – Arsenal, kursy bukmacherskie
Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.67, przy współczynniku 5.30 na wygraną Brentfordu. Remis wyceniono kursem 4.00.
Mecz odbędzie się już w czwartek (12 lutego) o godzinie 21:00.
