Brentford – Arsenal: transmisja TV i stream online. Sprawdź gdzie oglądać zaplanowany na czwartek (12 lutego) mecz 26. kolejki Premier League.

PressFocus Na zdjęciu: Declan Rice

Brentford – Arsenal, gdzie oglądać?

W 26. kolejce Premier League zaplanowano mecz Brentford – Arsenal. Obie ekipy mają serię dwóch zwycięstw z rzędu na krajowym podwórku, wiec o poziom sportowy powinniśmy być spokojni. Która z drużyn poradzi sobie lepiej w starciu drużyn z Londynu? Sprawdź gdzie oglądać ten mecz.

Brentford – Arsenal, transmisja w TV

Spotkanie Brentford – Arsenal obejrzysz w telewizji. Transmisja meczu będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 1. Do skomentowania tej potyczki wyznaczeni zostali Przemysław Rudzki i Maciej Łuczak.

Brentford – Arsenal, transmisja online

Mecz 26. kolejki Premier League z udziałem Brentfordu i Arsenalu będzie można oglądać również online. Chcąc otrzymać dostęp do transmisji w internecie, należy wykupić odpowiedni abonament w usłudze CANAL+.

Brentford – Arsenal, kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów po trzy punkty w tej rywalizacji sięgnie Arsenal. Kurs na takie zdarzenie to 1.67, przy współczynniku 5.30 na wygraną Brentfordu. Remis wyceniono kursem 4.00.

Brentford Arsenal 5.30 4.00 1.67 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 12 lutego 2026 18:09

Gdzie oglądać mecz Brentford – Arsenal? Spotkanie Brentford – Arsenal będzie transmitowane w telewizji na antenie Canal+ Extra 1, a także w usłudze Canal+ Online. Kiedy odbędzie się mecz Brentford – Arsenal? Mecz odbędzie się już w czwartek (12 lutego) o godzinie 21:00.

