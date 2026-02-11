Brentford FC – Arsenal FC: typy, kursy, zapowiedź (12.02.2026)

PressFocus Na zdjęciu: Noni Madueke

Brentford – Arsenal: typy bukmacherskie

Ostatnim meczem w 26. kolejce Premier League będzie konfrontacja z udziałem dwóch londyńskich drużyn. Brentford i Arsenal zagrają o trzecie zwycięstwo z rzędu w angielskiej elicie. Taka seria po stronie gospodarzy to pewne zaskoczenie. Z kolei przyjezdni zmierzają po tytuł mistrzowski, stąd ich dobra dyspozycja nikogo nie dziwi. Kto okaże się lepszy w potyczce na Brentford Community Stadium? Mój typ: wygrana Arsenalu.

Brentford – Arsenal: ostatnie wyniki

Brentford dwa ostatnie mecze rozegrał na wyjeździe. Sytuacja ta nie przeszkodziła im jednak w zaprezentowaniu się z dobrej strony i zgarnięciu kompletu sześciu punktów. Najpierw byliśmy świadkami dużej niespodzianki w Birmingham, gdzie Brentford pokonał 1:0 Aston Villę. Sukces ten udało się powtórzyć później w Newcastle (3:2).

25 stycznia Arsenal doznał nieoczekiwanej porażki 2:3 z Manchesterem United. Kolejne tygodnie pokazały, że było to jedynie potknięcie, ponieważ Kanonierzy błyskawicznie wrócili na zwycięską ścieżkę. Mikel Arteta i spółka wygrali dwa ostatnie ligowe spotkania i to bez straty gola. Arsenal okazał się lepszy od Leeds United (4:0) i Sunderlandu (3:0).

Brentford – Arsenal: historia

Kluby te zagrały ze sobą w grudniu ubiegłego roku. Arsenal objął prowadzenie po niespełna kwadransie. Kanonierzy nie potrafili strzelić drugiego gola aż do doliczonego czasu gry w drugiej połowie. Wówczas wygraną 2:0 z Brentfordem zapewnił Bukayo Saka.

Brentford – Arsenal: kursy bukmacherskie

Zdaniem bukmacherów Arsenal poradzi sobie w wyjazdowym meczu z Brentfordem. Kurs na zwycięstwo Kanonierów to 1.70 przy współczynniku 4.75 na trzy punkty dla gospodarzy. Remis możesz zagrać po kursie między 3.60 a 3.80.

Brentford – Arsenal: kto wygra?

Brentford – Arsenal: przewidywane składy

Brentford: Kelleher; Kayode, Van den Berg, Ajer, Henry; Janelt, Henderson; Ouattara, Jensen, Lewis-Potter; Thiago

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Havertz, Zubimendi, Rice; Madueke, Gyokeres, Martinelli

Brentford – Arsenal: transmisja meczu

Mecz Brentford – Arsenal odbędzie się w czwartek (12 lutego) o godzinie 21:00 Transmisja będzie dostępna w telewizji na kanale Canal+ Extra 1. Ponadto spotkanie będzie można śledzić w internecie w usłudze Canal+ online.

