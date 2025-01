Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Gregor Kobel

Borussia Dortmund – Szachtar Donieck: gdzie oglądać?

W 8. kolejce Ligi Mistrzów wszystkie mecze zostaną rozegrane o tej samej godzinie, a to oznacza, że emocji będzie sporo i wiele będzie dziać się w tabeli. Borussia Dortmund jest nieco bliżej gry w kolejnej fazie tych rozgrywek, bowiem ma na koncie 12 punków. Nie jest to jednak gwarancja niczego. Z kolei Szachtar Donieck raczej musi się już pogodzić z odpadnięciem z pucharów, siedem punków po dotychczasowych meczach pozwala marzyć, ale szanse są tylko matematyczne.

Mecz Borussia – Szachtar rozegrany zostanie w środę (29 stycznia) o godzinie 21:00. Transmisja z tego spotkani będzie dostępna zarówno w TV, jak i online.

Borussia Dortmund – Szachtar Donieck: transmisja TV

Mecz ten będzie można oglądać na kanale CANAL+ EXTRA 8. Poza tym istnieje także okazja do śledzenia rywalizacji w multilidze 8. kolejki Ligi Mistrzów.

Borussia Dortmund – Szachtar Donieck: stream online?

Bukmacher Fortuna przygotował ofertę na mecz Borussia Dortmund – Szachtar Donieck. Nowi klienci mogą skorzystać z vouchera umożliwiający korzystanie z pakietu Super Sport w usłudze CANAL+ online za darmo przez 30 dni. Dzięki temu można oglądać wszystkie mecze Ligi Mistrzów. Oto, co trzeba zrobić, aby odebrać voucher.

Dokonaj pełnej rejestracji konta w Fortunie z kodem LIGAMISTRZOW (z tego linku) oraz zaakceptuj przynajmniej jedną zgodę marketingową (sms lub email), Dokonaj pierwszej wpłaty w kwocie minimum 35 zł, Po rejestracji konta zagraj pierwszy kupon zawierający przynajmniej dwa zdarzenia z oferty przedmeczowej na piłkę nożną. Co ważne, stawka zakładu musi opiewać na minimum 30 zł, a minimalny kurs zakładu to 1.80.

Spełniając powyższe warunki, w ciągu 30 minut dostaniesz kod PPV. Liczba kodów jest ograniczona i wynosi 400. O otrzymaniu decyduje kolejność spełnienia warunków.

Drugą opcją do transmisji tego meczu jest wykupienie dostępu do CANAL+ online. Pakiet Super Sport z dostępem do wszystkich spotkań Ligi Mistrzów kosztuje 65 zł miesięcznie, w ofercie na rok. Z oferty skorzystasz rejestrując konto za pośrednictwem naszej strony.

Kurs 150 na zwycięzcę meczu Borussia – Szachtar

W Superbet przy okazji ostatniej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów znajdziesz promocję, dzięki której zakład na zwycięzcę meczu Borussia – Szachtar postawisz po kursie 150. Dzięki tej ofercie do zgarnięcia jest extra bonus o wartości 300 zł.

Zarejestruj konto w Superbet z kodem promocyjnym GOAL. Zaakceptuj zgody marketingowe Dokonaj pierwszej wpłaty w wysokości co najmniej 50 zł Postaw pierwszy zakład pojedynczy za min. 2 zł na zwycięzcę meczu Borussia – Szachtar Jeżeli zakład okaże się wygrany, otrzymasz bonus 300 zł

Borussia Dortmund – Szachtar Donieck: kto wygra?

Borussia Dortmund – Szachtar Donieck: kursy bukmacherskie

Zdecydowanym faworytem tego meczu jest Borussia Dortmund. Kurs na zwycięstwo BVB wynosi około 1.38. Remis z kolei wyceniany jest na 5.70. Za trzy punkty Szachtara Donieck dostaniemy nawet kurs w wysokości 7.60.

Borussia Dortmund Szachtar Donieck 1.37 5.75 7.60 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 29 stycznia 2025 07:54 .

Kiedy odbędzie się mecz Borussia Dortmund – Szachtar Donieck? Początek rywalizacji już w środę 29 stycznia 2025 roku o godzinie 21:00. Gdzie obejrzeć mecz Borussia Dortmund – Szachtar Donieck? Mecz można obejrzeć na kanale CANAL+ EXTRA 8 oraz w usłudze Canal+ Online.

