Bayern Monachium – Royale Union SG: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.01.2026)

Bayern Monachium podejmie Royale Union SG w meczu 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie na Allianz Arenie odbędzie się w środę (21 stycznia) o godz. 21:00. Sprawdź, gdzie będzie dostępna transmisja w TV i online.

dpa picture alliance archive / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern – Royale Union: gdzie oglądać?

Bayern Monachium zmierzy się z Royale Union SG na Allianz Arenie w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec stoją przed szansą zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału. W obecnej edycji rozgrywek zgromadzili już 15 punktów i będą chcieli postawić kropkę nad i przed własną publicznością.

Rywale muszą szczególnie uważać na Harry’ego Kane’a, który ma na koncie pięć bramek w LM. Belgijski zespół wciąż zachowuje szanse na awans do fazy play-off. Zajmuje 30. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Każdy punkt zdobyty w stolicy Bawarii będzie dla Belgów niezwykle cenny. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Bayern Monachium – Royale Union. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią spotkania.

Bayern – Royale Union: transmisja w TV

Spotkanie Bayern Monachium – Royale Union SG będzie dostępne w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Początek starcia na Allianz Arenie rozpocznie się o godzinie 21:00.

Bayern – Royale Union: stream online

Mecz pomiędzy Bayernem Monachium a belgijskim Royale Union SG będzie także transmitowany w internecie. Spotkanie obejrzysz w usłudze CANAL+online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.

Bayern – Royale Union: sonda

Kto wygra mecz w stolicy Bawarii? Bayern Monachium

Remis

Royale Union SG Bayern Monachium 50%

Remis 50%

Royale Union SG 0% 2+ Votes

Bayern – Royale Union: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Royale Union St-Gilloise 1.12 10.0 21.0 Odds are subject to change. Last updated 21 stycznia 2026 20:42

