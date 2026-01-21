Bayern Monachium – Royale Union SG: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (21.01.2026)

Bayern – Royale Union: gdzie oglądać?
Bayern Monachium zmierzy się z Royale Union SG na Allianz Arenie w ramach 7. kolejki Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec stoją przed szansą zapewnienia sobie awansu do 1/8 finału. W obecnej edycji rozgrywek zgromadzili już 15 punktów i będą chcieli postawić kropkę nad i przed własną publicznością.
Rywale muszą szczególnie uważać na Harry’ego Kane’a, który ma na koncie pięć bramek w LM. Belgijski zespół wciąż zachowuje szanse na awans do fazy play-off. Zajmuje 30. miejsce w tabeli z dorobkiem trzech punktów. Każdy punkt zdobyty w stolicy Bawarii będzie dla Belgów niezwykle cenny. Sprawdź, gdzie obejrzeć mecz Bayern Monachium – Royale Union. Zapoznaj się z naszą zapowiedzią spotkania.
Bayern – Royale Union: transmisja w TV
Spotkanie Bayern Monachium – Royale Union SG będzie dostępne w telewizji. Transmisja będzie dostępna na antenie Canal+ Extra 3. Początek starcia na Allianz Arenie rozpocznie się o godzinie 21:00.
Bayern – Royale Union: stream online
Mecz pomiędzy Bayernem Monachium a belgijskim Royale Union SG będzie także transmitowany w internecie. Spotkanie obejrzysz w usłudze CANAL+online po wykupieniu odpowiedniego pakietu.
Bayern – Royale Union: sonda
Kto wygra mecz w stolicy Bawarii?
- Bayern Monachium 50%
- Remis 50%
- Royale Union SG 0%
2+ Votes
Bayern – Royale Union: kursy bukmacherskie
Spotkanie zostanie rozegrane w środę, 21 stycznia. Początek meczu o godzinie 21:00.
