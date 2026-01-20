Bayern Monachium – Royale Union SG: typy, kursy, zapowiedź (21.01.2026)

Bayern Monachium podejmie Royale Union SG w meczu 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Spotkanie na Allianz Arenie odbędzie się w środę (21 stycznia) o godz. 21:00.

Bayern – Royale Union: typy bukmacherskie

Bayern Monachium zmierzy się na Allianz Arenie z belgijskim Royale Union SG w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Mistrzowie Niemiec zajmują obecnie drugie miejsce w tabeli, a jedynej porażki doznali w starciu z Arsenalem (1:3) na Emirates Stadium. Imponująco wygląda ofensywny dorobek Bawarczyków – 18 strzelonych goli w sześciu rozegranych spotkaniach robi ogromne wrażenie. Liderem jest Harry Kane, który ma na koncie już pięć trafień w elitarnych rozgrywkach.

Tymczasem w belgijskim obozie wciąż tli się nadzieja na awans do fazy pucharowej. Zespół prowadzony od października przez Davida Huberta plasuje się na 27. miejscu w tabeli z dorobkiem sześciu punktów. 12-krotni mistrzowie kraju odnieśli zwycięstwa nad Galatasaray (1:0) i PSV Eindhoven (3:1). Bayern w obecnej edycji Ligi Mistrzów w każdym domowym meczu zdobywał co najmniej trzy bramki, dlatego przed Belgami stoi niezwykle trudne zadanie. Mój typ: liczba goli – powyżej 4.5.

Bayern – Royale Union: ostatnie wyniki

Piłkarze Vincenta Kompany’ego po krótkiej zimowej przerwie wrócili do rywalizacji w znakomitym stylu. W rozgrywkach 1. Bundesligi Bayern rozbił RB Lipsk (5:1), FC Koln (3:1) oraz VfB Stuttgart (8:1). Wcześniej Bawarczycy pewnie pokonali także FC Heidenheim (4:0), a jedyną rysą na imponującej serii pozostaje zremisowane spotkanie z FSV Mainz (2:2).

Royale Union również udanie rozpoczęło nowy rok. Belgijski zespół odniósł zwycięstwo nad FCV Dender (2:0) w Pucharze Belgii, a następnie pokonał KV Mechelen (1:0) po trafieniu Promise’a Davida w 21. kolejce Jupiler Pro League. W grudniu drużyna prowadzona przez Davida Huberta zremisowała z Cercle Brugge (1:1), wygrała z Zulte Waregem (2:1) oraz podzieliła się punktami z Charleroi (1:1).

Bayern – Royale Union: historia

W XXI wieku Bayern i Royale Union SG nie miały jeszcze okazji rywalizować ze sobą w europejskich pucharach. Bawarczycy mają jednak świeże doświadczenia ze starć z belgijskimi zespołami. W październiku zmierzyli się z Club Brugge i wówczas mistrzowie Niemiec nie pozostawili rywalom żadnych złudzeń, wygrywając (4:0) w trzeciej kolejce fazy ligowej LM. Wówczas na listę strzelców wpisał się Lennart Karl, który strzelił swojego pierwszego gola w barwach Bayernu, mając zaledwie 17 lat.

Bayern – Royale Union: kursy bukmacherskie

Bukmacherzy jasno wskazują, że faworytami są piłkarze Bayernu Monachium. Kurs na wygraną Bawarczyków wynosi około 1.12. Natomiast zwycięstwo Royale Union zostało wycenione na poziomie 20.00, a remis 9.90.

Bayern – Royale Union: przewidywane składy

Bayern Monachium: Neuer – Kimmich, Upamecano, Tah, Davies – Pavlović, Goretzka – Olise, Karl, Diaz – Kane

Royale Union: Scherpen – Mac Allister, Burgess, Leysen – Boufal, Zorgane, Van de Perre, Niang – Ait El Hadj – Rodriguez, David

Bayern – Royale Union: sonda

Bayern – Royale Union: transmisja meczu

Mecz Bayern Monachium – Royale Union SG w ramach 7. kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów zostanie rozegrany w środę, 21 stycznia, o godzinie 21:00. Spotkanie na Allianz Arenie możesz oglądać w telewizji na antenie CANAL+ Extra 6 oraz w usłudze CANAL+ online.

