Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.11.2025)

Bayern Monachium - Bayer Leverkusen to hit 9. kolejki 1. Bundesligi. Spotkanie na Allianz Arenie odbędzie się w sobotę (1 listopada) o godz. 18:30 Transmisja w TV i stream online.

Orange Pics BV / Alamy Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać?

Bayern Monachium podejmie Bayer Leverkusen w hicie 9. kolejki 1. Bundesligi. W sobotni wieczór (1 listopada, godz. 18:30) Allianz Arena stanie się areną futbolowego widowiska. Obie drużyny prezentują ofensywny, efektowny styl gry, a ich bezpośrednie starcia od kilku lat elektryzują kibiców w całych Niemczech. Bawarczycy znajdują się w znakomitej dyspozycji. Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego wygrał 14 meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach.

Die Werkself wybrali się do Monachium z nadzieją na sprawienie niespodzianki. Po słabszym początku sezonu, zespół Kaspra Hjulmanda odnalazł właściwy rytm. Bayer wygrał pięć ligowych spotkań i raz zremisował pod wodzą duńskiego szkoleniowca. Teraz czeka go najtrudniejszy sprawdzian – starcie z rozpędzonym Bayernem w jego twierdzy. Przeczytaj naszą zapowiedź hitu Bayern – Bayer.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: transmisja w TV

Szlagierowe spotkanie Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak skomentują mecz.

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: stream online

Mecz pomiędzy Bayernem Monachium a Bayerem Leverkusen będzie też dostępny w internecie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 18:30.

Jak oglądać mecz Bayern – Bayer w STS TV?

Hitowy mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen możesz obejrzeć również w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:

Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem) Transmisja z meczu Bayern – Bayer zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie

Bayern Monachium Bayer Leverkusen 1.22 7.50 11.5 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 1 listopada 2025 10:39 .

Gdzie obejrzeć spotkanie Bayern Monachium – Bayer Leverkusen? Mecz będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1, na stronie elvensports.pl i STS TV. Kiedy odbędzie się mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen? Spotkanie zostanie rozegrany w sobotę (1 listopada) o godzinie 18:30.

