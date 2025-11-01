Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać? Transmisja w TV i online (01.11.2025)

Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: gdzie oglądać?
Bayern Monachium podejmie Bayer Leverkusen w hicie 9. kolejki 1. Bundesligi. W sobotni wieczór (1 listopada, godz. 18:30) Allianz Arena stanie się areną futbolowego widowiska. Obie drużyny prezentują ofensywny, efektowny styl gry, a ich bezpośrednie starcia od kilku lat elektryzują kibiców w całych Niemczech. Bawarczycy znajdują się w znakomitej dyspozycji. Zespół prowadzony przez Vincenta Kompany’ego wygrał 14 meczów z rzędu we wszystkich rozgrywkach.
Die Werkself wybrali się do Monachium z nadzieją na sprawienie niespodzianki. Po słabszym początku sezonu, zespół Kaspra Hjulmanda odnalazł właściwy rytm. Bayer wygrał pięć ligowych spotkań i raz zremisował pod wodzą duńskiego szkoleniowca. Teraz czeka go najtrudniejszy sprawdzian – starcie z rozpędzonym Bayernem w jego twierdzy. Przeczytaj naszą zapowiedź hitu Bayern – Bayer.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: transmisja w TV
Szlagierowe spotkanie Bayernu Monachium z Bayerem Leverkusen będzie transmitowane w telewizji na antenie Eleven Sports 1. Michał Wszołek i Sebastian Chabiniak skomentują mecz.
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: stream online
Mecz pomiędzy Bayernem Monachium a Bayerem Leverkusen będzie też dostępny w internecie na stronie elevensports.pl oraz w usłudze STS TV. Początek rywalizacji na Allianz Arenie o godzinie 18:30.
Jak oglądać mecz Bayern – Bayer w STS TV?
Hitowy mecz Bayern Monachium – Bayer Leverkusen możesz obejrzeć również w STS TV po spełnieniu kilku prostych kroków. Oto one:
- Zarejestruj konto w STS poprzez ten link, podając kod promocyjny GOAL
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł (maksymalnie 24h przed meczem)
- Transmisja z meczu Bayern – Bayer zostanie odblokowana. Znajdziesz ją w sekcji „zakłady live” na stronie STS
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: sonda
Kto wygra hit na Allianz Arenie?
- Bayern Monachium
- Remis
- Bayer Leverkusen
0 Votes
Bayern Monachium – Bayer Leverkusen: kursy bukmacherskie
Mecz będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1, na stronie elvensports.pl i STS TV.
Spotkanie zostanie rozegrany w sobotę (1 listopada) o godzinie 18:30.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.